Dominanci Alcaraze se Sinnerem potvrzuje i žebříček. Na třetího Zvereva mají obrovský náskok
Alcaraz a Sinner v posledním týdnu jen potvrdili svou dominanci, kterou předvádí na téměř každém turnaji v této sezoně. Španěl odehrál v Japonsku už deváté finále v řadě a získal osmý letošní titul. Ital letos triumfoval sice teprve potřetí, ale na sedmi z osmi turnajů došel až do závěrečné fáze. Ve všech čtyřech neúspěšných finále prohrál právě s Alcarazem.
Oba hráči si rovným dílem rozdělili také všech osm grandslamů v posledních dvou sezonách a letos se stali první dvojicí, která proti sobě hrála o titul na třech po sobě jdoucích majorech v jedné sezoně. Ve Wimbledonu zvítězil Sinner. Na French Open a v New Yorku slavil Alcaraz, který po svém druhém triumfu ve Flushing Meadows sesadil svého rivala z pozice světové jedničky.
Jejich dominance se promítá i do žebříčku. V pořadí datovanému k 29. září 2025 má Španěl 11 540 bodů a Ital 10 950. Za nimi je pak obrovská propast. Třetí hráč světa Zverev ztrácí na Sinnera 4 970 bodů.
Pro představu, stejně velká mezera je také mezi Němcem a až 52. hráčem světa Maďarem Fábiánem Marozsánem. To jen ukazuje, jak moc je dvojice rivalů odskočená od zbytku světa.
Zverev, který byl ještě v úvodu sezony světovou dvojkou, tak má hodně daleko k tomu, aby se na své kariérní maximum vrátil a je pravděpodobnější, že nadvládu Sinnera s Alcarazem ještě dlouho a možná vůbec nenaruší. Bude rozhodně zajímavé sledovat jak dlouho tato dominance vydrží a zda se v následujících letech najde někdo, kdo bude oběma moci konkurovat jak na grandslamech tak i v žebříčku.
