Dopingová pravidla: sprchování před komisařem, žádné soukromí

Je to smutná kapitola současného tenisu. Dopingové případy a jejich rozdílné posuzování se staly jedním z hlavních témat světa bílého sportu. O to víc, že do nich byly zapleteny ty největší hvězdy, jako Jannik Sinner, Iga Šwiateková, Simona Halepová a další. Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu tak před několika dny připomněla pravidla, kterými se hráči a hráčky musí bezpodmínečně řídit.

Ilustrační foto. (@ Bill Bachman / Alamy / Profimedia)