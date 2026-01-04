Dramatická bitva bývalých Rusek: Kasatkinové domácí premiéra nevyšla, slaví Potapovová

WTA BRISBANE - Hned úvodní hrací den hlavní soutěže na turnaji WTA 500 v Brisbane nabídl pikantní souboj. V prvním kole se totiž střetly bývalé ruské tenistky Darja Kasatkinová (28), která absolvovala svůj první zápas v nové domovině, a Anastasija Potapovová (24). Po více než dvou a půl hodinách boje a výsledku 7:5, 4:6, 6:4 se radovala nová reprezentantka Rakouska.
Anastasija Potapovová slaví výhru v duelu bývalých Rusek (© WILLIAM WEST / AFP)

Kasatkinová – Potapovová 5:7, 6:4, 4:6

Ještě před rokem bylo všechno jinak a obě aktérky reprezentovaly rodné Rusko, i když vlajku u svého jména mít nemohly. Kasatkinová ovšem už na jaře přešla pod Austrálii a Potapovová hraje nově za Rakousko.

Pro bývalé krajanky se v Brisbane jednalo o první zápas v nové tenisové sezoně. A ten dopadl lépe pro Potapovovou, která se ovšem na vítězství pořádně nadřela a postup slavila až po dvou hodinách a 34 minutách boje.

Kasatkinová měla mnohem větší potíže na servisu než Potapovová. V utkání vyrobila 16 dvojchyb, čelila 15 brejkbolovým hrozbám a pětkrát vlastní podání ztratila. V závěru zápasu sice odvrátila tři mečboly a pak se brejkem dostala zpět do hry, jenže v posledním gamu si čistou hrou prohrála servis.

Zatímco Kasatkinová zaznamenala už čtvrtou porážku v řadě, Potapovová zatím navazuje na úspěšný poslední turnaj. Ten absolvovala v Pekingu a došla až do osmifinále, v němž ji zastavila pozdější finalistka Linda Nosková. Na probíhající akci v australském městě bude pokračovat soubojem s další bývalou krajankou Dianou Šnajderovou.

V Brisbane startuje celkem sedm hráček z TOP 10 žebříčku a také šest českých tenistek. Jako první vstoupí do turnaje ještě dnes Marie Bouzková. Titul obhajuje aktuální světová jednička Aryna Sabalenková.

Výsledky turnaje WTA 500 v Brisbane

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
George_Renel
04.01.2026 08:19
Národnost mají obě stále ruskou. Změnou občanství se nemění.
Reagovat

