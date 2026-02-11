Dubaj: Otazník u Plíškové a Krejčíkové. Muchové hrozí těžký los, Vondroušová nepřijede
Vondroušová je znovu na marodce kvůli operovanému levému rameni a s tímto zraněním bojuje od předloňského Wimbledonu, kde obhajovala titul, prakticky neustále. V letošní sezoně už přišla o grandslamové Australian Open a nestihne ani druhý podnik kategorie WTA 1000. Po Dauhá poslala omluvenku i pořadatelům prestižní akce ve Spojených arabských emirátech.
V hlavní soutěži v Dubaji by mělo startovat minimálně šest českých tenistek. A vypadá to, že mezi nasazenými bude pouze Linda Nosková. To představuje problém pro Muchovou, která by potřebovala jednu omluvenku od žebříčkově výše postavené kolegyně. Pokud se tak nestane, může olomoucká rodačka hned v úvodním kole potkat jednu z nasazených hráček.
Noskovou a Muchovou doplňují na chráněný žebříček Krejčíková a Plíšková. U obou však kvůli problému s kolenem visí otazník. Krejčíková nakonec v posledních týdnech nehrála dvouhru v Abú Zabí ani Dauhá a zasáhla na těchto turnajích jen do čtyřhry. Plíšková se zase zranila ve včerejším derby s Muchovou. V hlavním losu se by se naopak určitě měly objevit Kateřina Siniaková a Marie Bouzková.
České řady v hlavní fázi může rozšířit Tereza Valentová. Česká kometa musí stejně jako v Dauhá, kde posbírala své první kariérní výhry na úrovni WTA 1000, začínat už v kvalifikaci. Ta vypukne zítra a pražská rodačka coby nasazená dvojka nastoupí proti Kimberly Birrellové.
Z TOP 10 žebříčku by tentokrát neměl chybět nikdo. Hrací pole vede světová jednička Aryna Sabalenková a titul bude obhajovat Mirra Andrejevová. Rozlosování hlavní soutěže, která začne v neděli, proběhne nejpozději v sobotu.
Los kvalifikace
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře