Dvě kola na French Open? Jsem nadšená, říká spokojená Vondroušová

FRENCH OPEN - Když Markéta Vondroušová (25) proměnila proti Polce Magdaleně Frechové (26) mečbol a stvrdila vítězstvím 6:0, 4:6, 6:3 postup do 3. kola Roland Garros, dala si na znamení radosti ruce přes pusu. Měla radost, že po více než tříměsíční pauze způsobené zraněním ramena zůstává v Paříži ve hře, a v rozhovoru s novináři řekla, že nemá na rozdíl od dřívějška co ztratit. To bude platit i pro další zápas, v němž vyzve světovou trojku Jessicu Pegulaovou z USA.

Frechová - Vondroušová 0:6, 6:4, 3:6

"Po prvním kole jsme byli všichni nadšení. Mění se teď priority. Dřív to byl stres, že jsem byla nasazená, kdežto teď jsme sem přijeli s tím, že se to zkusí. Jedno kolo je skvělé, dvě jsou úplně skvělé. Jsem nadšená," uvedla Vondroušová.



Do zápasu proti turnajové pětadvacítce Frechové vstoupila finalistka z roku 2019 dominantně, v prvním setu nadělila soupeřce "kanára". Další průběh byl vyrovnanější. Vondroušová uspěla až ve třetí sadě. Na jejím začátku odvrátila tři brejkobly a poté soupeřce vzala dvakrát servis.







"Měla jsem šance i v tom druhém setu, kdy tam byl brejkbol na 5:4. Mohla jsem tam zahrát líp, ale ona zahrála dobře. Pak měla na 0:2 ve třetím, ale udržela jsem to a to bylo důležité. Vypadalo to blbě. S ní se hodně vyměňuje a není to, že by to nějak pozabíjela. Člověka to stojí strašně moc sil," líčila Vondroušová.



Když po více než dvou hodinách hry proměnila mečbol, oddychla si. "Zápas byl celkově dobrý a fyzicky náročný. S ní je každá výměna hodně dlouhá. Říkala jsem si, že už musím něco změnit, abych tam neběhala pět minut levá, pravá. Ulevilo se mi, že je mečbol zahraný," přiznala.

Vyrovnala se také s podporou polských fanoušků, kteří soupeřku povzbuzovali. "Už když jsem se rozcvičovala, viděla jsem na těch televizích, že tam jsou vlajky, takže mě to nepřekvapilo. Poláků je tu vždy strašně moc, vlastně i kvůli Ize (Šwiatekové). Byla jsem na to připravená a nevadí mi to. Jsem s tím v pohodě a soustředím se na sebe," uvedla sokolovská rodačka.

Přestože byla po utkání unavená, rameno ji nelimitovalo. "Teď mě bolí brutálně nohy, ale půjdu na fyzio a mám den volna. Grandslamy jsou dobré v tom, že máme čas dát se dohromady. Pro mě jsou ty zápasy k nezaplacení. Jsem ráda, že to bylo takhle," uvedla Vondroušová.



Na turnaji se cítí jinak než vloni, kdy hrála z pozice nasazené pětky a nestačila ve čtvrtfinále na Šwiatekovou. Po návratu po zranění na sebe tlak nevnímá. "Přistupuju k tomu tak, že nemám co ztratit, a jsem ráda, že tu mohu hrát. Hraje se mi lépe. Ale těžko srovnávat hru vloni a letos. Myslím, že dnes to bylo docela dobré na to, že jsme před turnajem netrénovali. Člověk se do toho dostává asi zápasy," řekla česká tenistka.

Postavení ve světovém žebříčku, kde jí v současné době patří vinou zdravotních potíží až 96. místo, ji netrápí. "Bohužel jsem před prvním kolem zahlédla, že jsem spadla někam do hlubin. Nehrála jsem ale víceméně rok žádné turnaje, takže se není čemu divit. Nehroutím se z toho. Teď budu mít chráněný žebříček a budu se snažit ho chytře využívat. Zkusím nějaké (divoké) karty a musím zase začít uhrávat na turnajích body. Věřím, že když budu fit a budu hrát, tak se to bude zlepšovat," uvedla bývalá světová šestka.



V dalším kole narazí Vondroušová na Američanku Pegulaovou. S třetí hráčkou světa se utkala ve čtvrtfinále předloňského Wimbledonu, kde zvítězila a poté ovládla i celý turnaj.



"Myslím, že ta na mě bude dost nastartovaná. Tohle bude zase úplně jiný zápas. Ona stojí u lajny a nějak to spíš rozděluje. Spíše to bude o tom, že si zase zkusím zápas na nejvyšší úrovni a mohu otestovat tu ruku. Tohle jsou zápasy za odměnu. Můžu jen překvapit a není na mně nějaký extrémní tlak. Jsem ráda, že jsem se dostala do téhle fáze," doplnila Vondroušová.