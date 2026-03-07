Famózní česká sobota. Triumf slaví Sisková, Petruželová i teenagerka Žoldáková
I jeden titul by byl parádní, ale české tenistky se v sobotu na okruhu ITF blýskly stoprocentní bilancí a třemi triumfy. Sisková má v pouhých 24 letech na kontě už 35 turnajových vavřínů ve čtyřhře. Navíc navázala na vystoupení na podniku WTA 125 ve Francii, kde ve druhé polovině února kralovala s Carol Young Suh Leeovou.
V Trnavě byla její parťačkou Ruska Anastasija Tichonovová a turnaj společně ovládly bez ztráty jediného setu. Ve finále dvou nejvýše nasazených párů za pouhých 63 minut deklasovaly 6:1, 6:2 španělské duo Aljona Bolšovová, Yvonne Cavalléová. Česká tenistka tak natáhla svou aktuální vítěznou sérii v deblových soutěžích na šest zápasů.
To zdaleka nebyl jediný dnešní český úspěch v deblových finále. Radovala se totiž i o rok mladší Petruželová ve francouzském Hagetmau. V překvapivém finálovém duelu, do nějž se probily dvě nenasazené dvojice, společně s Britkou Aliciou Dudeneyovou přehrála 6:4, 6:2 italsko-španělský tandem Carlotta Mocciaová, Paula Ortegaová.
Teenagerka Žoldáková byla nejsuverénnější
Nejsuverénnější vítězství ve finále z tria českých tenistek si připsala Žoldáková. Osmnáctiletá naděje, která v lednu hrála finále dívčí čtyřhry na Australian Open, s ruskou Darjou Zelinskou zničila 6:1, 6:0 nasazené jedničky Egypťanku Yasmin Ezzatovou a Bělorusku Juliji Hatoukovou.
Žoldáková tak znovu ukázala své deblové kvality. Na profesionální tour má v této disciplíně bilanci 10:3 a loni triumfovala na turnaji stejné kategorie W15 v Maďarsku s Majou Pawelskou. Také Petruželová získala svůj druhý titul, už v roce 2022 se radovala po boku Ruxandry Schechové v Dominikánské republice.
Stoprocentní bilanci Češek v deblových finále na nižších okruzích narušily pouze Jesika Malečková s Miriam Škochovou. Česká dvojice neuspěla na úrovni WTA 125 v turecké Antalyi, když nesplnila roli favoritek a podlehla 5:7, 6:7 Estelle Cascinové a Nicole Fossaové Huergové.
Výsledky čtyřhry: W75 Trnava | W15 Hagetmau | W15 Šarm aš-Šajch
