Fantastická jízda Martincové pokračuje! Po nejcennějším titulu zůstává neporažená i v Trnavě

DNES, 13:00
ITF TRNAVA - Tereza Martincová (31) pokračuje ve skvělé jízdě a svou neporazitelnost protáhla už na osm utkání. Bývalá světová čtyřicítka, která se snaží o návrat mezi elitu, na podniku W75 v Trnavě snadno prošla kvalifikací, když si poradila 6:2, 6:3 s Američankou Julií Adamsovou. V hlavní soutěži tak doplní talentované krajanky Lauru Samson a Lucii Havlíčkovou.
Tereza Martincová si v Trnavě zajistila hlavní soutěž (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Martincová – Adamsová 6:2, 6:3

Martincová nadále potvrzuje, že svůj návrat bere velmi vážně a že stále může konkurovat i hráčkám z vyšších pater žebříčku. V kvalifikačních bojích na turnaji W75 v Trnavě byla největší favoritkou a s touto rolí si poradila velmi snadno. Po drtivé výhře v úvodním zápase suverénně přehrála i Adamsovou a zajistila si účast v hlavní soutěži.

Američance povolila pouhých pět her a pomstila krajanku Ivanu Šebestovou. Bývalá světová čtyřicítka tak drží neporazitelnost a vyhrála už osmý duel v řadě, když navázala na životní triumf v Praze z předminulého týdne. Z posledních 17 setů česká hráčka ztratila jediný.

V hlavní soutěži trnavského halového podniku tak doplní talentované krajanky Lauru Samson a Lucii Havlíčkovou. Šampionka loňského Mácha Lake Open je zde turnajovou čtyřkou a čeká na jednu z úspěšných kvalifikantek, kterou může být právě Martincová. Finalistka místního podniku z loňského listopadu se pokusí přerušit sérii čtyř porážek proti domácí Mie Pohankové.

Na Martincovou může v kvalifikaci navázat ještě Aneta Laboutková, která dnes bude v boji o hlavní soutěž čelit Američance Madison Siegové. Naopak Julie Paštiková padla s favorizovanou Jelenou Malyginovou.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
tommr
24.02.2026 13:40
je potěšující vidět že se Tereze zase začalo dařit ...
Teď ještě aby jí vyšel nějakej dobrej los. Hlavně ne už v prvním kole derby s Laurou Samson ...
r176
24.02.2026 13:23
Vyhrát teď v Trnavě a kvalda na GS by mohla být doma
