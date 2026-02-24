Fantastická jízda Martincové pokračuje! Po nejcennějším titulu zůstává neporažená i v Trnavě
Martincová – Adamsová 6:2, 6:3
Martincová nadále potvrzuje, že svůj návrat bere velmi vážně a že stále může konkurovat i hráčkám z vyšších pater žebříčku. V kvalifikačních bojích na turnaji W75 v Trnavě byla největší favoritkou a s touto rolí si poradila velmi snadno. Po drtivé výhře v úvodním zápase suverénně přehrála i Adamsovou a zajistila si účast v hlavní soutěži.
Američance povolila pouhých pět her a pomstila krajanku Ivanu Šebestovou. Bývalá světová čtyřicítka tak drží neporazitelnost a vyhrála už osmý duel v řadě, když navázala na životní triumf v Praze z předminulého týdne. Z posledních 17 setů česká hráčka ztratila jediný.
V hlavní soutěži trnavského halového podniku tak doplní talentované krajanky Lauru Samson a Lucii Havlíčkovou. Šampionka loňského Mácha Lake Open je zde turnajovou čtyřkou a čeká na jednu z úspěšných kvalifikantek, kterou může být právě Martincová. Finalistka místního podniku z loňského listopadu se pokusí přerušit sérii čtyř porážek proti domácí Mie Pohankové.
Na Martincovou může v kvalifikaci navázat ještě Aneta Laboutková, která dnes bude v boji o hlavní soutěž čelit Američance Madison Siegové. Naopak Julie Paštiková padla s favorizovanou Jelenou Malyginovou.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Teď ještě aby jí vyšel nějakej dobrej los. Hlavně ne už v prvním kole derby s Laurou Samson ...