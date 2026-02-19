Fantastický Menšík skolil Sinnera! V Dauhá si po výborném výkonu zahraje o finále

DNES, 22:43
Aktuality 100
ATP DAUHÁ - Jakub Menšík (20) slaví na pětistovce v katarském Dauhá svůj nejcennější skalp. Předloňský finalista se po vynikajícím výkonu vzepřel roli obrovského outsidera a ve čtvrtfinále přetlačil 7:6, 2:6, 6:3 světovou dvojku a jednoho z největších adeptů na triumf Jannika Sinnera (24). V pátečním duelu o finále vyzve Arthura Filse, přemožitele krajana Jiřího Lehečky.
Profily hráčů
Sinner Jannik
Menšík Jakub
Jakub Menšík v Dauhá senzačně skolil Jannika Sinnera (© KARIM JAAFAR / AFP)

Menšík – Sinner 7:6, 2:6, 6:3

Do utkání vstoupil Menšík nebojácně a agresivně a suverénně si uhájil první game na servisu. Už v tom dalším se ale dostal do obrovských problémů, a dokonce prohrával 0:40. Vytáhl však dvě parádní podání, pak uklidil volej na síti a srovnal. Sinner si ovšem returnem na lajnu vypracoval další šanci. Český tenista po výborném servisu naběhl na síť, i tuto hrozbu zlikvidoval a nakonec se ujal vedení 2:1.

V následujících několika minutách se na kurtu nic zajímavého nedělo. Oba aktéři si bez problémů hájili servis, Menšík pokračoval v nátlakové hře a držel se skvěle hrajícím Sinnerem krok. V osmé hře se Čech po fantasticky vráceném kraťasu propracoval k prvnímu brejkbolu v zápase, ale o kousek minul return a Ital přes shodu srovnal na 4:4.

Menšík se nenechal neproměněnou šancí rozhodit, dál fantasticky servíroval a udržoval si náskok jednoho gamu. Sinner však pokaždé srovnal a úvodní dějství nakonec dospělo do tie-breaku. Také ve zkrácené hře českému tenistovi pomáhalo dělové první podání a díky chybě Itala měl hned na začátku náskok minibrejku a postupně vedení 6:3. Nakonec po parádním bekhendu po čáře využil hned první setbol.

Druhou sadu začal Menšík výborně a hned v prvním gamu měl brejkbol, který ale Sinner s pomocí výborného servisu odvrátil. V tomto setu naopak musel skóre dotahovat český hráč, což se mu dařilo. Ani Ital se však do dalších problémů nedostal a vedl 3:2.

Vzápětí ale přišlo první zaváhání Menšíka na servisu. Podání ho tentokrát zradilo a od stavu 0:30 vyrobil dvě dvojchyby po sobě, čímž soupeři daroval brejk. Sinner následně přes shodu brejk potvrdil, získal i další hru a druhou sadu, v níž český tenista zaznamenal pokles intenzity i výrazný propad v procentech trefených prvních servisů, ovládl suverénně 6:2.

Menšík ovšem na začátku rozhodujícího dějství ožil, přidal na agresivitě a okamžitě Sinnerovi sebral podání. Prostějovský rodák se ale málem ihned o vedení vlastními chybami připravil. Na brejkbol Sinnera nicméně zvládl těžký volej a posléze zvýšil na 2:0.

Český outsider se poté k dalším šancím na returnu dlouho nepropracoval, ale to ho mrzet vůbec nemuselo. Náskok brejku z prvního gamu si totiž udržel až do konce této parádní bitvy, kterou přece jen zakončil již na příjmu, a proti světové dvojce Sinnerovi zapsal svůj zatím nejcennější skalp v kariéře.

Další podrobnosti připravujeme.

Lehečka jasně prohrál s Filsem

Výsledky turnaje ATP 500 v Dauhá

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

101
Přidat komentář
Patik
19.02.2026 22:49
Zázračné české dieťa..porazil Sinnera a ako aj s Djokovicom do konca sezóny má splnené kvóty
Reagovat
Neuwulfstein
19.02.2026 22:51
Ach ta čobolská závist
Reagovat
Pe3k
19.02.2026 22:48
Bravo! smile
Reagovat
Dobry-den
19.02.2026 22:47
Wow, fantazie, Kubo. smile
Reagovat
Blondie
19.02.2026 22:45
Zlaté české dítě útočí :D
Parádní tenis, tohle mě hodně bavilo :D
Grats, Kubo!
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:51
jj, bylo to skvělé utkání. A napsal bych to i po porážce Kuby.
Reagovat
sojka1
19.02.2026 22:44
maly krok pro lidstvo, ale velky skok pro Mensu.... :-)) parada!!!! A kde je vrana, ten hned psal, ze bude Jendova hra Kubovi sedet..... ;-)
Reagovat
chlebavevaju
19.02.2026 22:44
Každopádně by ještě mohl sundat Alcaraze ve finále, to by bylo epesní.
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:50
No, nechceš od něho málo, ale nemožné to není. Když je Kuba na vlně, může porazit kohokoliv. V cestě stojí ještě Fils z dovozu a to není úplně snadný soupeř.
Reagovat
Fionka
19.02.2026 22:44
Kubo, Kubo, Kubíčku
skvěle bušíš do míčku.
Porazil jsi Sinnera
A já jsem to viděla!
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:50
Tady se najednou vyrojilo poetů.
Reagovat
sojka1
19.02.2026 22:51
super... :-)
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:43
Kuba vyndal Sinnera, no to mi ho....no raději ne. Masivní gratulace, to bylo představení.
Reagovat
EllNino
19.02.2026 22:43
Big Time Kuba :))

Hodně dobrý začátek roku :)
Reagovat
easymoneysniper
19.02.2026 22:43
Zlaté české dítě
Reagovat
chlebavevaju
19.02.2026 22:42
Tak to budou mít šejkové radost, takový prachy je Sinner s Alcarazem stoji a jeden z nich už skončil. každopádně Menšík klobouček, ustál to.
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 22:42
No ty vole. Bravo, Kubo!!
Reagovat
elsky
19.02.2026 22:42
Je to tam. A na příjmu, úžasný výkon!
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:39
No, je to blízko.
Reagovat
Mantra
19.02.2026 22:38
63 ideálně
Reagovat
Mantra
19.02.2026 22:41
Bravo
Reagovat
Fionka
19.02.2026 22:37
Už stačí doservírovat jeden jediný game. Kubo musíš!
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:45
Už nemusel.
Reagovat
Fionka
19.02.2026 22:46
A to bylo dobře.
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 22:37
Jendovi už povolují nervy
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:47
Jo, bylo to trochu vidět, přišlo nevídaně chyb od něho v krátkém čase.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
19.02.2026 22:36
Já se hrozně bojim a nechci už se koukat, ale musim
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:45
Takovej masochismus.
Reagovat
Blondie
19.02.2026 22:46
Reagovat
Mantra
19.02.2026 22:30
Tpč. Menšík porazí Sinnera, tak to mě ho vyndej.
Reagovat
chlebavevaju
19.02.2026 22:32
Menšík dekuje, právě jsi to zakřikl.
Reagovat
Mantra
19.02.2026 22:36
Pche
Reagovat
jeronym
19.02.2026 22:24
Kuba dale drzi brejk,
Je to cesky tenisovy bejk.
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:29
Ty veršíky ti jdou docela dobře, pokračuj v tom.
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 22:29
Ten náš Kubík
To je býk
Přesvědčil se už i Jannik
Nolda už to ochutnal
Dlouho potom špatně spal
Reagovat
The_Punisher
19.02.2026 22:16
A teď to Kuba zase rozjede! Proste si vyzkoušel trik á la Nikola z Australian Open
Reagovat
Fionka
19.02.2026 22:21
Csaplárova past v tenise prostě evidentně funguje.
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:06
Kuba tu úroveň z prvního setu neudržel, zejména podání a Jannik přepnul na vyšší level a už se Kuba vezl. Obavám se, že v podobném duchu se odehraje i třetí set. Ovšem rád se budu mýlit.
Reagovat
baba
19.02.2026 22:09
Souhlas,Kubovi už dochází, prostě na tu úroveň z prvního setu chybí fyzička...
Reagovat
Fionka
19.02.2026 22:14
Kuba zahrál skvěle a brejkl Sinnera hned v první hře! Ještě s tím pesimismem trochu počkejte.
Reagovat
jeronym
19.02.2026 22:20
Pesimiste uz sli spat,
co se jim ted bude zdat ?
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:25
Nešli, tedy určitě ne všichni. Jak jsem psal, rád se budu mýlit. Zatím to vypadá dobře. Klíčem je sklap sinnerova podání a udržení Kubíkova.
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 22:31
Je důležité najít klíč
Dobře trefit každý míč
Reagovat
jeronym
19.02.2026 22:38
Neztratit ted podani
A bude konec stradani
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:46
Jedno, dvě mu sebrat
a už nemusí vůbec strádat.
Reagovat
pantera1
19.02.2026 22:13
Drží se, začal dobře, teď ještě potvrdit brejk a vydržet .
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 22:04
Hm, asi je čas jít spát.
Reagovat
com
19.02.2026 22:09
moje slova smile

jo a za druhej set

a dopředu i za ten třetí smile

dobrou smile
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 22:17
Ať už to dopadne jakkoliv, na blití to rozhodně nebude.
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:21
Kuba má rozhodně formu, což se před Miami rozhodně hodí. Pokud jí do té doby neztratí.
Reagovat
chlebavevaju
19.02.2026 21:54
A ano, i tohle je Menšík. Tak co, dopadne jak naše hokejky, slavná prohra?
Reagovat
jeronym
19.02.2026 21:52
Sinner znamena v anglictine hrisnik,
Je fakt, ze Ital vypada jako zkrachovaly cisnik,
Dopovaci pomadou se namaze,
Do micku pak tvrde praskat dokaze.
Reagovat
baba
19.02.2026 21:49
bravo Kubo za intenzitu v prvním setu, teď ale mám pocit, že fyzická trochu klesá a hned je procento prvních podání nižší.Prosim, vydrž!!! už mě štvou ty kecy o dvou neporazitelných...
Reagovat
hluuusa
19.02.2026 21:48
Bude z nej velky tenista. Nechapu lidi, kteri ho tady shazovali.
Reagovat
sojka1
19.02.2026 21:51
tlučhubove.... ;-)
Reagovat
Sinuhet1
19.02.2026 22:11
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 21:47
Doteď top tenis, oboustranně.
Reagovat
enfee
19.02.2026 21:42
Tu celenku ma dobrou. Ted je svetovy. Akorat jede na miliardu procent. Obavam se, ze s takovou odpadne
Reagovat
sojka1
19.02.2026 21:45
ale zas je cenny, ze takovou hru vubec vygeneruje... ;-)
Reagovat
elsky
19.02.2026 21:48
To jo.. Sinner vůbec nepomáhá
Reagovat
sojka1
19.02.2026 21:40
Mensa funi, leje z neho a Jenda Mrkev nic.... desny suchar.... :-))
Reagovat
Ondřej.Jirásek
19.02.2026 21:42
Ale teda dneska heká, jak kdyby toho měl plný brejle.
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 21:45
Taky jsem si toho všim. Jako by to pro něj byla větší dřina, než zápasy s Kájou.
Reagovat
aligo
19.02.2026 21:46
Podle mě mu nesedí to počasí
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 21:42
Ve všech ohledech...
Reagovat
chlebavevaju
19.02.2026 21:31
Menšík má jednu velmi silnou vlastnost, dokáže se správně namotivovat na silné soupeře, což dokázal již několikrát. V těchto zápasech je schopen předvádět maximum možného. Ovšem pak je zde jeho druhá tvář, která ho zřejmě bude limitovat, proti slabším soupeřům ta motivace chybí a stane se, že prohraje zápas, který by prostě mel vyhrát a to se těm úplně nejlepším (Sinner, Alcaraz) prostě nestává.
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 21:32
Takovej druhej J1rka, no...
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 21:43
No, něco na tom bude...
Reagovat
EllNino
19.02.2026 21:29
Škoda, že to loni o kousek nevyšlo, jinak da sňůra aspoň jednoho českého finalisty/finalistky na blízkovýchodních turnajích by se táhla snad od roku 2011 nebo 2012 :))
Reagovat
EllNino
19.02.2026 21:36
Pro připomenutí:
2013 - Dubaj (titul Kvitová, finále Berdych)
2014 - Dubaj (finále Berdych)
2015 - Doha (finále Berdych, finále Plíšková), Doha (titul Šafářová)
2016 - Dubaj (finále Strýcová) - moc děkujeme :))
2017 - Doha (titul Plíšková)
2018 - Doha (titul Kvitová)
2019 - Doha (finále Berdych), Dubaj (finále Kvitová)
2020 - Doha (finále Kvitová)
2021 - Doha (titul Kvitová), Dubaj (finále Krejčíková)
2022 - Dubaj (finále Veselý) - děkujeme za hecnutí a udržení série :))
2023 - Dubaj (titul Krejčíková)
2024 - Doha (finále Menšík) - také překvápko, které drží sérii :)
2025 - Bohužel nic
2026 - Doha (titul Muška) + skvělé Abu Dhabi, které dříve nefigurovalo (titul Bejlek)
Reagovat
The_Punisher
19.02.2026 21:39
Dvojí titul holek v tomto roce zastínil suchý rok 2025 (:
Reagovat
JLi
19.02.2026 21:42
Reagovat
chlebavevaju
19.02.2026 21:40
2025 byl celkově divnej rok.
Reagovat
aligo
19.02.2026 21:28
Fantastický Menšík brutálně překvapil fenomenálního Sinnera v úžasném teibreaku napínavého prvního setu!!!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
19.02.2026 21:28
To je moc dlouhý
Reagovat
aligo
19.02.2026 21:34
Fantastický Menšík šokoval Sinnera v epickém tie-breaku prvního setu!

Lepší?
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 21:36
Ne. Fantastický Menšík je v pořádku, ale na tom TB nebylo nic epického.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
19.02.2026 21:38
Přesně tak! Bulvár nám tady, aligo, dělat nebudeš
Reagovat
aligo
19.02.2026 21:44
Reagovat
aligo
19.02.2026 21:38
Závěr jo, to že ho vyhrál fantastický Menšík
Reagovat
PTP
19.02.2026 21:39
Fantastický Menšík uspal Sinnera v nudném tie-breaku prvního setu!
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 21:27

Woe dobře Kuba!!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
19.02.2026 21:26
K****, KUBO!!! JEEEEEEEEEEĎ
Reagovat
pantera1
19.02.2026 21:26
Ještě jeden set a bude to paráda, Kubíků vydrž
Reagovat
elsky
19.02.2026 21:26
První set naprosto zaslouženě.
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 21:26
Kuba ty TB prostě umí.
Reagovat
elsky
19.02.2026 21:27
Přišel se o to porvat
Reagovat
PTP
19.02.2026 21:02
Kuba dnes má k večeři tyrolské špecle
Snad si nepodělá svoje Adidas trencle
Reagovat
elsky
19.02.2026 20:40
Něco mi říká, že dneska by to mohlo jít.
Reagovat
sojka1
19.02.2026 20:54
Kuba ten level neudrzi, ale zatim je to moc pekne, svezi.... :-)
Reagovat
elsky
19.02.2026 20:59
Jede jak motorová pila od začátku, ale Sinner je taky ve formě. Co ten doběhne, je neuvěřitelný
Reagovat
pantera1
19.02.2026 20:37
Kubíku pokus se o nemožné a zkus Tyrolského požírače těstovin sejmout.

Sedm zázraků pro štěstí . Ať se dnes už neblije .

https://youtu.be/9b4F_ppjnKU?si=P1lf6dC9cmlDrBuO
Reagovat
pantera1
19.02.2026 20:39
Ten blicí tam nepatří
Reagovat
com
19.02.2026 19:54
Blitky prosim směřovat sem smile
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 19:59
Reagovat
com
19.02.2026 20:04
počkej, ještě se nehraje smile
Reagovat
Krisboy
19.02.2026 20:14
Pokud Kubík nedostane dva kanáry, nebude pro blití žádnej důvod. Prohrát s Jankem není ostuda. Já jsem ho viděl hrát a von to fakt docela umí.
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 22:54
Pravda, trochu toho tenisového umu pochytil.
Reagovat
aligo
19.02.2026 20:05
Reagovat
com
19.02.2026 20:11
Reagovat
frenkie57
19.02.2026 20:59
Com - sběrač zvratků. To je panečku řemeslo!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist