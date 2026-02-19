Fantastický Menšík skolil Sinnera! V Dauhá si po výborném výkonu zahraje o finále
Menšík – Sinner 7:6, 2:6, 6:3
Do utkání vstoupil Menšík nebojácně a agresivně a suverénně si uhájil první game na servisu. Už v tom dalším se ale dostal do obrovských problémů, a dokonce prohrával 0:40. Vytáhl však dvě parádní podání, pak uklidil volej na síti a srovnal. Sinner si ovšem returnem na lajnu vypracoval další šanci. Český tenista po výborném servisu naběhl na síť, i tuto hrozbu zlikvidoval a nakonec se ujal vedení 2:1.
V následujících několika minutách se na kurtu nic zajímavého nedělo. Oba aktéři si bez problémů hájili servis, Menšík pokračoval v nátlakové hře a držel se skvěle hrajícím Sinnerem krok. V osmé hře se Čech po fantasticky vráceném kraťasu propracoval k prvnímu brejkbolu v zápase, ale o kousek minul return a Ital přes shodu srovnal na 4:4.
Menšík se nenechal neproměněnou šancí rozhodit, dál fantasticky servíroval a udržoval si náskok jednoho gamu. Sinner však pokaždé srovnal a úvodní dějství nakonec dospělo do tie-breaku. Také ve zkrácené hře českému tenistovi pomáhalo dělové první podání a díky chybě Itala měl hned na začátku náskok minibrejku a postupně vedení 6:3. Nakonec po parádním bekhendu po čáře využil hned první setbol.
Druhou sadu začal Menšík výborně a hned v prvním gamu měl brejkbol, který ale Sinner s pomocí výborného servisu odvrátil. V tomto setu naopak musel skóre dotahovat český hráč, což se mu dařilo. Ani Ital se však do dalších problémů nedostal a vedl 3:2.
Vzápětí ale přišlo první zaváhání Menšíka na servisu. Podání ho tentokrát zradilo a od stavu 0:30 vyrobil dvě dvojchyby po sobě, čímž soupeři daroval brejk. Sinner následně přes shodu brejk potvrdil, získal i další hru a druhou sadu, v níž český tenista zaznamenal pokles intenzity i výrazný propad v procentech trefených prvních servisů, ovládl suverénně 6:2.
Menšík ovšem na začátku rozhodujícího dějství ožil, přidal na agresivitě a okamžitě Sinnerovi sebral podání. Prostějovský rodák se ale málem ihned o vedení vlastními chybami připravil. Na brejkbol Sinnera nicméně zvládl těžký volej a posléze zvýšil na 2:0.
Český outsider se poté k dalším šancím na returnu dlouho nepropracoval, ale to ho mrzet vůbec nemuselo. Náskok brejku z prvního gamu si totiž udržel až do konce této parádní bitvy, kterou přece jen zakončil již na příjmu, a proti světové dvojce Sinnerovi zapsal svůj zatím nejcennější skalp v kariéře.
Další podrobnosti připravujeme.
Lehečka jasně prohrál s Filsem
Parádní tenis, tohle mě hodně bavilo :D
Grats, Kubo!
skvěle bušíš do míčku.
Porazil jsi Sinnera
A já jsem to viděla!
Hodně dobrý začátek roku :)
Je to cesky tenisovy bejk.
To je býk
Přesvědčil se už i Jannik
Nolda už to ochutnal
Dlouho potom špatně spal
co se jim ted bude zdat ?
Dobře trefit každý míč
A bude konec stradani
a už nemusí vůbec strádat.
jo a za druhej set
a dopředu i za ten třetí
dobrou
Je fakt, ze Ital vypada jako zkrachovaly cisnik,
Dopovaci pomadou se namaze,
Do micku pak tvrde praskat dokaze.
2013 - Dubaj (titul Kvitová, finále Berdych)
2014 - Dubaj (finále Berdych)
2015 - Doha (finále Berdych, finále Plíšková), Doha (titul Šafářová)
2016 - Dubaj (finále Strýcová) - moc děkujeme :))
2017 - Doha (titul Plíšková)
2018 - Doha (titul Kvitová)
2019 - Doha (finále Berdych), Dubaj (finále Kvitová)
2020 - Doha (finále Kvitová)
2021 - Doha (titul Kvitová), Dubaj (finále Krejčíková)
2022 - Dubaj (finále Veselý) - děkujeme za hecnutí a udržení série :))
2023 - Dubaj (titul Krejčíková)
2024 - Doha (finále Menšík) - také překvápko, které drží sérii :)
2025 - Bohužel nic
2026 - Doha (titul Muška) + skvělé Abu Dhabi, které dříve nefigurovalo (titul Bejlek)
Lepší?
Woe dobře Kuba!!
Snad si nepodělá svoje Adidas trencle
Sedm zázraků pro štěstí . Ať se dnes už neblije .
https://youtu.be/9b4F_ppjnKU?si=P1lf6dC9cmlDrBuO