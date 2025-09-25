Federer a Nadal? Nejlepším hráčem historie je Djokovič, má jasno legenda
Na svém kontě má Djokovič 24 grandslamových titulů. Na stejnou metu dosáhla i Australanka Margaret Courtová. Srbský šampion svůj poslední vavřín z turnajů velké čtyřky získal na US Open před dvěma lety. Od té doby na rekordní zápis, kterým by se osamostatnil na čele, čeká.
Ve svém tenisovém životopise má ale i řadu dalších milníků. Tenisovému světu vládl z pozice světové jedničky 428 týdnů, jako nejlepší hráč planety končil rok v osmi případech. Sedmkrát nenašel přemožitele na Turnaji mistrů, doma má čtyřicet trofejí z turnajů Masters 1000.
I přesto, že se mu letos nepovedlo probít do žádného grandslamového finále, když vždy skončil mezi nejlepší čtyřkou, Borg o kvalitách srbského rodáka i v jeho pokročilém tenisovém věku nepochybuje. "Myslím, že s ohledem na jeho hru je Djokovič pro mě nejlepším hráčem, jaký kdy hrál," uvedl dvojnásobný šampion French Open.
Borg následně umístil Rogera Federera a Rafaela Nadala v tenisové historii na sdílené druhé místo. "Je úžasné, jak dokáže hrát tenis na takové úrovni i ve věku 38 let. Jsem velmi ohromen,“ klaní se srbské superstar expert.
K otázce 25. grandslamu řekl: "Vím, že chce vyhrát 25. grandslamový titul. Doufám, že bude hrát ještě další rok kvůli tomu, jaký tenis předvádí. Bude to těžké proti Sinnerovi, Alcarazovi a dalším, ale věřím, že to zvládne."
Podobný názor sdílí i Rick Macci, slavný trenér z mládí Sereny a Venus Williamsových. V rozhovoru pro Tennis365 řekl: "On prostě miluje soutěžení. A pokud bude cítit, že má šanci, bude hrát dál."
Macci upozorňuje, že Djokoviče pohání více než touha po trofejích – oddanost k tenisu. "Pokud bude cítit, že má stále co nabídnout, půjde do toho. Tenis miluje, je to jeho život."
Legenda o Djokovičových plánech: Tohle už nepůjde, nevydrží to
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Borg vyhrál Wimbl pouze pětkrát, šestkrát má FO.
máš u Pavlíka zlatýho bludišťáka