Legenda o Djokovičových plánech: Tohle už nepůjde, nevydrží to

DNES, 18:00
Má za sebou sezonu, kterou by drtivá většina tenistů zařadila na svůj absolutní vrchol. Ne tak Novak Djokovič (38). Čtyři semifinálové účasti na grandslamových turnajích a jeden vyhraný turnaj jsou pro superstar z Bělehradu prostě málo.
Novak Djokovič stále sní o dalším grandslamovém titulu (@ MediaPunch / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia)

Stále sní o svém rekordním 25. grandslamovém titulu. Djokovičovy plány však s precizní důkladností likvidují současní vládci světového tenisu Carlos Alcaraz a Jannik Sinner.

Djokovič si svůj poslední grandslamový titul připsal na US Open v roce 2023 a zároveň se tak stal posledním hráčem kromě zmiňovaného hvězdného dua, kterému se některý z turnajů velké čtyřky podařilo vyhrát.

Srb ale ani přes svůj pokročilý tenisový věk rozhodně s kariérou končit nehodlá. Na každém z letošních odehraných grandslamů dokázal porážet hráče z absolutní špičky, své by o tom mohl vyprávět Taylor Fritz, který "drží" s Djokovičem bilanci 0:11.

Na odskočené duo Alcaraz–Sinner však bývalá světová jednička nestačí. "Je to zkrátka věk. Opotřebení těla, poslední rok a půl je pro mě srážkou s realitou. Těžko se to kouše, protože když jsem svěží, pořád hraju výborně, což jsem už ukázal," říkal po letošní porážce v semifinále Wimbledonu se Sinnerem.

"Cítím se před zápasem, jako kdybych už měl v závěrečných fázích grandslamů polovinu energie pryč, takhle se vyhrávat nedá," dodal.

Djokovič ale hodlá ve své kariéře dle svých slov pokračovat až do olympijských her v Los Angeles v roce 2028. O tak smělém cíli však pochybuje například bývalý kouč Srba, legendární Boris Becker.

"Jeho snem je zúčastnit se další olympiády a získat pro Srbsko další medaili, ale pochybuji, že bude schopen držet vysokou úroveň ještě tři roky. V některých chvílích letošní sezony se zdálo, že jeho rozloučení je už blízko. Tohle nevydrží, nepůjde to," má jasno trojnásobný wimbledonský šampion.

Do konce letošního roku má Djokovič v plánu pouze listopadový turnaj ATP v Aténách, účast na Turnaji mistrů je v jeho případě krajně nejistá.

Bývalý kouč Sereny Williamsové: Djokovič? Pro peníze fakt nehraje, cíle jsou jiné

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
1
Patik
12.09.2025 18:44
Nemá skutočne presvedčenie a motivaciu..tá jeho túžba získavať GS už nieje vierohodna..byť to skutočné jeho výkony sú tak o 20 30 percent lepšie..zmenil by hru pritvrdil by hľadal by riešenie..už sa nesnazi..
