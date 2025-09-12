Legenda o Djokovičových plánech: Tohle už nepůjde, nevydrží to
Stále sní o svém rekordním 25. grandslamovém titulu. Djokovičovy plány však s precizní důkladností likvidují současní vládci světového tenisu Carlos Alcaraz a Jannik Sinner.
Djokovič si svůj poslední grandslamový titul připsal na US Open v roce 2023 a zároveň se tak stal posledním hráčem kromě zmiňovaného hvězdného dua, kterému se některý z turnajů velké čtyřky podařilo vyhrát.
Srb ale ani přes svůj pokročilý tenisový věk rozhodně s kariérou končit nehodlá. Na každém z letošních odehraných grandslamů dokázal porážet hráče z absolutní špičky, své by o tom mohl vyprávět Taylor Fritz, který "drží" s Djokovičem bilanci 0:11.
Na odskočené duo Alcaraz–Sinner však bývalá světová jednička nestačí. "Je to zkrátka věk. Opotřebení těla, poslední rok a půl je pro mě srážkou s realitou. Těžko se to kouše, protože když jsem svěží, pořád hraju výborně, což jsem už ukázal," říkal po letošní porážce v semifinále Wimbledonu se Sinnerem.
"Cítím se před zápasem, jako kdybych už měl v závěrečných fázích grandslamů polovinu energie pryč, takhle se vyhrávat nedá," dodal.
Djokovič ale hodlá ve své kariéře dle svých slov pokračovat až do olympijských her v Los Angeles v roce 2028. O tak smělém cíli však pochybuje například bývalý kouč Srba, legendární Boris Becker.
"Jeho snem je zúčastnit se další olympiády a získat pro Srbsko další medaili, ale pochybuji, že bude schopen držet vysokou úroveň ještě tři roky. V některých chvílích letošní sezony se zdálo, že jeho rozloučení je už blízko. Tohle nevydrží, nepůjde to," má jasno trojnásobný wimbledonský šampion.
Do konce letošního roku má Djokovič v plánu pouze listopadový turnaj ATP v Aténách, účast na Turnaji mistrů je v jeho případě krajně nejistá.
Bývalý kouč Sereny Williamsové: Djokovič? Pro peníze fakt nehraje, cíle jsou jiné
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře