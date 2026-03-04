Ferrera stále trápí šokující rozchod s Alcarazem: Chci ho naposledy vidět a obejmout
Rozchod Ferrera s aktuálním lídrem žebříčku Alcarazem byl ještě o to více šokující, že přišel po Španělově dosud nejlepší sezoně. Během ní získal osm trofejí, rozšířil svou sbírku grandslamových titulů a přezimoval na pozici světové jedničky.
Jejich odloučení bylo dlouhou dobu nejprobíranější událostí v tenisovém světě a i samotného Ferrera stále trápí. Šestačtyřicetiletý Španěl se v rozhovoru pro národní televizi, který bude odvysílán tento čtvrtek, rozsáhle podělí o svou verzi jejich rozchodu.
"Neodešel jsem ve zlém. Chci ho ještě vidět a naposledy obejmout," zaznělo v ukázce emotivního rozhovoru. "Potřebujeme dát všechno do pořádku a ujasnit si, co se stalo. Myslím si, že ještě musíme něco probrat. To bych si přál," dodal Ferrero.
Ihned po jejich rozchodu v prosinci se začaly šířit spekulace a nakonec i sám bývalý první hráč světa prozradil, že jedním z hlavních důvodů byla smlouva o prodloužení spolupráce. "Nová smlouva mi byla zaslána, s určitými věcmi jsem nesouhlasil, dal jsem to najevo a k dohodě nedošlo," uvedl.
