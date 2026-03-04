Ferrera stále trápí šokující rozchod s Alcarazem: Chci ho naposledy vidět a obejmout

DNES, 22:35
Rozhovory 2
Juan Carlos Ferrero (46) se stále nemůže smířit s tím, jak proběhl jeho rozchod s Carlosem Alcarazem (22). Se Španělem, kterého během sedmileté spolupráce dovedl k šesti grandslamům a na pozici světové jedničky, by si ještě jednou rád promluvil, aby si situaci vyjasnili a naposledy ho obejmul. Potřebujeme dát všechno do pořádku, řekl bývalý trenér nejlepšího hráče světa.
Profily hráčů
Ferrero Juan Carlos
Alcaraz Carlos
Juan Carlos Ferrero si chce s Carlosem Alcarazem ještě promluvit (@ Dante Badano / PsnewZ / PsnewZ / Profimedia)

Rozchod Ferrera s aktuálním lídrem žebříčku Alcarazem byl ještě o to více šokující, že přišel po Španělově dosud nejlepší sezoně. Během ní získal osm trofejí, rozšířil svou sbírku grandslamových titulů a přezimoval na pozici světové jedničky.

Jejich odloučení bylo dlouhou dobu nejprobíranější událostí v tenisovém světě a i samotného Ferrera stále trápí. Šestačtyřicetiletý Španěl se v rozhovoru pro národní televizi, který bude odvysílán tento čtvrtek, rozsáhle podělí o svou verzi jejich rozchodu.

"Neodešel jsem ve zlém. Chci ho ještě vidět a naposledy obejmout," zaznělo v ukázce emotivního rozhovoru. "Potřebujeme dát všechno do pořádku a ujasnit si, co se stalo. Myslím si, že ještě musíme něco probrat. To bych si přál," dodal Ferrero.

Ihned po jejich rozchodu v prosinci se začaly šířit spekulace a nakonec i sám bývalý první hráč světa prozradil, že jedním z hlavních důvodů byla smlouva o prodloužení spolupráce. "Nová smlouva mi byla zaslána, s určitými věcmi jsem nesouhlasil, dal jsem to najevo a k dohodě nedošlo," uvedl.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Tomas_Smid_fan
04.03.2026 23:02
Snad to nakonec není nějaká zkrocená hora
Kapitan_Teplak
04.03.2026 23:05
Zní to ujetě.
