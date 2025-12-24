Ferrero o rozchodu s Alcarazem: Nebylo to Carlosovo rozhodnutí, dalo se to řešit
Ferrero v něm vysvětlil důvody ukončení vztahu se světovou jedničkou, hovořil o smluvních neshodách, přechodu role hlavního trenéra na Samuela Lópeze i o tom, že finanční stránka nikdy nebyla problémem. Zároveň popřel spekulace, že by Alcaraze nutil trénovat výhradně ve své akademii ve Villeně.
Ferrero přiznal, že po skončení sezony bylo potřeba otevřít otázku nové smlouvy. "Všechno se zdálo být v pořádku. Je pravda, že když rok skončí, je třeba prodiskutovat určité smluvní záležitosti, což je typické pro každou novou smlouvu na rok následující. Objevily se určité neshody, jako v každé smlouvě, kde každá strana má jiné představy," uvedl.
Zároveň litoval, že si obě strany nevzaly čas na to, aby rozdíly vyřešily společným rozhovorem. "Carlosův tým přemýšlí o tom, co je pro něj nejlepší, a já přemýšlím o tom, co je pro mě nejlepší. Byly tam problémy, na kterých se obě strany neshodly. Možná kdybychom si sedli a promluvili si, mohli jsme je vyřešit, ale nikdy jsme to neudělali a rozhodli jsme se nepokračovat," popsal.
Ferrero zopakoval, že jeho záměrem bylo ve spolupráci pokračovat a že ještě donedávna nepochyboval o tom, že by v roce 2026 neměl stát v Alcarazově týmu. "Rok byl z hlediska výsledků velmi úspěšný a vztah mezi námi byl po celý rok úžasný. Neměli jsme žádné hádky. Samuelův příchod přinesl do týmu novou energii, což potenciálně zajistilo budoucnost našeho vztahu," vysvětlil. Po turnaji v Turíně podle něj všichni počítali s pokračováním, než došlo k náhlému obratu.
Rozchod byl podle Ferrera natolik nečekaný, že už měl s Alcarazem naplánovanou celou předsezonní přípravu, včetně cesty do Austrálie. Přesto věří, že tato změna nemusí mít na hráče zásadní negativní dopad. "Je zřejmé, že takové nečekané změny jsou vždycky náročné. Co se týče tenisu, věřím, že Carlos to dokáže překonat a odjet do Austrálie ve velmi dobré formě," uvedl s tím, že Samuel López má dostatek zkušeností, aby mohl tým vést jako hlavní trenér.
Pokud jde o samotné neshody, Ferrero zdůraznil dva zásadní body. Rozchod se netýkal ani peněz, ani požadavků jeho akademie. "Odjakživa jsem ukazoval, že peníze nejsou mou nejvyšší prioritou. Bylo zmíněno, že jsem žádal o víc, a je pravda, že se mnou vždy měli štědrou dohodu. Vážím si toho. Snažil jsem se mu dát jasně najevo, že peníze nejsou problém ani důvod, proč jsem se do tohoto projektu zapojil," řekl.
Odmítl také tvrzení, že by trval na tréninku ve Villeně. "Nikdy jsem netrval na tom, aby přišel do Villeny, ani na tom, aby se mi musel přizpůsobit. Během posledních dvou let jsme pochopili, že Carlos chce trávit více času doma, a proto jsme se přesouvali my," vysvětlil.
Ferrero zároveň připustil, že po letech úzké spolupráce bylo určité opotřebení nevyhnutelné. I to byl jeden z důvodů, proč do týmu přivedl Samuela Lópeze. "Opotřebení je přirozené, když spolu trávíte tolik času. Neustálé cestování a pobyt mimo domov vás vyčerpávají. Chtěli jsme předejít napětí a přinést nové pohledy se stejným cílem," dodal.
Na závěr zmínil, že o celé situaci hovořil s lidmi, se kterými mluvit potřeboval, čímž potvrdil, že samotný Alcaraz se pro rozchod nerozhodl. "Carlos se tak nerozhodl, stáli za tím jiní," uvedl Ferrero. Zároveň dodal, že dostával nabídky na koučování, ale zatím nemá o své budoucnosti jasno.
