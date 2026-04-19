Fils se nezastavil ani ve finále! Přehrál Rubljova a ovládl turnaj v Barceloně
Rubljov - Fils 2:6, 6:7
Fils měl finálový duel dobře rozehraný a ve druhém setu vedl 5:2. Následně podával za stavu 5:3 na vítězství v zápase, Rubljov se však dokázal vrátit do hry a po dvojchybě soupeře snížil na 5:4. Francouz měl při servisu soupeře k dispozici tři mečboly, ty ale nevyužil a osmadvacetiletý Rus pěti body v řadě srovnal na 5:5.
Rubljov poté otočil vývoj druhé sady, když se dostal do vedení 6:5. Fils ale nepříznivý stav dokázal zvrátit, vzal si podání zpět a vynutil si tie-break, v němž už duel rozhodl ve svůj prospěch.
Pro Filse znamená titul další krok po návratu po osmiměsíční pauze v roce 2025, kterou si vyžádalo zranění zad. Od únorového návratu na okruh se dostal do finále v Dauhá, čtvrtfinále v Indian Wells a semifinále v Miami.
Cesta za titulem v Barceloně přitom nebyla jednoduchá. Devátý nasazený hráč odvrátil v prvním kole dva mečboly proti Terenci Atmanemu, následně porazil Brandona Nakashimu, vyřadil druhého nasazeného Lorenza Musettiho a postoupil přes Rafaela Jodara do svého prvního finále na tomto turnaji.
Díky vítězství se Fils posunul na 25. místo žebříčku a může se stát francouzskou jedničkou před Arthurem Rinderknechem poprvé od září 2025. V průběžném pořadí sezony mu aktuálně patří šestá pozice.
"Bylo to hrozné," řekl Fils o konci zápasu. "Konec druhého setu byl spíš o psychickém tlaku. Celý zápas byl náročný, protože jsem byl trochu velmi nervózní. Hrál jsem dobře set a půl, ale když jsem musel zápas uzavřít, začal jsem trochu moc přemýšlet. Ale jsem velmi spokojený s tím, jak jsem odehrál tie-break," dodal.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 500 v Barceloně
