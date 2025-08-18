Finále gigantů se blíží. Dokáže zranitelný Alcaraz skolit favorizovanou mašinu Sinnera?
Sinner – Alcaraz | 21:00 SELČ
Bylo jen otázkou času, než Jannik Sinner a Carlos Alcaraz začnou kompletně dominovat na mužském okruhu. Aktuálně dva nejlepší hráči na světě se sice dlouho nepotkali ve finále velkého turnaje, nicméně teď obstarají souboj o titul na těch nejprestižnějších akcích už poněkolikáté za poslední měsíce. Poprvé na takový duel došlo na Masters v Římě a pak se o trofej utkali na French Open a ve Wimbledonu. A teď změří síly v Cincinnati a půjde o hodně. Alcaraz může snížit náskok Sinnera v čele žebříčku a vítěz bude mít psychickou výhodu na blížícím se US Open.
Souboj ve finále na Masters v Cincinnati bude mít trochu jiný náboj. Alcaraz totiž v poslední době jako jediný narušoval Sinnerovu nadvládu, ale ve finále nedávného Wimbledonu došlo ke změně v této rivalitě, když Sinner přerušil sérii pěti porážek se svým největším rivalem a znemožnil mu dosáhnout na hattrick na posvátném londýnském pažitu. A pokud by Sinner uspěl i teď v Cincinnati, tak by Alcaraz mohl mít pocit, že začíná v nejlepší současné rivalitě na mužské tour zaostávat. Dá se tedy říct, že vítězství v tomto finále je důležitější pro Španěla.
Jannik Sinner dle očekávání prošel do finále bez ztráty jediného setu. Nicméně ne v každém zápase dominoval a překvapivě musel do tří tie-breaků, přestože žádnou výraznější hrozbu nepotkal. Jedná se o souboje s Gabrielem Diallem (odvracel setbol na returnu), francouzským veteránem Adrianem Mannarinem a senzačním semifinalistou Térencem Atmanem.
Momentálně má na kontě už 26 vítězství v řadě na tvrdých površích. Sérii 25 výher na betonech předvedl jako pátý tenista v tomto století, před ním to dokázala pouze legendární Big Four. Navíc v těchto podmínkách zvládl už 21 setů po sobě, poslední ztratil v osmifinále lednového Australian Open. Není tak pochyb o tom, že momentálně je nejlepším hráčem na hardech.
Čtyřiadvacetiletý Ital je prvním hráčem od Rogera Federera, který došel do finále na Masters v Cincinnati druhým rokem po sobě. Legendárnímu Švýcarovi se to povedlo v letech 2014-15 a pokaždé získal titul. Pokud Sinner v pondělí uspěje, tak poprvé v kariéře obhájí triumf na úrovni Masters.
V nedávném finále Wimbledonu porazil Alcaraze a rozšířil svou nadvládu na mužském tenisovém okruhu i mimo betony. Navíc se svým největším rivalem jen velmi těsně a z mečbolů prohrál finále na antukovém French Open, takže klidně mohl živit šanci na kalendářní Grand Slam. Počínaje loňským Masters v Cincinnati prohrál na betonech jen jeden ze 42 duelů, a to s Alcarazem loni ve finále v Pekingu. Navíc vyhrál deset z posledních 13 finále, všechny tři porážky utrpěl proti Alcarazovi. Ve finálových zápasech na Masters má bilanci 4:3 a celkově 20:7.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon, Australian Open (triumf); French Open, Řím (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)
Bilance: 31:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na venkovních betonech: 12:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 7:2 (kariérní 47:34)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 0:1 (kariérní 4:3)
Bilance ve finále: 2:2 (kariérní 20:7)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (finále), Wimbledon (triumf)
Sinner – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 12:3
Nejlepší výsledek: triumf (2024)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve finále: 1:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Galán (6:1, 6:1), (30) Diallo (6:2, 7:6), Mannarino (6:4, 7:6), (23) Auger-Aliassime (6:0, 6:2), Atmane (7:6, 6:2)
Pro Carlose Alcaraze bude pondělní finále se Sinnerem velmi důležité a v těchto podmínkách nemá zrovna ideální možnost oplatit největšímu rivalovi nedávnou porážku z finálového klání slavného Wimbledonu. Svůj první úkol však splnil, protože do finále v Cincinnati prošel bez větších problémů a v semifinále pošetřil síly proti zdravotně indisponovanému Alexanderovi Zverevovi (6:4, 6:3).
Je potřeba připomenout, že ještě před nedávným finále ve Wimbledonu měl v rivalitě se Sinnerem dlouho navrch. Navíc má v letošní sezoně nejvíce triumfů i výher na nejvyšším okruhu a je v tomto roce také nejúspěšnější na úrovni Masters (triumfy v Římě a Monte Carlu). Na prestižních tisícovkách vyhrál už 16 utkání v řadě.
Není ale jasné, zda mu dlouhá vítězná série na Masters nějak pomůže, protože většinu skalpů slavil na antukových kurtech. Důležitou informací je, že toto bude jeho první letošní finále na venkovních betonech a ve druhé půlce sezony a na rychlejších tvrdých površích je nejvíce zranitelný. Po Wimbledonu se mu obvykle moc nedaří a dosud získal jen dvě trofeje (US Open 2022 a Peking 2024), a to celkem se štěstím.
Dvaadvacetiletý Španěl už si jednou finále na Masters v Cincinnati zahrál a určitě na něj nevzpomíná rád. Předloni totiž nedotáhl náskok setu a brejku ani neproměnil mečbol proti Novakovi Djokovičovi. Jedná se o jeho jedinou porážku ve finálových duelech na Masters (bilance 7:1). Celkově má ve finálových utkáních o jednu výhru lepší bilanci (21:7) než Sinner.
Alcaraz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Queen's Club, French Open, Řím, Monte Carlo, Rotterdam (triumf); Wimbledon, Barcelona (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (finále)
Bilance: 53:6
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 15:4
Bilance proti hráčům TOP 10: 9:2 (kariérní 44:22)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 2:0 (kariérní 7:1)
Bilance ve finále: 5:2 (kariérní 21:7)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (triumf), Wimbledon (finále)
Alcaraz – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 11:4
Nejlepší výsledek: finále (2023, 2025)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve finále: 0:1
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Džumhur (6:1, 2:6, 6:3), Medjedovič (6:4, 6:4), Nardi (6:1, 6:4), (9) Rubljov (6:3, 4:6, 7:5), (3) Zverev (6:4, 6:3)
Vzájemná bilance: Alcaraz vede včetně exhibicí 9:6, na betonech 5:3. Sinner je na rychlejších tvrdých površích rozhodně úspěšnější a výkonnostně je schopný v těchto podmínkách předčit i všestranného Alcaraze, pro něhož se naopak jedná o nejhorší možné prostředí. Alcaraz navíc ve finále nedávného Wimbledonu přišel o psychickou výhodu a sérii výher nad největším rivalem. Vzhledem ke zmíněnému tak možná čeká Alcaraze vůbec nejtěžší souboj se Sinnerem, který bude plnit roli favorita.
Cincinnati sice proměnilo areál i kurty, nicméně povrch je podobně jako v předchozích letech velmi rychlý, což favorizuje Sinnera. Alcarazovi naopak hraje do karet finálový program, protože tento duel se uskuteční odpoledne a má být slunečno i horko. Alcaraz byl na tom vždy lépe fyzicky a tyto podmínky mu na rozdíl od Sinnera vyhovují. Pokud se zápas protáhne a stane se z něj fyzicky vyčerpávající bitva, tak Alcarazovy šance na vítězství výrazně vzrostou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
