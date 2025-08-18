Finále jako formalita? Šwiateková je obrovskou favoritkou, na podceňovanou soupeřku umí
Šwiateková – Paoliniová | 23:59 SELČ
Iga Šwiateková na třetí pokus vyhrála semifinále na prestižní tisícovce v Cincinnati a poprvé si v tomto dějišti zahraje finále. Bývalá světová jednička dohnala manko 3:5 a nakonec po hodině a 38 minutách porazila 7:5, 6:3 Jelenu Rybakinovou. Se svou neoblíbenou rivalkou vyhrála i čtvrtý letošní vzájemný souboj.
Nasazená trojka těžila z volného losu v prvním kole i odstoupení jedné ze soupeřek a všechny čtyři zápasy zvládla bez ztráty setu. To zahrnuje skalpy Anastasie Potapovové, Sorany Cirsteaové, Anny Kalinské a Rybakinové. Jejím předchozím maximem na Cincinnati Open bylo semifinále z posledních dvou ročníků.
Ještě před dvěma měsíci si procházela krizí a více než rok čekala na jakoukoli finálovou účast. Teď ovšem postoupila do závěrečného kola na třech z posledních čtyř turnajů. Kromě Cincinnati se jí to povedlo také v Bad Homburgu a ve Wimbledonu. Neuspěla pouze na předchozí tisícovce v Montrealu.
Čtyřiadvacetiletá Polka ukončila nepovedené období ziskem svého šestého grandslamového titulu, když ve Wimbledonu ztratila v sedmi zápasech dohromady jeden set. Nyní v Cincinnati absolvuje 29. kariérní finále s fantastickou bilancí 23:5 (na tvrdých površích 12:2).
Šwiateková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon (triumf); Bad Homburg (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (finále)
Bilance: 48:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 27:7
Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:4 (kariérní 51:23)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 10:2)
Bilance ve finále: 1:1 (kariérní 23:5)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (triumf)
Šwiateková – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 12:5
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Montreal (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Potapovová (6:1, 6:4), (25) Kosťuková (bez boje), Cirsteaová (6:4, 6:3), (28) Kalinská (6:3, 6:4), (9) Rybakinová (7:5, 6:3)
Jasmine Paoliniová nedokázala v semifinále s Veronikou Kuděrmetovovou dopodávat druhou sadu a nakonec potřebovala všechny tři sety (6:3, 6:7, 6:3). Aktuální světová devítka prošla do svého třetího kariérního finále na podnicích série WTA 1000, druhého v probíhající sezoně.
Do Cincinnati rozhodně nepřijela v dobré formě, jelikož na posledních čtyřech turnajích slavila dohromady jen tři výhry a v Montrealu senzačně ztroskotala hned po úvodním zápase s Aoi Itóovou. Cestu do finále měla na papíře mnohem těžší, musela se vypořádat také s Mariou Sakkariovou, Barborou Krejčíkovou a světovou dvojkou Coco Gauffovou.
Souboj s Gauffovou musela 29letá italská tenistka otáčet z manka setu a na devátý pokus si připsala svůj premiérový skalp TOP 2. V Cincinnati se jí dařilo už v posledních dvou ročnících, předloni uhrála čtvrtfinále a loni vypadla v osmifinále a předchozí výsledek skoro obhájila.
Proti Šwiatekové odehraje své deváté kariérní finále, v nichž má negativní bilanci 3:5. Dva ze svých tří triumfů slavila právě na akcích WTA 1000, na této úrovni uspěla ve finále proti Anně Kalinské loni v Dubaji i Gauffové letos na domácí antuce v italském Římě.
Paoliniová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Cincinnati (finále)
Bilance: 33:13
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na venkovních betonech: 17:7
Bilance proti hráčkám TOP 10: 3:3 (kariérní 9:21)
Bilance ve finále WTA 1000: 1:0 (kariérní 2:0)
Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 3:5)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (2. kolo)
Paoliniová – Cincinnati Open
Kariérní bilance: 9:3
Nejlepší výsledek: finále (2025)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Montreal (2. kolo)
Cesta turnajem: volný los, Sakkariová (7:6, 7:6), (26) Kruegerová (7:6, 6:1), Krejčíková (6:1, 6:2), (2) Gauffová (2:6, 6:4, 6:3), V. Kuděrmetovová (6:3, 6:7, 6:3)
Vzájemná bilance: Šwiateková dominuje 5:0 a ve čtyřech soubojích nepovolila Paoliniové set. Naposledy se potkaly před několika týdny v semifinále na trávě v Bad Homburgu a polská hvězda zvítězila za pouhých 66 minut jednoznačně 6:1, 6:3. Také ve finále v Cincinnati by měla mít favorizovaná Šwiateková jasně navrch.
Finále gigantů se blíží. Dokáže zranitelný Alcaraz skolit favorizovanou mašinu Sinnera?
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
