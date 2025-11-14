Finále na Turnaji mistrů bude mít nejlepší možné obsazení. Alcaraz dominoval a vyzve Sinnera
Auger-Aliassime – Alcaraz 2:6, 4:6
Alcaraz hrál od začátku velmi agresivně a hned v úvodní hře se na returnu dostal ke třem brejkbolům v řadě. Všechny šance však Auger-Aliassime odvrátil a po premiérovém esu srovnal. Španěl však sebral soupeři servis hned při další příležitosti a následně brejk potvrdil, přestože musel mazat šanci Kanaďana. Sadu zakončil hned na příjmu brejkem v osmém gamu. V první sadě se mohl opřít především o svůj dělový forhend, z kterého zahrál osm vítězných úderů a předvedl svůj nejlepší set na turnaji.
Ve druhém dějství začal první hráč světa dělat více chyb a neudržel nadstandardní kvalitu z úvodního dějství, přesto si dokázal držet své servisy. Osmý hráč světa s ním tentokrát bez problémů dokázal držet tempo a pomáhal si i zásahy na síti. Alcaraz se k brejkbolům dostal až v desáté hře, které pro něj byly zároveň mečboly. Při druhém jeho soupeř zkazil lehký forhend a Španěl mohl slavit postup do premiérového finále na Turnaji mistrů.
Alcaraz se s Kanaďanem utkal už poosmé, vyhrál už pátý vzájemný duel v řadě a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 5:3. V prvních třech duelech neuspěl na tvrdém povrchu, od té chvíle však neztratil ani set. Dvakrát uspěl v Indian Wells, dvakrát v areálu Rolanda Garrose na French Open a na loňské olympiádě a zde v Turíně.
Alcaraz letos vůbec poprvé ze tří startů na Turnaji mistrů zvládl všechny tři duely ve skupině, čímž si zajistil, že sezonu zakončí jako světová jednička před Sinnerem. Navíc na druhý pokus uspěl i v semifinále a právě s Italem se zde utká o trofej.
Dva největší rivalové na okruhu proti sobě odehrají letos už šesté finále, ve kterých má zatím Alcaraz velmi pozitivní bilanci 4:1. Španěl uspěl v Římě, na French Open, v Cincinnati i na US Open. Sinner vyhrál pouze ve Wimbledonu. Celkově se na okruhu utkají už posedmnácté, dvakrát spolu hráli ještě na exhibici Six Kings Slamu.
