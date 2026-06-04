French Open: Finále ruských kamarádek? V cestě stojí obávaná Ukrajinka a polská senzace

DNES, 06:00
Previews 71
Velmi překvapivé zápasy nabídne čtvrteční program na French Open. Asi málokdo čekal, že všechny čtyři semifinalistky budou bojovat o své první grandslamové finále v kariéře. Nejprve nastoupí v 15:00 ruská kometa Mirra Andrejevová a neskutečně rozjetá Ukrajinka Marta Kosťuková. Následně polská senzace Maja Chwaliňská vyzve přemožitelku Aryny Sabalenkové a další ruskou zástupkyni Dianu Šnajderovou.
Profily hráčů (7)
Kalinskaya Anna
Chwalinska Maja
Kostyuk Marta
Andreeva Mirra
Mirra Andrejevová bude čelit rozjeté Martě Kosťukové (© ALAIN JOCARD / AFP)

Kosťuková – Andrejevová | 15:00 SELČ

Marta Kosťuková přepsala historii ukrajinského tenisu na French Open a pokusí se o hattrick proti ruské jedničce Miře Andrejevové.

 

Zápasové informace a forma

Kosťuková se na centrálním kurtu Philippa Chatriera zapsala do tenisových dějin, když v historicky prvním ukrajinském čtvrtfinále na grandslamu přetlačila 6:3, 2:6, 6:2 krajanku Elinu Svitolinovou. Mladší z aktérek vyhrála 13 z posledních 14 bodů a stala se první ukrajinskou semifinalistkou French Open v otevřené éře tenisu.

V Paříži potvrzuje Kosťuková fenomenální formu a v osmifinále skolila ve dvou setech čtyřnásobnou šampionku a jednu z největších favoritek Igu Šwiatekovou. Kromě souboje se Svitolinovou potřebovala rozhodující sadu ještě proti Katie Volynetsové ve druhém kole. Aktuální světová patnáctka letos na antuce neskutečně válí a má na ní stoprocentní bilanci 17:0.

Přitom do antukového jara vstupovala ve špatném rozpoložení, jelikož od lednového Australian Open po březnové Miami zapsala jen dvě výhry. Navíc po australském majoru bojovala se zraněním. Na antuce však sezonu kompletně otočila triumfy v Rouenu a Madridu a pak před French Open, kde čtyři ze šesti předchozích startů v hlavní soutěži zakončila v prvním kole, vynechala Řím.

Andrejevová se blýskla ve čtvrtfinále parádním výkonem a za pouhých 56 minut deklasovala pod zataženou střechou 6:0, 6:3 rozjetou a loučící se veteránku Soranu Cirsteaovou, s níž měla mnohem víc práce nedávno v Linci. V semifinále grandslamu je podruhé v kariéře a znovu na pařížské antuce, kde předloni v této fázi neuspěla.

Ruská teenagerka se už třetím rokem po sobě probojovala na French Open minimálně do čtvrtfinále. Letos se může pochlubit vynikající bilancí 20:3 na antukových kurtech a už na tomto povrchu v této sezoně posbírala skoro dvojnásobek výher oproti loňskému roku. Tato skvělá úspěšnost zahrnuje triumf v Linci, semifinále ve Stuttgartu a finále v Madridu.

Po cestě do semifinále letošního French Open ztratila v pěti zápasech dohromady jen jeden set, nicméně souboj druhého kola s Marinou Bassolsovou pak naprosto suverénně otočila. V aktuální sezoně má na kontě nejvíc vítězství na hlavní tour ze všech hráček, a to celkem 34. Kromě zmíněného triumfu na antuce v Linci kralovala ještě na betonu v Adelaide.

Vizitka Marty Kosťukové.Vizitka Marty Kosťukové. (@ Livesport / Enetpulse)

Vzájemná bilance

Kosťuková vede 2:0. V letošní sezoně se aktérky potkávají už potřetí a ukrajinská tenistka porazila Andrejevovou ve dvou setech ve čtvrtfinále na betonu v Brisbane i ve finále antukové tisícovky v Madridu.

 

Zajímavosti a fakta

Kosťuková zapsala v letošním roce stejný počet finále na nejvyšším okruhu (Brisbane, Rouen a Madrid) jako za všechny předchozí sezony dohromady.

Ukrajinka nastupovala do letošního French Open s mizernou bilancí 1:8 proti hráčkám TOP 10 na grandslamech. V Paříži už ovšem vyřadila Šwiatekovou a Svitolinovou.

Andrejevová absolvovala své jediné dosavadní grandslamové semifinále na French Open 2024 a nestačila ve dvou setech na Jasmine Paoliniovou.

Ruská kometa čeká na dva skalpy TOP 20 na jednom turnaji od začátku loňské sezony, kdy kralovala na po sobě jdoucích tisícovkách v Dubaji a Indian Wells.

 

Sázkařská analýza

Kosťuková může mít ve svém prvním kariérním semifinále na grandslamech psychickou výhodu, jelikož vyhrála oba letošní souboje. Možná i proto je Ukrajinka velmi mírnou kurzovou favoritkou. Andrejevová byla ovšem v Brisbane i Madridu velmi blízko k zisku setu a nebylo by překvapením, kdyby se jí to tentokrát podařilo.

Vizitka Mirry Andrejevové.Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport / Enetpulse)

Kosťuková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Rouen (triumf); Brisbane (finále)
Největší úspěchy na antuce: Madrid, Rouen (triumf)
Bilance: 23:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0
Bilance na antuce: 17:0
Bilance proti hráčkám TOP 10: 7:3 (kariérní 16:30)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 3:0 (kariérní 6:4)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo)

Kosťuková – French Open

Kariérní bilance: 9:6
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Madrid (triumf)
Cesta turnajem: Selechmetěvová (6:2, 6:3), Volynetsová (6:7, 6:3, 6:3), Golubicová (6:4, 6:3), (3) Šwiateková (7:5, 6:1), (7) Svitolinová (6:3, 2:6, 6:2)

 

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Linec, Adelaide (triumf); Madrid (finále)
Největší úspěchy na antuce: Linec (triumf); Madrid (finále)
Bilance: 34:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 20:3
Bilance proti hráčkám TOP 20: 4:6 (kariérní 24:22)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Bilance v semifinále: 3:1 (kariérní 7:3)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrejevová – French Open

Kariérní bilance: 16:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2024, 2026)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance v semifinále: 0:1
Generálka: Madrid (finále), Řím (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Ferrová (6:3, 6:3), Bassolsová (3:6, 6:1, 6:1), (27) Bouzková (6:4, 6:2), Teichmannová (6:3, 6:2), (18) Cirsteaová (6:0, 6:3)

 

 

Šnajderová – Chwaliňská | 16:30 SELČ

Obrovská příležitost pro nečekané semifinalistky. Diana Šnajderová a senzace turnaje Maja Chwaliňská si to rozdají o první grandslamové finále.

 

Zápasové informace a forma

Chwaliňská sice ztratila v úvodním setu obrovské vedení, ale i tak porazila ruskou tenistku Annu Kalinskou 7:6, 6:3 a pokračuje ve svém historickém a pohádkovém debutu v hlavní soutěži French Open. Čtyřiadvacetiletá Polka je teprve druhou kvalifikantkou v historii, která dokázala dojít do semifinále pařížského grandslamu.

Před cestou na French Open měla na kontě jen šest vítězství v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu, přičemž polovinu z nich zapsala letos. Na první čtvrtfinále na této úrovni dosáhla až letos v únoru v Kluži a pak na dubnovém antukovém podniku WTA 125 v portugalském Oeirasu získala titul. Skutečný průlom však zaznamenala až v posledních dnech.

Momentálně se nachází na 114. místě žebříčku a postup do semifinále French Open pro ni znamená debut nejen v TOP 100, ale rovnou v nejlepší třicítce. Za poslední dva týdny a půl odehrála včetně kvalifikace osm zápasů a dohromady ztratila jen jeden set. V hlavní soutěži před Kalinskou vyřadila Qinwen Zheng, Elise Mertensovou, Marii Sakkariovou a Diane Parryovou.

Šnajderová předvedla ve čtvrtfinále neskutečný obrat, navíc proti světové jedničce a největší favoritce Aryně Sabalenkové. Běloruska předvedla totální kolaps, prohrála 10 gamů v řadě a nedokázala zápas dopodávat. Šnajderová se ale ani při velmi nepříznivém skóre nevzdávala a nakonec urvala šokující vítězství 3:6, 7:5, 6:0.

Kanárem dokázala dorazit i další grandslamovou šampionku Madison Keysovou v osmifinále. Na French Open prožívá svůj zatím jasně nejlepší grandslam, jelikož na těchto turnajích nikdy předtím nepřekročila osmifinále. Do souboje se Sabalenkovou nastupovala s mizernou bilancí 1:14 proti hráčkám TOP 10, předtím porazila pouze Coco Gauffovou v Torontu 2024.

Do Paříže rozhodně nepřijela v dobré formě a na sedmi z posledních osmi turnajů nedokázala vyhrát víc než jeden zápas. To je nicméně způsobeno i velmi těžkými losy, které měla. Na druhou stranu nebyla od lednového Adelaide ani jednou v semifinále a nepřekvapivě musela opustit nejlepší dvacítku světového hodnocení.

Vizitka Diany Šnajderové.Vizitka Diany Šnajderové. (@ Livesport / Enetpulse)

Vzájemná bilance

Šnajderová vede 1:0. Jediný předchozí duel se uskutečnil v sezoně 2022 v semifinále na mnohem menší antukové akci ITF v tureckém Istanbulu, kde Ruska zvítězila dvakrát 6:4.

 

Zajímavosti a fakta

Chwaliňská bude hrát své vůbec první semifinále na hlavním okruhu. Už ale byla několikrát v této fázi na úrovni WTA 125, na které v posledních třech letech třikrát triumfovala.

Polská senzace bude útočit na svůj čtvrtý kariérní skalp TOP 50, všechny tři posbírala na probíhajícím French Open.

Šnajderová se porve o své první grandslamové finále na turnaji, na kterém v minulosti vyhrála jen dva z pěti zápasů.

Poslední porážku proti soupeřce, která ještě nikdy nebyla v TOP 100 žebříčku, utrpěla Šnajderová předloni právě na French Open proti Chloé Paquetové.

 

Sázkařská analýza

Šnajderová možná nikdy nedostane lepší příležitost projít do finále grandslamu. Ačkoli je zhruba o dva roky mladší než Chwaliňská, má podstatně více zkušeností s hlavním okruhem i závěrečnými koly na této úrovni. Zatímco Chwaliňská bude hrát první semifinále na nejvyšší tour, Šnajderová už byla šestkrát ve finále. Očekává se tedy vítězství Šnajderové, které by mohlo přijít ve dvou vyrovnaných setech.

Vizitka Maji Chwaliňské.Vizitka Maji Chwaliňské. (@ Livesport / Enetpulse)

Šnajderová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)
Největší úspěchy na antuce: French Open (semifinále)
Bilance: 18:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na antuce: 10:4
Bilance proti hráčkám mimo TOP 100: 2:0 (kariérní 101:37)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 0:1 (kariérní 6:7)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Šnajderová – French Open

Kariérní bilance: 7:3
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (3. kolo)
Cesta turnajem: Zarazúaová (6:4, 6:1), Kesslerová (7:6, 6:1), Olijnykovová (7:5, 6:1), (19) Keysová (6:3, 3:6, 6:0), (1) Sabalenková (3:6, 7:5, 6:0)

 

Chwaliňská – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (semifinále)
Největší úspěchy na antuce: French Open (semifinále)
Bilance: 28:9
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na antuce: 18:5
Bilance proti hráčkám TOP 30: 2:1 (kariérní 2:2)
Bilance v semifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Bilance v semifinále: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (kvalifikace)

Chwaliňská – French Open

Kariérní bilance: 5:0
Nejlepší výsledek: semifinále (2026)
Loňský výsledek: kvalifikace
Bilance v semifinále: 0:0
Generálka: W75 Saint-Gaudens (čtvrtfinále), WTA 125 Parma (1. kolo)
Cesta turnajem: Qinwen Zheng (6:4, 6:0), (23) Mertensová (6:4, 6:0), Sakkariová (1:6, 6:3, 6:2), Parryová (6:3, 6:2), (22) Kalinská (7:6, 6:3)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

71
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paddy
04.06.2026 13:43
Kostyuk 2,2
Andreeva 3,1
Shnaider 4,6
Chwalinska 10

na první pohled to vypadá, že dnes bude předčasné finále, ale (jako jiskry) vždy musíme být připraveni na překvapení smile

- Kostyuk letos zatím na antuce neprohrála, ale má v tom druhořadý Rouen, který zkresluje - pro tyto dlouhé série bez prohry bývá typické, že jsou přerušeny v nejméně vhodný okamžik, tedy na GS. Já mám navíc obavu, že pokud postoupí do finále, tak to nedá v hlavě (i vztekání po nevydařeném míči ukazuje na emoční nestabilitu).
- podobně je to u Andreevy, to je typická vzteklina, ruská povaha jako když vyšije. Dnes to může být vypjatý zápas.
- Shnaider má výhodu, že jí možná stačí porazit jen jednu těžkou soupeřku, jednou nohou by měla být ve finále
- Chwalinska jede nad plán, měla i schůdné soupeřky, ale s jejím herním stylem se těžko vyhrávají velké tituly, v dnešní době mají převahu agresivní silové typy

je to stále WTA, uvidíme, zda se nakonec v sobotu nebude radovat řeznice z Žiguljovsku smile
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Vlk-v-trave
04.06.2026 14:09
Jedno je jiste... At vyhraje kterakoliv z nich... vzdycky nejaka skupina fans chytne blackout s kolapsem jak Sabalenka... :-))
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 13:20
Ondro: v sázkařské analýze: ... zkušenosti z hlavního okruhu nebo s hlavním okruhem. Obojí dohromady to nefunguje
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Ondřej.Jirásek
04.06.2026 13:23
Děkuji
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 13:27
není zač, ale tvoje pravá ruka se nějak fláká
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Ondřej.Jirásek
04.06.2026 13:29
Ten už rezignoval. Ale zápis do školky proběhl úspěšně.
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PTP
04.06.2026 13:24
Jedno je tenis, druhý je elektrika
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 13:28
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Levinest
04.06.2026 12:23
Doufám, že obě Rusky vypadnou v semifinále. Už jen z morálního hlediska...
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peek
04.06.2026 12:52
Reagovat
Ondra979
04.06.2026 13:03
Reagovat
tommr
04.06.2026 11:59
1. Andreeva
2. Shnaider
3. Chwalinska
...
4. Kostyuk
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Vlk-v-trave
04.06.2026 12:10
?
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tommr
04.06.2026 12:17
Přál bych to nejvíc Miřře. Co je na tom nejasnýho?
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falcon_heavy
04.06.2026 12:29
Nic. Jen by nás zajímalo, co tě na tom psychicky nevyrovnaném protekčním frackovi se slabostí pro diktátory a válečné zločince tak fascinuje.
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jih
04.06.2026 12:59
Jo, to by mě taky zajímalo.
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tommr
04.06.2026 13:02
sundej si ty modrožlutý brejle zkreslující realitu a možná na to příjdeš sám ...
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peek
04.06.2026 13:08
Nenosím žádný brejle a taky to nechápu.
I když ty seš mimo často, jak je vidět, nejen v tenise.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 12:43
Jsem nevedel o co jde...
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PTP
04.06.2026 12:48
Když jí to přeješ ty, tak by to pro Martičku nemuselo dopadnout zle.
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Liverpool22
04.06.2026 12:46
smile Máme stejný vkus smile Mirra smile je naše ušatý zlatíčko.
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jih
04.06.2026 13:00
Fujtajskl.
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Kreuz
04.06.2026 12:51
To bych dal presne naopak
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enfee
04.06.2026 10:14
Bude ruske finale
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misa
04.06.2026 09:53
Modlím se k bohyni lovu Dianě, aby zachránila pověst ženského tenisu a mé duševní zdraví. Chwalinska ve finále grandslamu ne. Úplně stačí, že po French Open bude v top 30
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alcaraz.dva
04.06.2026 11:20
Polka mi pripomina maleho Nadala...muze uspet...
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 11:23
jak vypadá malý Nadal?
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NOLE_unvaccinated_GOAT
04.06.2026 11:38
https://i.pinimg.com/474x/3a/1e/c1/3a1ec1fc8c30afa2ea1e8e5226158102.jpg
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alcaraz.dva
04.06.2026 11:44
slibil jsi, ze omezis to vyskakovani
na tyhle kecy nejsem stavena
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 12:38
já se jen slušně zeptal. Jsi z nějakého důvodu podrážděná? Mně to přišlo vtipné, ale mic jsem to nepochopil.
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alcaraz.dva
04.06.2026 12:59
Nejsem podrazdena...ale popisovat Nadala na TP není to zbytečně?
Viděl jsi hru Chwalinske?
Máš další dotaz?
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 13:15
takže se mám podívat, jak hrál malý Nadal, a tak teď hraje Mája, jestli jsem tě dobře pochopil?
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alcaraz.dva
04.06.2026 13:41
Musis se podívat na hru Nadala klidne dospeleho ze zaznamu (momentálně už nehraje )a te holky...
Rafu pak optický zmenšit(I v tom na něj Chwalinska taky zatim nestaci )...
Vidíš tu podobu ve hre levou rukou?
Snaider je taky levoruka...ale ta hra je úplně jna
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NOLE_unvaccinated_GOAT
04.06.2026 11:37
Vždyť Včelka Mája velmi připomíná naší Sáru B. Jsou stejně vysoké, mají stejný styl hry. Sára vyhrála Abu Dhabi a její maximum bylo 35.místo. To vám taky vadí?
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Vlk-v-trave
04.06.2026 11:46
Misa ma rad poradek... takze mu to ta vcelka narusuje... mu by to narusovala i Bejlek, jak by se tam dostala z kvaldy do SF... ;-)
Uz jeden kolaps musel zazit z Raducanu... takze tohle by Nole, tohle by asi uz neprezil :-D
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jeronym
04.06.2026 13:01
Takhle se mnozi sklebili, kdyz krejca vyhrala RG, a pak i po wimbledonu... nebo kdyz Ceskoslovensko vyhralo ME ve fotbale 1976.. a to jsme vyradili holandsko cruyffa a nemecko beckenbauera..
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PTP
04.06.2026 13:05
A všichni měli kotlety, které se tak líbí Panteře.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 13:14
Je videt, ze jsi jeste neobedval:-)
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pantera1
04.06.2026 13:15
Jj, Bodie je měl top . Je to sexy .

https://youtu.be/2gMwa21bzwU?is=Ept-35uhisQXVB6b
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Vlk-v-trave
04.06.2026 13:14
:-) "Outsajderi" to nemaji jednoduche... tenisova periferie behem obdobi B3 dostavala tezkou bidu... krom tech trech byli vlastne vsichni jelita....

...ale ta penalta Panenky se pripomina tak nejak stale i celosvetove, co jsem si vsiml... takze aspon nejaka pozitivni stopa tam zustala;-)
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jeronym
04.06.2026 13:26
To je pravda, penalta "panenka" se pouziva ve vsech recich sveta, a existuje i spanelsky casopis panenka
https://www.panenka.org/
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Vlk-v-trave
04.06.2026 13:57
:-))
To jsem ani nevedel...
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Vlk-v-trave
04.06.2026 11:41
Modleni ti nepomuze... musis Diane neco obetovat :-) Dle starych tradic nejlepe votivni dar z hliny ve tvaru miminka nebo delohy - Krom toho musis myslet na to, aby postoupila Diana a vubec nemyslet aby vcelka Maja odpadla... coz je v tvem pripade neprekonatelna prekazka... Obecne je to neprakticke..., uz vidim jak vysvetlujes ve svem okoli proc modelujes delohu nebo mimco...:-)) By te asi odvezli... :-)))

Takze ti spis nic jineho nezbyva nez klasika - Vodooo, zde na TP jiz zavedene a slusne proverene :-))
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NOLE_unvaccinated_GOAT
04.06.2026 12:04
Tohle je příspěvek na úrovni IQ tak 50. Sorry.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 12:11
Kazdy mame sve slabe chvilky... :-))
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alcaraz.dva
04.06.2026 09:32
Pripojuji se k Sorane

"I absolutely adore Mirra. She's such a wonderful girl...She's a blessing for the sport...And she plays amazing tennis. So I think she has everything that someone would dream of. I absolutely adore her. I would really like for her to win this one. I think she has everything to win Grand Slams and be No.1"

Trochu se ale obavam, ze to nemusi zvladnout psychicky...po tom tlaku (bohuzel zatim nikoliv pri stretnuti) ze strany Marty...
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 10:12
Že by pokus o Matsovo uřknutí?
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alcaraz.dva
04.06.2026 11:18
Ja o voze, ty o koze?
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 11:27
já vím, o Matsovi je to už známé, o tobě zatím ne.

Zajímavé by bylo pozadí toho prohlášení Sorany.
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Krisboy
04.06.2026 11:08
O jakém tlaku ze strany Marty to mluvíš?
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alcaraz.dva
04.06.2026 11:18
nehral jsi tenis, nerozumis tomu
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Krisboy
04.06.2026 11:26
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dappe
04.06.2026 11:42
Pusť si její tiskovku, na chvíli zkus být trochu objektivní, a možná ti to dojde.
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jeronym
04.06.2026 09:28
Sexy Marta meta salta,
Az k vitezstvi bude zpivat
Na vystrih ji budem zirat.
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Tomas_Smid_fan
04.06.2026 10:11
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PTP
04.06.2026 12:31
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vojta912
04.06.2026 08:37
Letošní FO patří russum :(
Pravděpodobné finále žen, ještě postup a tím pádem pravděpodobně vítězství převlečeného Russaka Zvereva, do toho další russka po boku Townsend v semifinále ženského deblu.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
04.06.2026 08:39
Tak to máte blbé. Doporučuji založit si vlastní ATP a WTA, do kterých zakážete vstup ruským hráčům.
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tenisman1233
04.06.2026 08:41
Žádná ruska po boku Townsend nehraje!!!!!!!!!!.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
04.06.2026 08:51
Jinak ale vůbec není jisté, že se to stane. Menšík může porazit Zvereva. Já mu dosti věřím, ale stát se to nemusí. Marta může porazit Mirru. Má proti ní bilanci 2:0 a naposledy ji porazila ve finále Madridu před pár týdny. Já mám vsazeno, že ne, ale samozřejmě ani toto mi nemusí vyjít.

Myslím si, že finále proti Kolchoznici by Marta prohrála. Protože toho letos na antuce vyhrála už příliš mnoho. Dopadla by tak jako Maďaři ve finále MS 54, Leverkusen ve finále EL 24 či nedávno Švajc ve finále MS v hokeji proti Finsku. Je velká neznámá, jak to dá Martička v hlavě. Může být přemotivovaná kvůli tomu, že Mirra je Ruska a Kolchoznice taky. Jak je známo, žádným Ruskám ona nepodává ruku po zápase.

Tohle byl asi hlavní důvod, proč Žába (Jabeur) nedala finále Wimbledonu proti Markétě V. Byla velmi silně přemotivovaná. Naložila si toho na sebe extrémně mnoho. Chtěla vyhrát Wimbledon (první GS) pro Afriku, pro Araby, muslimy, muslimské ženy... Naopak Maky měla dokonale čistou hlavu a správný poměr ambicí a motivace.
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jeronym
04.06.2026 09:30
Finale MS 1954 je jedna ze 3 nejvetsich senzaci v dejinach sportu, to si trochu prepiskl.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
04.06.2026 11:45
A která jsou ta ostatní dvě? Samozřejmě že Maďaři ve finále 54 byl větší šok. Jedná se ale o tentýž princip, který jsem chtěl popsat. Nebo ne princip. Statisticko-pravděpodobnostní fenomén.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
04.06.2026 11:45
*trend
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jeronym
04.06.2026 12:42
Ostatni dve muzes navrhnout, napada me lake placid 1980 hokej usa-cccp a bob beamon mexico 1968... jinak, finale marta diana by pro me bylo nanejvys 60-40, protoze ruska je na velke vlne a marta, jak rikas, pod velkym tlakem, kvuli valce a moznosti vyhrat GS.. zatimco madari v 54. prisli na to finale jak na trenink, ve skupine uz porazili nemecko 8:3...
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NOLE_unvaccinated_GOAT
04.06.2026 13:28
Ano, Marta sama na sebe vyvíjí tlak kvůli válce na UA. A stejně tak důležité je to, že jako jediná ze všech hráček (vlastně i hráčů) je letos neporažená na antuce. Tahle vítězná série je něco jako mohutný vrchol. A čím vyšší vrchol, tím snadněji se z něho padá. U Sinnera to samé. U něj tak 1/2 byla jeho neschopnost zvládat zápasy ve velkém vedru. A 1/2 ta jeho příliš dlouhá vítězná série. Vyhrál do té doby všechno od 1.kola IW až do toho zápasu. Snad 40 nebo kolik zápasů v řadě. Chyběl mu jediný gem ve 3.setu, ale obojí ho dohnalo, a ten jeden gem k výhře nepřidal, a pak zkolaboval. Martě se může stát to samé. Pokud ne v SF, tak ve F. Jak jsem napsal dnes snad i 2x, nevěřím proto Martě ve finále, pokud se do něj dostane.
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NOLE_unvaccinated_GOAT
04.06.2026 13:31
Bob Beamon nebylo moc velké kurzové překvapení, ne? U toho hokeje na OH 1980, to bych souhlasil. Další v této skupině by mělo být určitě jak Leicester vyhrál PL 15/16. To snad bylo nejvetsi kurzové překvápko v dějinách. Kurz prý byl 5000.
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Saulnier
04.06.2026 08:09
Ten čas začiatku zápasu - 15:00 je za mňa katastrofálny
Nič lepšie sa dnes nehrá, nič
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pantera1
04.06.2026 09:03
Mohli to dát jako druhej, že jo .
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Saulnier
04.06.2026 09:17
aspoň tak, áno
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Krisboy
04.06.2026 07:33
Letošní French Open je z hlediska složení SF nejzajímavější GS za dlouhou dobu. Jen ten Zverev to tam trochu kazí.
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vojta912
04.06.2026 07:04
To bude zápas kde bude zase nejzajímavější pasáž pozápasový handshake, případně UA tiskovka.
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