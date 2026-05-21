French Open: Krutý los pro Noskovou, Krejčíková a Bartůňková schytaly nasazené hráčky
Nosková figuruje mezi nasazenými, ale los k ní milosrdný nebyl. Česká dvojka naopak schytala jednu z nejtěžších možných soupeřek. A sice Sakkariovou, která je bývalou semifinalistkou a světovou trojkou. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1 a poslední souboj jasně ovládla Řekyně.
Los se nemazlil ani s Krejčíkovou a Bartůňkovou. Šampionka ročníku 2021 Krejčíková půjde v úvodním kole na v životní formě hrající Hailey Baptisteovou. Také Bartůňková schytala nasazenou hráčku, konkrétně světovou devítku Victorii Mbokovou. Ve druhém kole by Bartůňková v případě překvapivé výhry mohla narazit na Kateřinu Siniakovou, kterou prověří Simona Waltertová.
Sára Bejlek sice půjde v prvním kole na kvalifikantku, nicméně v tom následujícím by s největší pravděpodobností čekala čtyřnásobná vítězka a turnajová trojka Iga Šwiateková. Ve stejné sekci je i Tereza Valentová, jež začne proti Magdě Linetteové. Marie Bouzková coby nasazená začne proti kvalifikantce.
Největším českým želízkem v ohni v ženské dvouhře bude Karolína Muchová. Nasazená desítka nastoupí proti Anastasiji Zacharovové. Její první nasazenou soupeřkou může být Ljudmila Samsonovová a v osmifinále by mohla vyzvat Mirru Andrejevovou.
Z kvalifikace mohou české řady rozšířit Dalibor Svrčina a Linda Fruhvirtová. Svrčina absolvuje finále kvalifikace ve čtvrtek, Fruhvirtová v pátek. Kvalifikačním sítem naopak neprošli někdejší světová jednička Karolína Plíšková, Dominika Šalková, Laura Samson, Anna Sisková, Lucie Havlíčková, Darja Viďmanová, Gabriela Knutsonová a Zdeněk Kolář.
Soupeři Čechů v 1. kole
Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.)
Bouzková (27-ČR) – kvalifikantka
Bejlek (ČR) – kvalifikantka
Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.)
T. Valentová (ČR) – Linetteová (Pol.)
Krejčíková (ČR) – Baptisteová (26-USA)
Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.)
Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.)
Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.)
Macháč (ČR) – Bergs (Belg.)
Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.)
Možná čtvrtfinále žen
Sabalenková (1-) – Pegulaová (5-USA)
Gauffová (4-USA) – Anisimovová (6-USA)
Svitolinová (7-Ukr.) – Šwiateková (3-Pol.)
M. Andrejevová (8-) – Rybakinová (2-Kaz.)
Možná čtvrtfinále mužů
Sinner (1-It.) – Shelton (5-USA)
Auger-Aliassime (4-Kan.) – Medveděv (6-)
De Minaur (8-Austr.) – Djokovič (3-Srb.)
Fritz (7-USA) – Zverev (2-Něm.)
Tereza z Linette na Ostapenko :D