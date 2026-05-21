French Open: Krutý los pro Noskovou, Krejčíková a Bartůňková schytaly nasazené hráčky

DNES, 13:00
Celkem 12 českých tenistů se ve čtvrtek odpoledne dozvědělo los letošního ročníku French Open. Nejtěžší první kolo vyfasovaly Linda Nosková, která půjde na bývalou světovou trojku Marii Sakkariovou, a také šampionka ročníku 2021 Barbora Krejčíková a Nikola Bartůňková.
Linda Nosková schytala těžké první kolo na French Open (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Nosková figuruje mezi nasazenými, ale los k ní milosrdný nebyl. Česká dvojka naopak schytala jednu z nejtěžších možných soupeřek. A sice Sakkariovou, která je bývalou semifinalistkou a světovou trojkou. Vzájemná bilance je vyrovnaná 1:1 a poslední souboj jasně ovládla Řekyně.

Los se nemazlil ani s Krejčíkovou a Bartůňkovou. Šampionka ročníku 2021 Krejčíková půjde v úvodním kole na v životní formě hrající Hailey Baptisteovou. Také Bartůňková schytala nasazenou hráčku, konkrétně světovou devítku Victorii Mbokovou. Ve druhém kole by Bartůňková v případě překvapivé výhry mohla narazit na Kateřinu Siniakovou, kterou prověří Simona Waltertová.

Sára Bejlek sice půjde v prvním kole na kvalifikantku, nicméně v tom následujícím by s největší pravděpodobností čekala čtyřnásobná vítězka a turnajová trojka Iga Šwiateková. Ve stejné sekci je i Tereza Valentová, jež začne proti Magdě Linetteové. Marie Bouzková coby nasazená začne proti kvalifikantce.

Největším českým želízkem v ohni v ženské dvouhře bude Karolína Muchová. Nasazená desítka nastoupí proti Anastasiji Zacharovové. Její první nasazenou soupeřkou může být Ljudmila Samsonovová a v osmifinále by mohla vyzvat Mirru Andrejevovou.

Z kvalifikace mohou české řady rozšířit Dalibor Svrčina a Linda Fruhvirtová. Svrčina absolvuje finále kvalifikace ve čtvrtek, Fruhvirtová v pátek. Kvalifikačním sítem naopak neprošli někdejší světová jednička Karolína Plíšková, Dominika Šalková, Laura Samson, Anna Sisková, Lucie Havlíčková, Darja Viďmanová, Gabriela Knutsonová a Zdeněk Kolář.

 

Soupeři Čechů v 1. kole

Muchová (10-ČR) – Zacharovová (-)
Nosková (12-ČR) – Sakkariová (Řec.)
Bouzková (27-ČR) – kvalifikantka
Bejlek (ČR) – kvalifikantka
Siniaková (ČR) – Waltertová (Švýc.)
T. Valentová (ČR) – Linetteová (Pol.)
Krejčíková (ČR) – Baptisteová (26-USA)
Bartůňková (ČR) – Mboková (9-Kan.)


Lehečka (12-ČR) – Carreňo (Šp.)
Menšík (26-ČR) – Droguet (Fr.)
Macháč (ČR) – Bergs (Belg.)
Kopřiva (ČR) – Moutet (30-Fr.)

 

Možná čtvrtfinále žen

Sabalenková (1-) – Pegulaová (5-USA)
Gauffová (4-USA) – Anisimovová (6-USA)
Svitolinová (7-Ukr.) – Šwiateková (3-Pol.)
M. Andrejevová (8-) – Rybakinová (2-Kaz.)

 

Možná čtvrtfinále mužů

Sinner (1-It.) – Shelton (5-USA)
Auger-Aliassime (4-Kan.) – Medveděv (6-)
De Minaur (8-Austr.) – Djokovič (3-Srb.)
Fritz (7-USA) – Zverev (2-Něm.)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Diabolique
21.05.2026 14:54
A Svrcina 2-6, 2-5 asi rady muzu nerozsiri ...
Diabolique
21.05.2026 14:42
Sara Bejlek kdyz prezije kvalifikantku v prvnim tak Iga ve druhym :D
Tereza z Linette na Ostapenko :D
Diabolique
21.05.2026 14:37
Wawrinka Fills lol
AI_dragon_B
21.05.2026 14:37
Český ženský tenis stojí před hrozbou krize. Zdá se velmi pravděpodobné, že French Open skončí neúspěchem, což by mohlo zahájit období velké nejistoty ohledně postavení českého ženského tenisu jakožto velmoci.
chlebavevaju
21.05.2026 14:54
Český ženský tenis je v krizi delší dobu, kvantita před kvalitou. Mladé hráčky nekonkurenceschopné nebo bez potenciálu.
Preview.lover
21.05.2026 14:34
Djokovič - Perricard
Diabolique
21.05.2026 14:33
Machac vs Bergs ... no pekne dekuju ...
Diabolique
21.05.2026 14:29
A Vitek taky proti nasazenymu ...
Diabolique
21.05.2026 14:25
A Krejcikova vs, Baptiste v prvnim ... taky pekny ...
Diabolique
21.05.2026 14:22
Nikola vs. Mboko ... ok ...
PTP
21.05.2026 14:34
Hm, tak Viktorka to odsere hned v 1.kole
Diabolique
21.05.2026 14:40
Diabolique
21.05.2026 14:19
Nikola a Bara v prvnim kole proti nasazenym ... no to jsem zvedav proti komu ... Nikola hned vedle Katky Siniakove, Sara Bejlek vedle Terezy ...
Diabolique
21.05.2026 14:16
Sara kvalifikantku ... no super snad se chyti!
PTP
21.05.2026 14:32
Lindu F
Diabolique
21.05.2026 14:14
Nikolaaaaaaa
Diabolique
21.05.2026 14:10
Zatim celkem nuda ... PRASEEEE SEPASEEEE NATERASEEE ...
