French Open: Muchová a Menšík vyráží do boje. Šance pro Valentovou, v akci i Vondroušová

Karolína Muchová (28) a Jakub Menšík (19) jsou největšími českými nadějemi v letošním ročníku French Open a budou v úvodním kole plnit roli favorita. Velkou šanci navázat na zvládnutou kvalifikaci má úřadující juniorská šampionka Tereza Valentová (18). Do antukového grandslamu vstoupí také bývalá finalistka Markéta Vondroušová (25) a Marie Bouzková (26).

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 27. 5.

Češi v akci

Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (-) | Court 12 (11:00 SELČ)

T. Valentová (ČR) - Paquetová (Fr.) | Court 7 (12:30 SELČ)

Menšík (19-ČR) - Müller (Fr.) | Court 14 (13:00 SELČ)

Muchová (14-ČR) - Parksová (USA) | Court Simonne-Mathieu (16:30 SELČ)

Bouzková (ČR) - Kalinská (30-) | Court 14 (16:30 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Muchová a Menšík jsou největšími nadějemi

Jakub Menšík je největším českým adeptem na dobrý výsledek v mužské dvouhře. Nejlepší Čech v žebříčku loni bojoval se zdravotními problémy a svůj debut na dospělém French Open absolvuje až letos. V posledních měsících učinil další výrazný progres a mimo jiné se stal prvním českým šampionem na úrovni Masters po 20 letech. Solidní formu z posledních týdnů by měl potvrdit v úvodním kole antukového grandslamu. Nečeká ho však snadná výzva. Na opačnou stranu kurtu se totiž postaví Alexandre Müller, který prožívá životní období a bude mít bouřlivou podporu publika. Menšík v jediném předchozím vzájemném souboji loni ve Vídni dominoval, ale na pařížské antuce to nejspíše bude mít s Francouzem mnohem těžší.

Více informací

Karolína Muchová je ve stejné roli jako Menšík, a to ve dvouhře žen. Česká jednička však dva měsíce vůbec nehrála a v letošním roce neabsolvovala ani jeden soutěžní zápas na antuce. Na French Open se představí poprvé od předloňského finále, ve kterém nebyla daleko od skalpu Igy Šwiatekové. Možná i vzpomínky na parádní tažení v roce 2023 by jí mohly pomoct zvládnout úvodní kolo letošní edice. I kvůli častým zdravotním problémům nemá letos svou nejlepší formu, což dokládá i bilance 12:7. Na druhou stranu naposledy nezvládla vstup do turnaje právě loni v areálu Rolanda Garrose, a to v rámci olympijského turnaje. Její soupeřkou bude trápící se Alycia Parksová, pro níž je antuka nejslabším povrchem.

Více informací

Šance pro Valentovou, hrají i Vondroušová a Bouzková

Tereza Valentová prožívá naprosto fenomenální debut na profesionálních grandslamech. A to v dějišti, ve kterém si loni podmanila obě juniorské soutěže. Talentovaná teenagerka prošla tříkolovou kvalifikací bez ztráty jediného setu. A teď má obrovskou šanci na suverénní tažení z minulého týdne navázat a zajistit si případně souboj se světovou dvojkou Coco Gauffovou. V úvodním kole hlavní soutěže totiž nastoupí proti domácí Chloé Paquetové a bude plnit roli favoritky. Na Francouzku, které momentálně patří 119. místo v žebříčku, si ovšem musí dát pozor. Paquetová obhajuje na French Open třetí kolo a loni tady vyřadila Kateřinu Siniakovou. Navíc přijela po finálové účasti na podniku 125k v Paříži.

Více informací

U Markéty Vondroušové visí asi ještě větší otazník než nad jménem Karolíny Muchové. Loňskou sezonu ukončila už po neúspěšné obhajobě titulu ve Wimbledonu a problémy s levým ramenem kompletně nevyřešila ani operace. Hned na první letošní akci se finalistka French Open 2019 zranila a letos stihla odehrát jen čtyři turnaje, ten poslední v únoru v Dubaji. V Paříži obhajuje čtvrtfinále a hrozí jí pád až do třetí stovky žebříčku. Proti sobě bude mít rozehranou kvalifikantku Oksanu Selechmetěvovou. Za normálních okolností by měla Rusku, která ještě nikdy nebyla v TOP 130 pořadí, porazit, ale teď se nedá predikovat vůbec nic. Vondroušová stejně jako Muchová musela kompletně vynechat přípravu na antukový vrchol sezony.

Více informací

Těžko se tipuje i souboj mezi Marií Bouzkovou a Annou Kalinskou. Obě aktérky měly celkem povedené období na antukových generálkách, ovšem na té poslední ve Štrasburku musela Bouzková skrečovat a Kalinská v průběhu turnaje odstoupila. Bouzková si ve francouzském městě zranila v utkání s Paulou Badosaovou levé stehno a v polovině úvodního dějství vzdala. Není jasné, zda už se stihla dát stoprocentně dohromady. Pokud ne, bude to mít s Ruskou ještě mnohem těžší. Kalinská má sice letos negativní zápasovou bilanci, nicméně v přípravě porazila mimo jiné členky TOP 10 Madison Keysovou a Jessicu Pegulaovou. Vzhledem k nejistotě ohledně jejího zdravotního stavu ale do utkání s Bouzkovou jako výrazná favoritka nepůjde.

Více informací

Úterní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)

1. Gračovová (Fr.) - Keninová (31-USA)

2. Gadecká (Austr.) - Gauffová (2-USA)

3. McDonald (USA) - Djokovič (6-Srb.)

4. Monfils (Fr.) - H. Dellien (Bol.) / nejdříve ve 20:15 SELČ



COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)

1. M. Andrejevová (6-) - Bucsaová (Šp.)

2. Zverev (3-Něm.) - Tien (USA)

3. Todoniová (Rum.) - Pegulaová (3-USA)

4. Bellucci (It.) - Draper (5-Brit.)



COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)

1. Medveděv (11-) - Norrie (Brit.)

2. Frechová (25-Pol.) - Jabeurová (Tun.)

3. Moutet (Fr.) - Tabur (Fr.)

4. Muchová (14-ČR) - Parksová (USA)



COURT 14 (od 11:00 SELČ)

1. De Minaur (9-Austr.) - Djere (Srb.)

2. Menšík (19-ČR) - Müller (Fr.)

3. Boissonová (Fr.) - Mertensová (24-Belg.)

4. Bouzková (ČR) - Kalinská (30-)



COURT 7 (od 11:00 SELČ)

1. Haddadová Maiaová (23-Braz.) - Baptisteová (USA)

2. T. Valentová (ČR) - Paquetová (Fr.)



COURT 4 (od 11:00 SELČ)

1. Hijikata/Kecmanovič (Austr./Srb.) - Cash/Glasspool (6-Brit.)

2. Detiucová/Starodubcevová (ČR/Ukr.) - Dartronová/Rakotomangaová Rajaonahová (Fr.)

3. Basilašvili (Gruz.) - H. Rocha (Portug.)

4. Nosková/Tausonová (ČR/Dán.) - Mihalíková/Nichollsová (12-SR/Brit.)



COURT 12 (od 11:00 SELČ)

1. Vondroušová (ČR) - Selechmetěvová (-)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje