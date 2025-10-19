Fruhvirtová pokračuje v krizi a nepovedené asijské tour. V Číně vypadla na úvod kvalifikace

DNES, 09:43
Aktuality 6
WTA GUANGZHOU - Linda Fruhvirtová (20) vypadla na probíhajícím podniku WTA 250 v čínském Guangzhou hned v prvním kole kvalifikace a pokračuje ve velmi nepovedené asijské tour. Bývalá členka TOP 50 žebříčku nestačila 6:7, 4:6 na aktuálně až 305. hráčku světa Claire Liuovou (25). Do bojů o hlavní soutěž vstoupí ještě Dominika Šalková (21).
Profily hráčů
Fruhvirtová Linda
Liu Claire
Linda Fruhvirtová opouští Guangzhou bez vítězství (© Rob Prange / Zuma Press / Profimedia)

Liuová – Fruhvirtová 7:6, 6:4

Fruhvirtová začala asijskou tour po finálové účasti na turnaji ITF v Portugalsku a prošla kvalifikací na pětistovce v Soulu. Od té doby ale sbírá jeden nezdar za druhým. Výhru v hlavní soutěži v jihokorejské metropoli nezapsala, poté odjížděla bez vítězství z Pekingu i Ningba a mezitím schytala ve druhém kole na akci WTA 125 v Číně výprask od Viktorije Golubicové.

Jako povedené nebude hodnotit ani vystoupení v Guangzhou. S čínským turnajem kategorie WTA 250 se totiž rozloučila hned na úvod kvalifikace. Bývalé 52. a nyní až 305. hráčce světa Liuové, která neprožívá dobrou sezonu, podlehla za dvě hodiny.

V úvodu zápasu byla lepší Američanka a vedla 2:0. Fruhvirtová manko smazala a za stavu 3:3 měla celkem pět brejkbolů, dokonce tři v řadě. Ani jednu možnost však nevyužila, další promarnila o dva gamy později a set nakonec ztratila poměrem 5:7 v tie-breaku.

Druhé dějství bylo dlouho kompletně v režii Liuové. Američanka pokračovala v agresivní hře, Fruhvirtová nestíhala a prohrávala už 0:4. V následujících minutách ale na kurtu dominovala Češka a suverénně skóre srovnala. Jenže v pokusu o obrat pokračovat nedokázala a následující dva gamy získala soupeřka.

V březnu prožila Fruhvirtová i díky postupu do třetího kola na tisícovce v Miami a finálové účasti na WTA 125 v Mexiku znovuzrození a po dlouhém trápení znovu nastartovala svou kariéru. Od té doby sice byla ještě dvakrát ve finále, nicméně její výkony ani výsledky nejsou přesvědčivé a s takovou formou marně usiluje o návrat do elitní stovky žebříčku.

Letošní sezonu by měla Fruhvirtová zakončit na turnaji WTA 250 v indickém Čennaí, na kterém v roce 2022 senzačně získala svůj jediný titul na nejvyšším okruhu.

Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 250 v Guangzhou

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
hanz
19.10.2025 10:01
Myslím, že Fruhvirtovic už jsou odepsané... z téhle údajné skříně toho už moc nevypadne... bohužel
Reagovat
baba
19.10.2025 09:49
tak snad Dominika , i když má podle mě ještě těžší soupeřku
Reagovat
Mony
19.10.2025 09:48
Noo..za stavu 6:7,0:4 zabojovala příkladně. Proto jí mám rád, stejně jako Nike, který jí dal krásné šaty.
Asi se ITFkům nevyhne, i když se jí tam očividně nechce.
Reagovat
George_Renel
19.10.2025 09:48
Je na rozcestí a měla by si říci co dále. Pokračovat v té mizérii nemá cenu.
Reagovat
jih
19.10.2025 09:46
Ale v Indii vyhraje!
Reagovat
com
19.10.2025 09:49
ta jo
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist