Fruhvirtová pokračuje v krizi. Po zahozených šancích končí v kvalifikaci i Šalková
Liuová – Fruhvirtová 7:6, 6:4
Fruhvirtová začala asijskou tour po finálové účasti na turnaji ITF v Portugalsku a prošla kvalifikací na pětistovce v Soulu. Od té doby ale sbírá jeden nezdar za druhým. Výhru v hlavní soutěži v jihokorejské metropoli nezapsala, poté odjížděla bez vítězství z Pekingu i Ningba a mezitím schytala ve druhém kole na akci WTA 125 v Číně výprask od Viktorije Golubicové.
Jako povedené nebude hodnotit ani vystoupení v Guangzhou. S čínským turnajem kategorie WTA 250 se totiž rozloučila hned na úvod kvalifikace. Bývalé 52. a nyní až 305. hráčce světa Liuové, která neprožívá dobrou sezonu, podlehla za dvě hodiny.
V úvodu zápasu byla lepší Američanka a vedla 2:0. Fruhvirtová manko smazala a za stavu 3:3 měla celkem pět brejkbolů, dokonce tři v řadě. Ani jednu možnost však nevyužila, další promarnila o dva gamy později a set nakonec ztratila poměrem 5:7 v tie-breaku.
Druhé dějství bylo dlouho kompletně v režii Liuové. Američanka pokračovala v agresivní hře, Fruhvirtová nestíhala a prohrávala už 0:4. V následujících minutách ale na kurtu dominovala Češka a suverénně skóre srovnala. Jenže v pokusu o obrat pokračovat nedokázala a následující dva gamy získala soupeřka.
V březnu prožila Fruhvirtová i díky postupu do třetího kola na tisícovce v Miami a finálové účasti na WTA 125 v Mexiku znovuzrození a po dlouhém trápení znovu nastartovala svou kariéru. Od té doby sice byla ještě dvakrát ve finále, nicméně její výkony ani výsledky nejsou přesvědčivé a s takovou formou marně usiluje o návrat do elitní stovky žebříčku.
Letošní sezonu by měla Fruhvirtová zakončit na turnaji WTA 250 v indickém Čennaí, na kterém v roce 2022 senzačně získala svůj jediný titul na nejvyšším okruhu.
Volynetsová – Šalková 6:2, 7:5
Po Fruhvirtové vypadla hned v prvním kole kvalifikace i Šalková. Česká hráčka využila jen jeden ze 17 brejkbolů, neproměnila celkem šest setbolů a po 100 minutách hry podlehla nasazené jedničce Katie Volynetsové ze Spojených států.
Šalková si tak připsala čtvrtý prohraný zápas v řadě a dál čeká na svou první účast v hlavních soutěžích na nejvyšším okruhu od červencového Livesport Prague Open. Bilanci v letošní sezoně si zhoršila na 25:20 a za týden by měla zkusit kvalifikaci na další akci WTA 250 v čínském Jiujiangu.
Komentáře
Nový komentář
Asi se ITFkům nevyhne, i když se jí tam očividně nechce.
Plus sponzoři