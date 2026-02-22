Fruhvirtová schytala od dcery české legendy výprask, Bartůňková po suverénním výkonu postupuje
L. Fruhvirtová – Mandliková 3:6, 1:6
Fruhvirtová vstupovala do finálového kvalifikačního boje v roli žebříčkové favoritky, když jí patřila 118. příčka, její soupeřka Elizabeth Mandlikova, která je dcerou české legendy Hany Mandlíkové, je pak 168. hráčkou světa.
Na kurtu vzaly veškeré papírové předpoklady brzy za své. Do stavu 2:2 v prvním setu si obě hráčky držely svá podání. V následujících třech hrách ale byla vždy úspěšnější returnující tenistka, z toho dvakrát Američanka. A to už Mandlikové stačilo. Rodačka z Floridy proměnila za stavu 5:3 druhý setbol a po 37 minutách šla do vedení.
Fruhvirtovou nepodařený úvodní set nalomil. Ve druhém dějství přišla hned o své první podání a prohrávala už 0:3. Až za tohoto stavu si rodačka z Prahy obhájila servis, to ale byla také její poslední radost. Sadu ztratila 1:6 a po hodině a 15 minutách šla své soupeřce gratulovat k postupu.
Bartůňková – Chiricová 6:2, 6:3
Bartůňková vstupovala do kvalifikačních bojů v roli první nasazené hráčky a tuto úlohu dokonale splnila. Rodačka z Prahy vstoupila do souboje s Chiricovou sebevědomě a rychle se ujala vedení 3:1. Zkušená Američanka, jejíž žebříčkovým maximem je 58. příčka, těžko hledala na přesně hrající Češku zbraň. V dlouhé sedmé hře ještě jednou přišla o podání a sadu ztratila jasně 2:6.
Druhá sada znamenala pro obě hráčky velké trápení na podání. Zatímco Bartůňková o něj přišla dvakrát, Američanka si to své byla schopná vyhrát jen v jediném případě, čtyřikrát o něj přišla, a druhé dějství ztratila 3:6. Česká tenistka tak bude moci pokračovat v útoku na elitní stovku, v současné době jí patří 107. příčka live žebříčku.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře