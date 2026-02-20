Fruhvirtová si zajistila duel s dcerou české legendy. V Texasu nadělila kanára a odvrátila kolaps

WTA AUSTIN - Linda Fruhvirtová (20) na úvod kvalifikace na dvěstěpadesátku v Austinu potvrdila roli favoritky. Domácí Anně Rogersové (27) v bleskové první sadě nadělila kanára a následně musela odvracet kolaps, když ve druhém dějství zahodila vedení 5:2 i mečbol. Koncovku ale zvládla, zvítězila 6:0, 7:5 a o hlavní soutěž si zahraje s dcerou české legendy Elizabeth Mandlikovou (24).
Linda Nosková zvládla v Texasu první kolo kvalifikace (@ ČTK / Ožana Jaroslav)

Fruhvirtová – Rogersová 6:0, 7:5

Fruhvirtová začala kvalifikaci na podnik WTA 250 v Austinu nejlepším možným způsobem. Proti domácí outsiderce Rogersové od úvodu dominovala. Ve třetím gamu odvrátila oba brejkboly a v dalších hrách na servisu dominovala. Američance třikrát sebrala podání a ve velmi rychlém setu jí nadělila kanára.

Ve druhé sadě už se Rogersová rozehrála a držela s českou favoritkou tempo. V šesté hře ale Fruhvirtová znovu zaútočila na příjmu a dostala se do vedení o brejk. Náskok 5:2 jí však nestačil. Nedokázala zápas dopodávat a nevyužila mečbol, což už letos předvedla poněkolikáté, a nechala soupeřku srovnat.

Koncovku ale zkušenější Češka zvládla s přehledem a odvrátila nečekaný kolaps. Ztratila už jen dva míčky a po čisté hře při podání Rogersové zápas ukončila. Napodobila tak krajanku Nikolu Bartůňkovou, která deklasovala 6:1, 6:1 Rusku Mariji Tkačevovou.

Nasazená trojka v kvalifikaci si o hlavní soutěž na americké dvěstěpadesátce zahraje s dcerou české legendy Mandlikovou, jejíž matka Hana Mandlíková získala čtyři grandslamové tituly ve dvouhře. S o 50 pozic hůře postavenou Američankou se utká poprvé.

Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 250 v Austinu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
