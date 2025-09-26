Fruhvirtová smetla v souboji talentů americkou hvězdičku. V Číně si zahraje o hlavní soutěž
Ngounoueová – Fruhvirtová 1:6, 3:6
Zatímco Fruhvirtová už se prosadila na nejvyšším okruhu, získala na něm titul a byla členkou TOP 50 žebříčku, Ngounoueová stále sbírá zkušenosti a snaží se navázat na úspěšnou juniorskou kariéru. Američanka předloni ovládla wimbledonskou juniorku a vyšplhala se až na vrchol dívčího žebříčku.
Teď jsou obě talentované hráčky v podobné pozici a usilují o místo v elitní stovce. Fruhvirtová má nicméně v této rivalitě jednoznačně navrch. Před čtyřmi roky na juniorském US Open deklasovala Ngounoueovou za 65 minut 6:0, 6:2 a podobný výprask jí uštědřila i nyní v kvalifikaci na akci WTA 125 v Číně.
Tentokrát potřebovala Fruhvirtová hodinu a čtvrt. Během této doby povolila Američance jen čtyři gamy a ani jednou si neprohrála servis. Starší z českých talentovaných sester byla vynikající na brejkbolech, když proměnila všechny čtyři své šance a soupeřce nabídla jen jednu příležitost, kterou zlikvidovala.
Fruhvirtová v březnu po velmi dlouhé krizi ožila a zaznamenala mimo jiné postup z kvalifikace až do třetího kola na prestižní tisícovce v Miami a finálovou účast na stopětadvacítce v Mexiku. Poté začala spolupracovat s trenérem Vladimírem Pláteníkem, ale její kariéra opět začala stagnovat a nic na tom nemění ani další dvě finálové účasti v posledních měsících.
Do Suzhou přijela po pár dní starém nezdaru v kvalifikaci probíhajícího turnaje WTA 1000 v Pekingu. O místo v hlavní soutěži si zahraje Joannou Garlandovou, nebo Wushuang Zheng.
