Fruhvirtová smetla v souboji talentů americkou hvězdičku. V Číně si zahraje o hlavní soutěž

DNES, 08:56
Aktuality 0
WTA 125 SUZHOU - Linda Fruhvirtová (20) suverénně ovládla souboj talentů v prvním kole kvalifikace na turnaji WTA 125 v čínském Suzhou. Bývalá členka TOP 50 ženského žebříčku přehrála bez ztráty servisu 6:1, 6:3 americkou hvězdičku a bývalou juniorskou světovou jedničku Clervie Ngounoueovou (19) a zahraje si o hlavní soutěž.
Linda Fruhvirtová v souboji talentů dominovala (© MATTHIEU MIRVILLE / Matthieu Mirville / DPPI via AFP)

Ngounoueová – Fruhvirtová 1:6, 3:6

Zatímco Fruhvirtová už se prosadila na nejvyšším okruhu, získala na něm titul a byla členkou TOP 50 žebříčku, Ngounoueová stále sbírá zkušenosti a snaží se navázat na úspěšnou juniorskou kariéru. Američanka předloni ovládla wimbledonskou juniorku a vyšplhala se až na vrchol dívčího žebříčku.

Teď jsou obě talentované hráčky v podobné pozici a usilují o místo v elitní stovce. Fruhvirtová má nicméně v této rivalitě jednoznačně navrch. Před čtyřmi roky na juniorském US Open deklasovala Ngounoueovou za 65 minut 6:0, 6:2 a podobný výprask jí uštědřila i nyní v kvalifikaci na akci WTA 125 v Číně.

Tentokrát potřebovala Fruhvirtová hodinu a čtvrt. Během této doby povolila Američance jen čtyři gamy a ani jednou si neprohrála servis. Starší z českých talentovaných sester byla vynikající na brejkbolech, když proměnila všechny čtyři své šance a soupeřce nabídla jen jednu příležitost, kterou zlikvidovala.

Fruhvirtová v březnu po velmi dlouhé krizi ožila a zaznamenala mimo jiné postup z kvalifikace až do třetího kola na prestižní tisícovce v Miami a finálovou účast na stopětadvacítce v Mexiku. Poté začala spolupracovat s trenérem Vladimírem Pláteníkem, ale její kariéra opět začala stagnovat a nic na tom nemění ani další dvě finálové účasti v posledních měsících.

Do Suzhou přijela po pár dní starém nezdaru v kvalifikaci probíhajícího turnaje WTA 1000 v Pekingu. O místo v hlavní soutěži si zahraje Joannou Garlandovou, nebo Wushuang Zheng.

Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 125 v Suzhou

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
