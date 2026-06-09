Fruhvirtová zahazovala mečboly, v prvním kole nestačila na Viďmanovou

VČERA, 16:46
Aktuality 14
WTA 125 ILLKlEY - Darja Viďmanová postoupila na challengeru v Ilkley do druhého kola, když si poradila s krajankou Lindou Fruhvirtovou po setech 6:7, 7:6 a 6:2. Fruhvirtové k postupu nestačilo ani pět mečbolových příležitostí. Příští soupeřkou Viďmanové bude Italka Lucrezie Stefaniniová, která porazila další Češku Vendulou Valdmannovou.
Profily hráčů
Vidmanova Darja
Fruhvirtová Linda
Linda Fruhvirtová v českém derby zahodila mečboly (@ Dennis Goodwin/ProSports / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Viďmanová – L. Fruhvirtová 6:7, 7:6, 6:2

Hned v úvodním gamu musela Viďmanová na svém podání řešit stav 15:40, dokázala si ale poradit, čtyřmi body otočila průběh a šla do vedení. Fruhvirtová tolik starostí při úvodním gamu na servisu neměla a rychle srovnala krok. V úvodu utkání byla aktivnější hráčkou rodačka z Prahy, která se snažila diktovat tempo výměn. Ve třetí hře si vypracovala další dvě brejkbolové možnosti, opět však úspěšná nebyla.

Mrzet ji to ale nemuselo. Svou převahu na kurtu ukázala bývalá 49. hráčka světa v páté hře, kdy poprvé v zápase vzala krajance podání. Brejk vzápětí potvrdila čistou hrou a šla do vedení 4:2. Rodačka z Moskvy si postupně více přivykla na agresivnější hru soupeřky, na returnu však byla naprosto bez šance. Za stavu 3:5 musela Viďmanová odvracet setbol, to se jí povedlo a snížila na rozdíl jediného gamu.

Fruhvirtovou mohla nevyužitá šance mrzet dvojnásobně. Set totiž nedokázala doservírovat, poprvé v utkání přišla o podání a bylo vyrovnáno – 5:5. Ve velmi nervózní koncovce si obě tenistky vzájemně znovu prohrály podání a o osudu první sady tak musel rozhodnout tie-break. I v něm se odehrával naprosto vyrovnaný duel, který nakonec na svou stranu překlopila Fruhvirtová, tie-break vyhrála 8:6 a šla do vedení.

S velmi opatrným tenisem vstoupily obě hráčky do úvodní sady. Nejdříve potřetí za sebou přišla o podání Fruhvirtová, její krajanka ji ale vzápětí napodobila a bylo vyrovnáno. Nepříliš atraktivní zápas pokračoval v režii podávajících hráček a po šesti hrách byl stav opět nerozhodný – 3:3. S velmi opatrným tenisem vstoupily obě hráčky do úvodní sady. Nejdříve potřetí za sebou přišla o podání Fruhvirtová, její krajanka ji ale vzápětí napodobila a bylo vyrovnáno.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nepříliš atraktivní zápas pokračoval v režii podávajících hráček a po šesti hrách byl stav nerozhodný – 3:3. První klíčové momenty druhé sady přišly za stavu 5:4 pro Viďmanovou, kdy si Češka s ruskými kořeny vypracovala vedení na returnu 40:15, ani jednu šanci však nevyužila. Za stavu 6:5 pro Fruhvirtovou se naopak do kritické situace dostala ona, kdy musela odvracet tři mečboly. Pokaždé byla úspěšná a i o osudu druhé sady tak musela rozhodnout zkrácená hra.

V té se dařilo hráčkám především na returnu. V prvních šesti bodech uspěla na servisu pouze jednou Fruhvirtová a dostala se tak do vedení 4:2. Po výměně stran ale Viďmanová rychle vývoj otočila. Získala čtyři míčky v řadě a vypracovala si dva setboly. Ani jednu šanci ale nevyužila a tie-break dospěl do stejného skóre jako v úvodní sadě 6:6.

Následující bod patřil Fruhvirtové, která si vypracovala mečbol. Ani ona ale důležitý míč neuhrála. Viďmanová následně neproměnila ani třetí setbol. odvrátila další celkově už pátý mečbol krajanky a drama pokračovalo. Zkrácená hra nebyla rozhodnutá aní po dvaceti odehraných bodech. Nakonec v ní uspěla poměrem 12:10 starší z Češek a poslala zápas do rozhodujícího dějství. Utkání bylo následně přerušeno a dohrávalo se v úterý.

Rozhodující set začala mnohem lépe Viďmanová, která zvala Fruhvirtové servis a ujala se vedení 2:0. Moskevská rodačka byla ve třetím dějství jistější hráčkou, často se snažila o přechody na síť, dopouštěla se i menšího počtu nevynucených chyb a vedla už 4:1. Fruhvirtová marně hledala na soupeřku zbraň, třetí set ztratila jasně 2:6 a s turnajem se rozloučila.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 125 v Ilkley

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, Jakub Hájek
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Komentáře

14
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tommr
09.06.2026 17:33
Před nějakým časem se tu řešilo kdo bude dřív v první stovce: Darja nebo Linda? Dnešek na to dal poměrně jasnou odpověď. Linda to určitě nebude ...
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misa
09.06.2026 17:34
možná to skončí nerozhodně...
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misa
09.06.2026 17:01
Linda vždy po nějakém nadějném výsledku rozjede sérii proher, teď má aktuálně 3. Těch osm nevyužitých mečbolů jí určitě nepomůže.
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Otmar
09.06.2026 16:54
Tak jsem dneska protrpěl ten zbytek...no to bylo dílo, jen co je pravda. Ani nevím, jestli je možné diskvalifikovat obě hráčky pro špatný příklad mládeži a úsilí o srdeční komplikace postarších jedinců.
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com
09.06.2026 16:53
takže 8 jo


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TSP
09.06.2026 11:22
Fandím Viďmanové. Sice taky hraje strašně, ale alespoň občas chodí k na síť, jak by se na trávě asi mělo.
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Diabolique
09.06.2026 11:35
Ale videls ji na te siti? Dobehne na sit a zustane tam stat jako kul v plote. Maximalne se ohledne po micku co proleti kolem ni. Jakoby jen chtela zastrasit souperku svou vysokou postavou.
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misa
09.06.2026 10:03
Linda by to dnes měla dotáhnout, Viďmanová na trávě mi přijde jako dobrý los.
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Diabolique
08.06.2026 23:16
Sledoval jsem to jen do druheho tie breaku, pak jsem mel pracovni telefonat, takze jsem toho konce byl usetren. Ale byla to teda sila.
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jih
08.06.2026 22:46
Spíš pitva než bitva.
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Kapitan_Teplak
08.06.2026 22:46
8 MB v řiti
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Diabolique
08.06.2026 21:26
Skoro to vypada, ze FruLinda nasla horsi hracku nez je ona sama, na ktere by se mohla chytit.
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Diabolique
08.06.2026 20:23
Je to teda brutalni predstaveni.
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jih
08.06.2026 20:26
Jo jo, vůbec na to nedokážu koukat v kuse, dávám si pauzy.
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