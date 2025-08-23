Fucsovics po dramatu triumfoval ve Winston-Salemu, slaví třetí titul
Van De Zandschulp - Fucsovics 3:6, 5:7
Třiatřicetiletý Maďar měl duel pevně pod kontrolou, když vedl 6:3 a 5:1. Za stavu 5:2 však promarnil mečbol dvojchybou a rázem se ocitl pod tlakem. Při skóre 5:6 dokonce čelil hrozbě ztráty druhého setu, nakonec se ale dokázal zvednout a v tie-breaku využil sérii nevynucených chyb soupeře. Díky tomu získal svůj první titul na tvrdém povrchu.
"Nemám slov, opravdu. Měl jsem dlouhou kariéru, pár trofejí. Tohle je moje třetí. Je mi 33 a půl roku, patřím ke starší generaci, ale pořád jsem tady a vyhrál jsem turnaj ATP 250. Budu dál bojovat, tenis si teď užívám. Budu hrát, jak dlouho to půjde. Miluji tenhle sport, je to pro mě velmi emotivní," uvedl po vítězství Fucsovics.
Maďarský tenista se stal druhým nejstarším šampionem v historii turnaje – starší byl pouze Adrian Mannarino, který zde triumfoval v roce 2022 ve 34 letech. Fucsovics přidal druhý titul v letošní sezoně po dubnovém vítězství v Bukurešti, celkově má na kontě tři (první získal v Ženevě 2018).
Na cestě k vítězství v Severní Karolíně ztratil jediný set, a to ve druhém kole proti nasazené dvojce Tallonu Griekspoorovi. Mezi vyřazenými soupeři byli i Roberto Bautista Agut (14. nasazený) a Jaume Munar (12. nasazený). Fucsovics se turnaje ve Winston-Salemu účastnil již poosmé.
"Tohle je tenis. Někdy jste nahoře, někdy dole, každý zápas je jako horská dráha. Musíte zůstat sebevědomí, soustředit se na další bod a snažit se vyhrát, jak jen to jde. Když se soupeř vrátil do zápasu, posunul jsem svou hru na vyšší úroveň – zlepšil jsem pohyb, hru i agresivitu, a to byl klíč," dodal vítěz.
Fucsovics, který do turnaje vstupoval jako 94. hráč světového žebříčku, by se měl v novém vydání posunout na 63. místo. Jeho kariérním maximem zůstává 31. příčka z roku 2019. Finalista Van de Zandschulp, jenž byl před turnajem 92., si polepší přibližně o 20 pozic na 72. místo.
