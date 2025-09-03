Gauffová pod palbou kritiky: Katastrofa, její hra nemá žádný progres
Gauffová krátce před začátkem US Open překvapila výměnou trenéra, když po deseti měsících ukončila spolupráci s Mattem Dalym. Toho nahradil Gavin MacMillan, který měl Američance pomoci vyřešit dlouhodobé problémy se servisem.
"V této fázi sezony nemám tolik bodů k obhajobě a myslím dlouhodobě. Doufám, že v pondělí nebo úterý, kdy nastoupím, dokážu dát vše dohromady. Pokud ne, mám zbytek sezony na to, abych na změně pracovala. Vím, že potřebuji technickou úpravu – nechci ztrácet čas tím, že budu dál dělat špatné věci," říkala před začátkem US Open dvojnásobná grandslamová šampionka.
Vítězka US Open z roku 2023 po velmi špatném výkonu skončila v osmifinále, což ostře zkritizovala právě Heninová. "Výkon? To byla katastrofa. Ve hře Gauffové nevidím žádný progres, žádný náznak zlepšení," pustila se do rodačky z Atlanty Belgičanka.
Gauffová zvládla v New Yorku duely s Australankou Ajlou Tomljanovičovou, Chorvatkou Donnou Vekičovou i Polkou Magdalenou Frechovou, proti Ósakaové však byla naprosto bez šance. Od začátku do konce se trápila s nevyrovnaným výkonem, zápas zakončila s pěti dvojchybami a 33 nevynucenými chybami.
Ve čtyřech odehraných utkáních se Američanka soustředila hlavně na podání, které se snaží vylepšit právě pod vedením trenéra biomechaniky MacMillana. Podle odborníků ale potrvá delší dobu, než se změny projeví naplno.
Heninová ovšem vidí problém jinde než jen v servisu. "Od začátku zápasu jsem viděla, že se Coco vrátila ke starým návykům. Nešlo tolik o podání, ale o forhend – ten byl katastrofální."
A pokračuje. "Tlak na US Open je pro ni speciální, to je jasné. Ale celkově, když se podívám na celou sezonu, a ne jen na výsledky, znepokojuje mě nedostatek progresu v její hře. V tomhle věku by se hráčka měla stále zlepšovat a vyvíjet," uvedla pro Eurosport France bývalá světová jednička.
Gauffová v slzách: Jen jsem se snažila říct sama sobě, ať dýchám
