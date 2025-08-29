Gauffová v slzách: Jen jsem se snažila říct sama sobě, ať dýchám
Vekičová - Gauffová 6:7, 2:6
Šampionka letošního Roland Garros a dvojnásobná grandslamová vítězka Gauffová vyhrála duel proti 49. hráčce světa Vekičové za hodinu a 40 minut a oplatila jí loňskou porážku z osmifinále olympijských her v Paříži. Vekičová dnes doplatila na 36 nevynucených chyb a 10 dvojchyb.
Ani Gauffová ale neprožívala snadné utkání. Po sérii chyb na podání a ztrátě vedení 4:2, se neubránila na dvorci Arthura Ashe slzám. Navzdory čtyřem prohraným servisům však dotáhla set do zkrácené hry, kde uspěla 7:5.
Vekičové nepomohla v závěru sady za stavu 6:5 ani zdravotní přestávka, během níž si nechala ošetřit pravé rameno.
„Jen jsem se snažila sama sobě říct, abych se nadechla,“ řekla Gauffová po zápase. „Abych byla upřímná, moc si z konce prvního setu nepamatuji, ale je úžasné, že jsem se z toho dokázala dostat. Jakmile jsem se ale dokázala vzpamatovat, šla jsem do koupelny a opláchla si obličej vodou. Pak jsem se tady cítila mnohem lépe,“ dodala vítězka.
Ve druhém setu už byla Gauffová na servisu stoprocentní. Odvrátila brejkbol a naopak dvě šance na prolomení servisu Vekičové využila. Duel zakončila druhým využitým mečbolem.
"Upřímně to pro mě byl dnes těžký zápas. Jsem ale spokojená, jak jsem to zvládla. Bylo to několik těžkých týdnů," řekla na kurtu Gauffová, která před turnajem ukončila spolupráci s koučem Mattem Dalym.
