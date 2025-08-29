Gauffová v slzách: Jen jsem se snažila říct sama sobě, ať dýchám

DNES, 07:09
Americká hvězda a světová trojka Coco Gauffová (21) postoupila po výhře nad Chorvatkou Donnou Vekičovou (29) po setech 7:6, 6:2 do třetího kola US Open. Jednadvacetiletá rodačka z Atlanty tak dál drží šanci na zopakování předloňského triumfu. Další soupeřkou Gauffové bude polská tenistka Magdalena Frechová (27), která dosavadní dva souboje s rodačkou z Atlanty prohrála.
Gauff Coco
Vekic Donna
Coco Gauffová těžko zadržovala slzy (@ CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Vekičová - Gauffová 6:7, 2:6

Šampionka letošního Roland Garros a dvojnásobná grandslamová vítězka Gauffová vyhrála duel proti 49. hráčce světa Vekičové za hodinu a 40 minut a oplatila jí loňskou porážku z osmifinále olympijských her v Paříži. Vekičová dnes doplatila na 36 nevynucených chyb a 10 dvojchyb.

Ani Gauffová ale neprožívala snadné utkání. Po sérii chyb na podání a ztrátě vedení 4:2, se neubránila na dvorci Arthura Ashe slzám. Navzdory čtyřem prohraným servisům však dotáhla set do zkrácené hry, kde uspěla 7:5.

Vekičové nepomohla v závěru sady za stavu 6:5 ani zdravotní přestávka, během níž si nechala ošetřit pravé rameno.

Jen jsem se snažila sama sobě říct, abych se nadechla,“ řekla Gauffová po zápase. „Abych byla upřímná, moc si z konce prvního setu nepamatuji, ale je úžasné, že jsem se z toho dokázala dostat. Jakmile jsem se ale dokázala vzpamatovat, šla jsem do koupelny a opláchla si obličej vodou. Pak jsem se tady cítila mnohem lépe, dodala vítězka.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ve druhém setu už byla Gauffová na servisu stoprocentní. Odvrátila brejkbol a naopak dvě šance na prolomení servisu Vekičové využila. Duel zakončila druhým využitým mečbolem.

"Upřímně to pro mě byl dnes těžký zápas. Jsem ale spokojená, jak jsem to zvládla. Bylo to několik těžkých týdnů," řekla na kurtu Gauffová, která před turnajem ukončila spolupráci s koučem Mattem Dalym.

Pavel Novotný, ČTK
Mantra
29.08.2025 08:40
Zas a zas je vidět jak jsou to nedospele holky. Od dětství jsou pod tlakem, fyzicky i psychicky. V té hlavě musí být takovej maglajz. Gauff, osaka, raducanu a mnoho dalších to ukazují denně. Do konce života to budou poloblázni.
