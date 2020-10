Hlasujte v zářijových anketách WTA. Ocenění mohou získat Karolína Plíšková a Strýcová

Za září si to v kategorii Hráčka měsíce mezi sebou rozdají vítězka US Open Naomi Ósakaová, šampionka prestižního římského podniku Simona Halepová a Viktoria Azarenková, která se na US Open po sedmi letech dostala do finále grandslamů.

V anketě Nejlepší deblový pár měsíce se utkají dvojice Su-Wei Hsieh, Barbora Strýcová; Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová a Laura Siegemundová, Věra Zvonarevová.

V anketě Průlom měsíce máte možnost hlasovat pro Polku Igu Šwiatekovou, Nadiu Podoroskou z Argentiny a Italku Martinu Trevisanovou.

Finalistky jednotlivých kategorií vždy vybírá samotná WTA. Vítězku jako obvykle zvolí tenisoví příznivci. Hlasovat můžete do soboty do 5:59 ráno našeho času, kdy bude hlasování ukončeno.



Hráčka měsíce



O ocenění Hráčka měsíce si to rozdají tři bývalé světové jedničky. Naomi Ósakaová podruhé ovládla US Open (2018) a získala třetí grandslamovou trofej, ve finále po obratu porazila další z nominovaných Viktorii Azarenkovou, která ve Flushing Meadows po triumfu na generálce Western & Southern Open předváděla fantastický tenis i v rámci obvykle závěrečného grandslamu sezony a po dlouhých sedmi letech (US Open 2013) bojovala o grandslamových vavřín, přičemž v semifinále vyřadila domácí hvězdu Serenu Williamsovou.

Po skončení US Open se tenis vrátil na antuku. Prestižní římský podnik Premier 5 dobyla Simona Halepová a na třetí pokus ve finále uspěla, když jí vzdala česká jednička Karolína Plíšková. Svou vítěznou sérii tak natáhla na 14 zápasů, před pauzou triumfovala v Dubaji a po restartu sezony na antuce v Praze.

Předchozí vítězky:

Leden: Sofia Keninová

Únor: Simona Halepová

Srpen: Simona Halepová



Deblový pár měsíce



Laura Siegemundová s Věrou Zvonarevovou na letošním US Open poprvé spojily síly a hned z toho byl grandslamový triumf. Po cestě za ním vyřadily obhájkyně titulu Elise Mertensovou s Arynou Sabalenkovou a ve finále přehrály dvojici Nicole Melicharová, Yi-Fan Xu. Siegemundová i svůj druhý grandslamový titul vybojovala na US Open (mix 2016), Zvonarevová se radovala z prvního grandslamového vavřínu po mateřské pauze.

Zatímco na US Open, ze kterého musely kvůli nařízeným opatřením odstoupit, Tímea Babosová a Kristina Mladenovicová zažily zklamání, vše si vynahradily na French Open, kde úspěšně obhájily loňský triumf. V souboji o titul zdolaly překvapivé finalistky Desirae Krawczykovou a Alexu Guarachiovou. Maďarsko-francouzský tandem získal svou čtvrtou grandslamovou trofej, druhou letošní po Australian Open.

Barbora Strýcová se Su-Wei Hsieh před pauzou triumfovaly v Brisbane, Dubaji a Dauhá a hrály finále Australian Open. Znovu spojily síly na antuce v Římě, bez ztráty setu turnaj vyhrály a upravily svou letošní bilanci na 21-1. Na French Open vypadly v osmifinále s pozdějšími finalistkami.

Předchozí vítězky:

Leden: Tímea Babosová, Kristina Mladenovicová

Únor: Su-Wei Hsieh, Barbora Strýcová

Srpen: Květa Peschkeová, Demi Schuursová



Průlom měsíce



Všechny tři nominované zazářily na před pár dny skončeném French Open a nikdo od nich nemohl na přeloženém antukovém grandslamu očekávat tak fantastický výsledek.

Iga Šwiateková hrála skvěle už na US Open, kde ve třetím kole padla s pozdější finalistkou Viktorií Azarenkovou. Na generálce v Římě sice vypadla hned v prvním kole, ovšem na French Open se předvedla v životní formě a bez ztráty setu se stala první polskou grandslamovou šampionkou v historii. Devatenáctiletá rodačka z Varšavy mimo jiné nedala šanci nasazené jedničce, předloňské šampionce a největší favoritce Simoně Halepové, loňské finalistce Markétě Vondroušové ani ve finále vítězce letošního Australian Open Sofii Keninové.

Nadia Podoroská si na začátku září na akci WTA 125k v Praze zahrála své tehdy největší semifinále a o týden později na ITF W60 v Saint-Malu slavila svůj nejcennější triumf. Fantastickou formu si přivezla i do Paříže, kde prošla tříkolovou kvalifikací a v hlavní soutěži porazila Greet Minnenovou, Julii Putincevovou, Annu Karolínu Schmiedlovou, Barboru Krejčíkovou, členku elitní desítky Elinu Svitolinovou a až v semifinále nenašla recept na Šwiatekovou. Podoroská byla první argentinskou semifinalistkou grandslamů po 16 letech a v open éře teprve třetí kvalifikantkou v semifinále grandslamů, první na French Open.

Životní výsledek má za sebou i Martina Trevisanová. Také Italka musela v areálu Rolanda Garrose projít kvalifikací a podobně jako Podoroská v hlavní soutěži šokovala favoritky, když vyřadila Camilu Giorgiovou, Cori Gauffovou, po dvou odvrácených mečbolech Marii Sakkariovou a hráčku Top 10 Kiki Bertensovou. Až ve čtvrtfinále její senzační jízdu zastavila Šwiateková.

Předchozí vítězky:

Leden: Ons Džabúrová

Únor: Renata Zarazúaová

Srpen: Maria Sakkariová



Úder měsíce



Nominovanými pro kategorii Úder měsíce jsou Karolína Plíšková, Danka Koviničová a hned dvakrát Elina Svitolinová.

Předchozí vítězky:

Leden: Caroline Wozniacká

Únor: Magda Linetteová

Srpen: Magda Linetteová