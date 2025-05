Hvězdný pátek bez Čechů: Šwiateková asi bude sledovat šlágr, Sabalenková může mít potíže

Páteční program French Open proběhne bez české účasti v singlových bojích, které poznají první polovinu účastníků druhého týdne. Šampionka posledních tří ročníků Iga Šwiateková (23) by měla s přehledem zvládnout svůj zápas a pak zřejmě bude netrpělivě vyhlížet vítězku šlágru mezi Jelenou Rybakinovou a Jelenou Ostapenkovou. Světová jednička Aryna Sabalenková (27) by mohla mít potíže, od obhájce titulu Carlose Alcaraze se očekává další hladký postup.

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 30. 5.

Hvězdy v akci

Sabalenková (1-) - Danilovičová (Srb.) | Court Philippe-Chatrier (12:00 SELČ)

Šwiateková (5-Pol.) - Cristianová (Rum.) | Court Suzanne-Lenglen (13:00 SELČ)

Alcaraz (2-Šp.) - Džumhur (Bosna) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)



Šlágr dne

Rybakinová (12-Kaz.) - Ostapenková (21-Lot.) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ)

Šwiateková by měla vyhrát a pak sledovat šlágr

Iga Šwiateková zatím na French Open dle očekávání sbírá snadná vítězství a další takové by měla zaznamenat v pátek. Po Rebecce Šramkové a grandslamové šampionce Emmě Raducanuové by neměla jednu z největších adeptek na triumf ohrozit ani Jaqueline Cristianová. Šwiateková sice neprožívá povedené období a na finále čeká od loňského hattricku právě v tomto dějišti, nicméně proti výrazným outsiderkám obvykle potíže nemá. Vítězka čtyř z posledních pěti ročníků nastoupí na dvorec Suzanne Lenglenové jako jednoznačná favoritka a měla by tuto roli bez větších problémů potvrdit. Pokud uspěje, postoupí do druhého týdne French Open i při sedmém startu.

Jestli Šwiateková zvládne třetí kolo, tak by se mohla na kurtu Suzanne Lenglenové ještě zdržet, tentokrát v roli diváka. Po skončení jejího zápasu se totiž bude na tomto dvorci rozhodovat o její další protivnici. A ani jedna z aktérek není její oblíbenou soupeřkou. S Jelenou Rybakinovou má vzájemnou bilanci 4:4 a s Jelenou Ostapenkovou prohrála všech šest dosavadních soubojů. V pátečním šlágru je favoritkou Rybakinová, která dorazila po triumfu ve Štrasburku. Šampionka ročníku 2017 Ostapenková může teprve podruhé v kariéře projít do druhého týdne tohoto podniku. Hodně bude záležet na výkonu nevyzpytatelné Ostapenkové, jež může srovnat vzájemnou bilanci na 3:3.

Sabalenková může mít problém, u Alcaraze se neočekává

Aryna Sabalenková zvládla úvodní dva zápasy na letošním French Open s přehledem. Výraznější šanci nedala Kamille Rachimovové ani Jil Teichmannové a dohromady s těmito soupeřkami ztratila pouhých pět gamů. Ve třetím kole by ale světová jednička, která útočí na první grandslamový triumf mimo oblíbené betony, mohla mít mnohem víc práce. Nastoupí totiž proti Olze Danilovičové, jež prožívá výborné antukové jaro, na nejpomalejším povrchu je velmi nebezpečná a na French Open se jí v poslední době náramně daří a loni byla v osmifinále. Sabalenková je obrovskou favoritkou, nicméně Danilovičová by měla být její zatím nejtěžší výzvou.

Jednoduché by to naopak měl mít Carlos Alcaraz. Na úvod smetl kvalifikanta Giulia Zeppieriho a pak ztratil set s nebezpečným Fábiánem Marozsánem. Největší favorit a obhájce titulu by ale i tentokrát měl pošetřit síly pro závěrečné boje, jelikož bude čelit Damirovi Džumhurovi. Reprezentant Bosny a Hercegoviny umí být obzvláště na antuce nebezpečný a obvykle se pouští do delších výměn. Na Alcarazovi je, aby si chodil pro vítězné údery a potvrdil, že je v současnosti nejlepším hráčem na nejpomalejším povrchu. Tady se žádné výraznější potíže neočekávají a na rozdíl od předchozího souboje s Marozsánem by byl ztracený set velkým překvapením a úplně zbytečnou komplikací.

Páteční program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)

1. Sabalenková (1-) - Danilovičová (Srb.)

2. Halys (Fr.) - Rune (10-Dán.)

3. Paoliniová (4-It.) - Starodubcevová (Ukr.)

4. Alcaraz (2-Šp.) - Džumhur (Bosna) / nejdříve ve 20:15 SELČ



COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)

1. Musetti (8-It.) - Navone (Arg.)

2. Šwiateková (5-Pol.) - Cristianová (Rum.)

3. Rybakinová (12-Kaz.) - Ostapenková (21-Lot.)

4. Tiafoe (15-USA) - Korda (23-USA)



COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)

1. Mboková (Kan.) - Qinwen Zheng (8-Čína)

2. Chačanov (24-) - Paul (12-USA)

3. Shelton (13-USA) - Gigante (It.)

4. Peraová (USA) - Svitolinová (13-Ukr.)



COURT 14 (od 11:00 SELČ)

1. Tausonová (22-Dán.) - Anisimovová (16-USA)

2. Borges (Portug.) - Popyrin (25-Austr.)

3. Medjedovič (Srb.) - Altmaier (Něm.)

4. Bopanna/Pavlásek (Indie/ČR) - Doumbia/Reboul (13-Fr.)



COURT 12 (od 12:30 SELČ)

1. Siniaková/Townsendová (1-ČR/USA) - Burrageová/Kartalová (Brit.)

2. H. Chan/Nys (Tchaj-wan/Monako) - Erraniová/Vavassori (3-It.)

3. Siniaková/Ram (8-ČR/USA) - Bucsaová/Matos (Šp./Braz.)

