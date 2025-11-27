Hvězdy se chystají na prosincové exhibice. USA uvidí Alcaraze, Venus Williamsovou či Kyrgiose

I v prosinci budou na kurtech soutěžit některé tenisové hvězdy. V rámci All Star Tennis Tour budou ve čtyřech amerických městech k vidění exhibice mužů i žen. K těm nejvýraznějším jménům patří rozhodně světová jednička Carlos Alcaraz (22), legendární Venus Williamsová (45), Naomi Ósakaová (28), Aryna sabalenková (27) či Nick Kyrgios (30), který se na okruhu ATP objevil naposledy v březnu.
Carlos Alcaraz je jednou z hlavních tváří All Star Tennis Tour (@ Yoshio Tsunoda / AFLO / Profimedia)

Exhibice v závěru roku už jsou tradiční součástí tenisového koloběhu, i když jsou často spojeny s kontroverzí. Zejména v tom, že si hráči stěžují na nabitý kalendář a poté se účastní nepovinných zápasů jen kvůli penězům. Většina tenistů tato utkání už ale bere jako přípravu na následující sezonu.

V rámci All Star Tennis Tour objedou ty největší hvězdy čtyři americká města během jednoho týdne. Začne se 4. prosince v městě Charlotte, kde se utká mužská americká jednička Taylor Fritz proti krajanu Francisu Tiafoeovi. V ženské dvouhře proti sobě nastoupí legendární Venus Williamsová a šampionka letošního Australian Open Madison Keysová.

Tři dny poté v New Jersey bude k vidění zápas mezi světovou jedničkou Alcarazem a Tiafoem. Vystoupí také aktuální americké hvězdy okruhu WTA finalistka dvou letošních grandslamů Amanda Anisimovová a světová šestka Jessica Pegulaová.

V pondělí osmého prosince budou exhibice k vidění hned na dvou místech v New Yorku a v Miami. Na Floridě se utká Alcaraz s brazilským talentem Joaem Fonsecou a opět Anisimovová s Pegulaovou. V New Yorku se proti sobě postaví ženská světová jednička Sabalenková proti čtyřnásobné grandslamové vítězce Ósakaové, vedle nich zde budou hrát také domácí Tommy Paul a Kyrgios, který odehrál poslední soutěžní zápas v březnu.

Právě Australana čeká na konci prosince ještě jedna exhibice, která oblétla všechna tenisová média. Společně se Sabalenkovou se utká v Souboji pohlaví v Dubaji. Tento duel vyvolal velkou míru nespokojenosti a kritiky.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
