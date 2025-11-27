Hvězdy se chystají na prosincové exhibice. USA uvidí Alcaraze, Venus Williamsovou či Kyrgiose
Exhibice v závěru roku už jsou tradiční součástí tenisového koloběhu, i když jsou často spojeny s kontroverzí. Zejména v tom, že si hráči stěžují na nabitý kalendář a poté se účastní nepovinných zápasů jen kvůli penězům. Většina tenistů tato utkání už ale bere jako přípravu na následující sezonu.
V rámci All Star Tennis Tour objedou ty největší hvězdy čtyři americká města během jednoho týdne. Začne se 4. prosince v městě Charlotte, kde se utká mužská americká jednička Taylor Fritz proti krajanu Francisu Tiafoeovi. V ženské dvouhře proti sobě nastoupí legendární Venus Williamsová a šampionka letošního Australian Open Madison Keysová.
Tři dny poté v New Jersey bude k vidění zápas mezi světovou jedničkou Alcarazem a Tiafoem. Vystoupí také aktuální americké hvězdy okruhu WTA finalistka dvou letošních grandslamů Amanda Anisimovová a světová šestka Jessica Pegulaová.
V pondělí osmého prosince budou exhibice k vidění hned na dvou místech v New Yorku a v Miami. Na Floridě se utká Alcaraz s brazilským talentem Joaem Fonsecou a opět Anisimovová s Pegulaovou. V New Yorku se proti sobě postaví ženská světová jednička Sabalenková proti čtyřnásobné grandslamové vítězce Ósakaové, vedle nich zde budou hrát také domácí Tommy Paul a Kyrgios, který odehrál poslední soutěžní zápas v březnu.
Právě Australana čeká na konci prosince ještě jedna exhibice, která oblétla všechna tenisová média. Společně se Sabalenkovou se utká v Souboji pohlaví v Dubaji. Tento duel vyvolal velkou míru nespokojenosti a kritiky.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře