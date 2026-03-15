Indian Wells: Finále ve výhni. Senzační kat Alcaraze chce i skalp Sinnera
Medveděv – Sinner | 22:00 SEČ
Daniil Medveděv senzačně skolil světovou jedničku Carlose Alcaraze a ve finále vyzve dvojku žebříčku Jannika Sinnera.
Zápasové informace a forma
Medveděv předvedl v semifinále v Indian Wells fenomenální výkon, senzačně skolil letos neporaženou světovou jedničku Carlose Alcaraze a sám protáhl svou aktuální vítěznou sérii na devět zápasů. Ruský tenista se prezentuje v poslední době formou, která mu vynesla triumf na US Open 2021 a také post světové jedničky. A skalpem Alcaraze jen připomněl, jak moc obrovskou hrozbou byl v dobách své největší slávy právě na tvrdých površích.
Některé statistiky Medveděvovy kariéry jsou velmi zvláštní. Například svých úvodních 22 titulů slavil vždy v jiném městě a poprvé dokázal jeden turnaj ovládnout dvakrát až letos v únoru v Dubaji. Další zajímavou bilanci tvoří jeho naprosto rozdílná úspěšnost proti hráčům okupujícím první dvě místa v žebříčku. Zatímco se světovými jedničkami má solidní bilanci 8:8, proti světovým dvojkám je jeho úspěšnost 1:9 a dokázal porazit jen Rafaela Nadala na Turnaji mistrů 2020.
Sinner suverénním vítězstvím nad Alexanderem Zverevem v semifinále ukončil hned několik nepříjemných sérií. Zaprvé se až teď v půlce března poprvé dostal do finále v této sezoně a v neděli ho po dvou semifinálových nezdarech v letech 2023-24 čeká první finále v Indian Wells. Teoreticky mohl slavit i o pár hodin později, když Medveděv vyřadil jeho největšího rivala Alcaraze, který ho loni porazil ve finále na severoamerických betonech v Cincinnati a na US Open a ukončil jeho poslední dva starty v Indian Wells.
Ital po nepovedeném úvodu sezony rozhodně touží po titulu a případný triumf v Indian Wells se může postupem času stát klíčovým v boji o post světové jedničky s Alcarazem. Do finále s Medveděvem půjde jako favorit i díky tomu, že od Turnaje mistrů 2023, kde padl ve dvou setech s Novakem Djokovičem, neprohrál finále s nikým jiným než s Alcarazem. Od té doby a nepočítaje souboje s Alcarazem hrál finále 12krát a vždy vyhrál.
Vzájemná bilance
Sinner vede 8:7. Tato rivalita zatím působí jako horská dráha. Zpočátku ji měl naprosto pod kontrolou Medveděv, který vyhrál úvodních šest soubojů. Jenže od podzimu 2023 prožívá Sinner životní období a začal proti dříve obávanému soupeři dominovat, což potvrzuje jeho vítězství v osmi z posledních devíti duelů. Sinnerova nadvláda v této vzájemné bilanci v poslední době mohla být ještě výraznější, ale loni se vůbec nepotkali.
Zajímavosti a fakta
Medveděv vyhrál posledních devět zápasů a v žádném z nich neztratil set.
V letošní sezoně získal Medveděv už dva tituly (Brisbane a Dubaj) a bude útočit na svůj první triumf na úrovni Masters od Říma 2023.
Ve finále turnajů Masters má Medveděv bilanci 6:4 a tři ze čtyř nezdarů v těchto utkáních utrpěl proti světovým dvojkám.
Sinner má ve finále na úrovni Masters úspěšnost 5:4, v jednom z nich (Miami 2023) prohrál právě s Medveděvem.
Ital vyhrál poslední turnaj kategorie Masters loni v Paříži, kde kraloval bez ztráty setu, což se mu může podařit i teď v Indian Wells.
Sázkařská analýza
Medveděv v minulosti proti Sinnerovi dominoval a vyhrál úvodních šest soubojů. Jenže Ital má za sebou v posledních letech neskutečný progres, kdežto Medveděv si naopak ve stejném období prošel výkonnostním i výsledkovým propadem. Teď to ale vypadá, že je ruský tenista definitivně zpátky v nejlepší formě. Navíc si musel senzačním skalpem Alcaraze pořádně zvednout sebevědomí. Ve finále se Sinnerem by tedy rozhodně neměl být podceňován, i když bude stejně jako proti Španělovi plnit roli outsidera.
Ve famózní formě hrající Medveděv by se klidně mohl postarat o další překvapení. Není vyloučeno ani dvousetové vítězství. Jeho šance ale možná spočívá hlavně v tom, že se z tohoto finále stane třísetová a fyzicky náročná bitva. Bude se hrát totiž odpoledne, hlášeny jsou velmi vysoké teploty a není tajemstvím, že Medveděvova kondice v takových podmínkách je lepší než ta Sinnerova. Ital naopak ideálně potřebuje vyhrát ve dvou setech, což bude vzhledem k aktuální vítězné sérii Medveděva (na zápasy 9:0, na sety 18:0) velmi těžký úkol. Největší sázkařskou hodnotu mají tipy na to, že Medveděv získá set, případně finále urve na svou stranu.
Medveděv – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Dubaj, Brisbane (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Brisbane (triumf)
Bilance: 18:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 18:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:0 (kariérní 52:53)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 6:4)
Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 22:19)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)
Medveděv – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 25:8
Nejlepší výsledek: finále (2023-24, 2026)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve finále: 0:2
Generálka: Dauhá (osmifinále), Dubaj (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Tabilo (6:4, 6:2), Báez (6:4, 6:0), Michelsen (6:2, 6:4), (14) Draper (6:1, 7:5), (1) Alcaraz (6:3, 7:6)
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Indian Wells (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (finále)
Bilance: 12:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 12:2
Bilance proti hráčům TOP 20: 2:2 (kariérní 94:47)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 5:4)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 24:9)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)
Sinner – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 16:3
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Dauhá (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, Svrčina (6:1, 6:1), Shapovalov (6:3, 6:2), Fonseca (7:6, 7:6), (25) Tien (6:1, 6:2), (4) Zverev (6:2, 6:4)
Erwin "Pouštní liška" Rommel
