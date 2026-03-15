Indian Wells: Finále ve výhni. Senzační kat Alcaraze chce i skalp Sinnera

DNES, 14:00
V neděli bude korunován nový král "pátého grandslamu". O trofej v kalifornské poušti si to rozdají grandslamoví šampioni a bývalí lídři žebříčku Daniil Medveděv s Jannikem Sinnerem. Favoritem je Ital, nicméně ruský tenista má fenomenální formu a pokusí se navázat na senzační skalp světové jedničky Carlose Alcaraze.
Daniil Medveděv zkusí skolit i Jannika Sinnera (© MATTHEW STOCKMAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Medveděv – Sinner | 22:00 SEČ

Daniil Medveděv senzačně skolil světovou jedničku Carlose Alcaraze a ve finále vyzve dvojku žebříčku Jannika Sinnera.

 

Zápasové informace a forma

Medveděv předvedl v semifinále v Indian Wells fenomenální výkon, senzačně skolil letos neporaženou světovou jedničku Carlose Alcaraze a sám protáhl svou aktuální vítěznou sérii na devět zápasů. Ruský tenista se prezentuje v poslední době formou, která mu vynesla triumf na US Open 2021 a také post světové jedničky. A skalpem Alcaraze jen připomněl, jak moc obrovskou hrozbou byl v dobách své největší slávy právě na tvrdých površích.

Některé statistiky Medveděvovy kariéry jsou velmi zvláštní. Například svých úvodních 22 titulů slavil vždy v jiném městě a poprvé dokázal jeden turnaj ovládnout dvakrát až letos v únoru v Dubaji. Další zajímavou bilanci tvoří jeho naprosto rozdílná úspěšnost proti hráčům okupujícím první dvě místa v žebříčku. Zatímco se světovými jedničkami má solidní bilanci 8:8, proti světovým dvojkám je jeho úspěšnost 1:9 a dokázal porazit jen Rafaela Nadala na Turnaji mistrů 2020.

Sinner suverénním vítězstvím nad Alexanderem Zverevem v semifinále ukončil hned několik nepříjemných sérií. Zaprvé se až teď v půlce března poprvé dostal do finále v této sezoně a v neděli ho po dvou semifinálových nezdarech v letech 2023-24 čeká první finále v Indian Wells. Teoreticky mohl slavit i o pár hodin později, když Medveděv vyřadil jeho největšího rivala Alcaraze, který ho loni porazil ve finále na severoamerických betonech v Cincinnati a na US Open a ukončil jeho poslední dva starty v Indian Wells.

Ital po nepovedeném úvodu sezony rozhodně touží po titulu a případný triumf v Indian Wells se může postupem času stát klíčovým v boji o post světové jedničky s Alcarazem. Do finále s Medveděvem půjde jako favorit i díky tomu, že od Turnaje mistrů 2023, kde padl ve dvou setech s Novakem Djokovičem, neprohrál finále s nikým jiným než s Alcarazem. Od té doby a nepočítaje souboje s Alcarazem hrál finále 12krát a vždy vyhrál.

Vzájemná bilance.

Vzájemná bilance

Sinner vede 8:7. Tato rivalita zatím působí jako horská dráha. Zpočátku ji měl naprosto pod kontrolou Medveděv, který vyhrál úvodních šest soubojů. Jenže od podzimu 2023 prožívá Sinner životní období a začal proti dříve obávanému soupeři dominovat, což potvrzuje jeho vítězství v osmi z posledních devíti duelů. Sinnerova nadvláda v této vzájemné bilanci v poslední době mohla být ještě výraznější, ale loni se vůbec nepotkali.

 

Zajímavosti a fakta

Medveděv vyhrál posledních devět zápasů a v žádném z nich neztratil set.

V letošní sezoně získal Medveděv už dva tituly (Brisbane a Dubaj) a bude útočit na svůj první triumf na úrovni Masters od Říma 2023.

Ve finále turnajů Masters má Medveděv bilanci 6:4 a tři ze čtyř nezdarů v těchto utkáních utrpěl proti světovým dvojkám.

Sinner má ve finále na úrovni Masters úspěšnost 5:4, v jednom z nich (Miami 2023) prohrál právě s Medveděvem.

Ital vyhrál poslední turnaj kategorie Masters loni v Paříži, kde kraloval bez ztráty setu, což se mu může podařit i teď v Indian Wells.

 

Sázkařská analýza

Medveděv v minulosti proti Sinnerovi dominoval a vyhrál úvodních šest soubojů. Jenže Ital má za sebou v posledních letech neskutečný progres, kdežto Medveděv si naopak ve stejném období prošel výkonnostním i výsledkovým propadem. Teď to ale vypadá, že je ruský tenista definitivně zpátky v nejlepší formě. Navíc si musel senzačním skalpem Alcaraze pořádně zvednout sebevědomí. Ve finále se Sinnerem by tedy rozhodně neměl být podceňován, i když bude stejně jako proti Španělovi plnit roli outsidera.

Ve famózní formě hrající Medveděv by se klidně mohl postarat o další překvapení. Není vyloučeno ani dvousetové vítězství. Jeho šance ale možná spočívá hlavně v tom, že se z tohoto finále stane třísetová a fyzicky náročná bitva. Bude se hrát totiž odpoledne, hlášeny jsou velmi vysoké teploty a není tajemstvím, že Medveděvova kondice v takových podmínkách je lepší než ta Sinnerova. Ital naopak ideálně potřebuje vyhrát ve dvou setech, což bude vzhledem k aktuální vítězné sérii Medveděva (na zápasy 9:0, na sety 18:0) velmi těžký úkol. Největší sázkařskou hodnotu mají tipy na to, že Medveděv získá set, případně finále urve na svou stranu.

Vizitka Daniila Medveděva.

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj, Brisbane (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Dubaj, Brisbane (triumf)
Bilance: 18:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 18:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:0 (kariérní 52:53)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 6:4)
Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 22:19)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Medveděv – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 25:8
Nejlepší výsledek: finále (2023-24, 2026)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve finále: 0:2
Generálka: Dauhá (osmifinále), Dubaj (triumf)
Cesta turnajem: volný los, Tabilo (6:4, 6:2), Báez (6:4, 6:0), Michelsen (6:2, 6:4), (14) Draper (6:1, 7:5), (1) Alcaraz (6:3, 7:6)

Vizitka Jannika Sinnera.

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Indian Wells (finále)
Bilance: 12:2
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 12:2
Bilance proti hráčům TOP 20: 2:2 (kariérní 94:47)
Bilance ve finále ATP Masters 1000: 0:0 (kariérní 5:4)
Bilance ve finále: 0:0 (kariérní 24:9)
Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Sinner – BNP Paribas Open

Kariérní bilance: 16:3
Nejlepší výsledek: finále (2026)
Loňský výsledek: nehrál
Bilance ve finále: 0:0
Generálka: Dauhá (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: volný los, Svrčina (6:1, 6:1), Shapovalov (6:3, 6:2), Fonseca (7:6, 7:6), (25) Tien (6:1, 6:2), (4) Zverev (6:2, 6:4)

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

paddy
15.03.2026 15:24
ani dnešek nic nezmění na tom, že králem pouště je
Erwin "Pouštní liška" Rommel smile smile smile
Reagovat
pantera1
15.03.2026 15:30
Tady má někdo v oblibě nácky .
Reagovat
Mantra
15.03.2026 15:32
mě se líbil ten seriál o těch námořních akcích . ti piráti v anglických službách
Reagovat
pantera1
15.03.2026 15:48
Já mám zas oblíbenou Válečnou generaci, to je pecka.
Reagovat
paddy
15.03.2026 15:51
většina lidi si spíš vzpomene na slavné Draperovo rameno smile

https://www.sportstiger.com/news/jack-draper-ruled-out-from-wimbledon-2023-due-to-shoulder-injury
Reagovat
pantera1
15.03.2026 15:55
Až bude mít na druhém pouštní lišku a na zádech orlici vyhraje GS .
Reagovat
NOLE_unvaccinated_GOAT
15.03.2026 16:23
Erwin Rommel nebyl členem NSDAP.
Reagovat
PTP
15.03.2026 16:32
Ani buržoazní nacionalista.
Reagovat
pantera1
15.03.2026 16:37
To sice nebyl,ale bojoval za Německo a uniformu od Huga nosil a dost mu sekla .

https://youtube.com/shorts/S0jEOY11lVg?is=QYMYo0w-hBznb5y5
Reagovat
Tomas_Smid_fan
15.03.2026 17:48
a běhal boss?
Reagovat
pantera1
15.03.2026 18:11
Jj Boss Hugo a jeho uniformy, ty důstojnický stojí strašnej ranec .
Reagovat
Mantra
15.03.2026 18:13
ty jsi prostě nadrbaná holka tady
Reagovat
pantera1
15.03.2026 18:24
??Jsem nějak nepochopila , vysvětli mi to Mantřicko, co si mám pod tím představit .
Reagovat
paddy
15.03.2026 19:01
Kličko si také pochvaloval život v okupovaném Československu a teď mu lezou ještě všichni do prdele smile
mě by zajímalo, jestli by mu české tenistky podali ruku?

zajímavostí je, že Rommela uctívají Američané smile
"Jeho obraz visí na Stěně největších tankových velitelů amerického Pattonova muzea jezdectva a tankových vojsk, která má symbolizovat pět nejlepších tankových velitelů historie: Mošeho Peleda, George Pattona, Creightona Abramse, Jisra'ela Tala a Erwina Rommela."
a byl donucen spáchat sebevraždu kvůli údajné účasti na atentátu na Hitlera
Reagovat
PTP
15.03.2026 15:40
Der Wüstenfuchs
Reagovat
Tomas_Smid_fan
15.03.2026 15:07
Kat Alcaraze se chystá i na skalp Sinnera.
Reagovat
PTP
15.03.2026 14:22
A houfec mordýřů
Si žádá požehnání
Vždyť prvním z rytířů
Je veličenstvo Kat
Vždyť prvním z rytířů
Je veličenstvo Kat
Reagovat
Tomas_Smid_fan
15.03.2026 15:07
Reagovat
Mantra
15.03.2026 15:30
už nekryjeme držkou zem
Reagovat

