Indian Wells: Další krutá rána pro Sabalenkovou? Pátý grandslam čeká fantastické finále
Sabalenková – Rybakinová | 19:00 SEČ
Aryna Sabalenková a Jelena Rybakinová se chystají na parádní finálový souboj na tisícovce v Indian Wells, v němž by mohla mít mírnou výhodu světová jednička.
Zápasové informace a forma
Sabalenková je na probíhajícím turnaji v Indian Wells vynikající na servisu, což se potvrdilo i v semifinálovém duelu s Lindou Noskovou, který světová jednička ovládla poměrem 6:3, 6:4. V utkání nastřílela 11 es, po prvním podání získala 74 % bodů, neměla žádné výraznější potíže a už potřetí si zajistila finálovou účast na "pátém grandslamu". Za sebou má pět zápasů na letošním BNP Paribas Open a dohromady jen dvakrát přišla o vlastní servis.
Po cestě do závěrečného kola neztratila jediný set a vyřadila mimo jiné i bývalou šampionku Naomi Ósakaovou a kanadskou kometu Victorii Mbokovou. Letos má famózní bilanci 16:1, která zahrnuje triumf v Brisbane, ale i porážku ve finále Australian Open právě s Rybakinovou a neúspěšný útok na pátý grandslamový titul. I tak se naprosto zaslouženě vyhřívá v čele žebříčku a od začátku loňského roku hrála už 11 finále a pět z nich vyhrála.
Rybakinová měla v semifinále o něco těžší překážku než Sabalenková a v koncovce znervózněla. Ruská rodačka reprezentující Kazachstán prohrála tři gamy v řadě, nicméně rozhodující set nepřipustila a rozjetou Elinu Svitolinovou přemohla 7:5, 6:4. Šampionka Indian Wells z roku 2023 je tak zpátky ve finále tohoto podniku, a to i s pomocí přežití náročných zápasů se Svitolinovou, Hailey Baptisteovou a Jessicou Pegulaovou.
Úvod letošní sezony má Rybakinová zřejmě ještě lepší než její rivalka Sabalenková, protože na Australian Open vybojovala svůj druhý kariérní grandslamový titul, přičemž v posledních třech kolech skolila hráčky TOP 6 včetně běloruské rivalky. Na druhou stranu neměla v prvních měsících tohoto roku vždy ideální formu a vůbec se jí nepovedla únorová tour na Blízkém východě, kde dokonce skrečovala v Dubaji.
Vzájemná bilance
Sabalenková vede 8:7. Tato rivalita je pravděpodobně vůbec nejlepší z těch, které může současný ženský okruh nabídnout. Rybakinová sice mírně ztrácí, ovšem vyhrála sedm z posledních 11 soubojů, včetně těch nedávných ve finále Turnaje mistryň a na Australian Open.
Zajímavosti a fakta
Sabalenková vyhrála 22 ze svých 42 kariérních finále, ovšem jen čtyři z posledních deseti.
Sabalenková si finále v Indian Wells zahrála už dvakrát a nestačila na Rybakinovou v roce 2023 ani Mirru Andrejevovou loni.
Rybakinová má ve finále kariérní bilanci 12:11 a vyhrála posledních pět od Stuttgartu 2024 po Australian Open 2026.
Rybakinová vyhrála devět z posledních 13 střetnutí se světovými jedničkami, přičemž všech devět vítězství slavila proti Ize Šwiatekové a Sabalenkové.
Sázkařská analýza
Letošní ročník prestižní tisícovky v Indian Wells si asi nemohl přát lepší finále než další díl fantastické rivality mezi Sabalenkovou a Rybakinovou. Vzájemná bilance těchto dvou aktuálně nejlepších tenistek naznačuje, že se můžeme těšit na třísetovou bitvu. Rybakinová moc dobře ví, co na Sabalenkovou platí, a porazila ji ve finále v roce 2023 právě v tomto dějišti.
Je ale potřeba uznat, že Sabalenková si letos vede výkonnostně o kousek lépe a je pro zbytek tour obávanější soupeřkou než Rybakinová. Sabalenková by tedy mohla mít v tomto finále mírně navrch. Blízko vítězství nad Rybakinovou byla už na lednovém Australian Open, kde ale nedokázala dotáhnout vedení 3:0 v závěrečné sadě.
Sabalenková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf); Australian Open (finále)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf); Australian Open (finále)
Bilance: 16:1
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na venkovních betonech: 16:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:1 (kariérní 57:43)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 9:4)
Bilance ve finále: 1:1 (kariérní 22:20)
Grandslamy: Australian Open (finále)
Sabalenková – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 20:6
Nejlepší výsledek: finále (2023, 2025-26)
Loňský výsledek: finále
Bilance ve finále: 0:2
Generálka: žádná
Cesta turnajem: volný los, Sakacumeová (6:4, 6:2), Cristianová (6:4, 6:1), (16) Ósakaová (6:2, 6:4), (10) Mboková (7:6, 6:4), (14) Nosková (6:3, 6:4)
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf)
Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (triumf)
Bilance: 17:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na venkovních betonech: 17:3
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:0 (kariérní 36:27)
Bilance ve finále WTA 1000: 0:0 (kariérní 2:3)
Bilance ve finále: 1:0 (kariérní 12:11)
Grandslamy: Australian Open (triumf)
Rybakinová – BNP Paribas Open
Kariérní bilance: 16:3
Nejlepší výsledek: triumf (2023)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve finále: 1:0
Generálka: Dauhá (čtvrtfinále), Dubaj (osmifinále)
Cesta turnajem: volný los, Baptisteová (7:6, 2:6, 6:2), (28) Kosťuková (6:4, 6:4), Kartalová (6:4, 4:3 skreč), (5) Pegulaová (6:1, 7:6), (9) Svitolinová (7:5, 6:4)
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře