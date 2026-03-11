Indian Wells: Konec hrozí i Siniakové. Česká bojovnice má před sebou drsnou výzvu
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 11. 3.
Češi v akci
Muchová (13-ČR) – Šwiateková (2-Pol.) | Stadium 1 (19:00 SEČ)
Siniaková (ČR) – Svitolinová (9-Ukr.) | Stadium 2 (23:00 SEČ)
Muchová i Siniaková vyzvou neoblíbenou soupeřku
Rozjeté Karolíně Muchové dost reálně hrozí, že přijde o svou momentální osmizápasovou neporazitelnost. Ta zahrnuje životní triumf na tisícovce v Dauhá a také dvě výhry na probíhající akci v Indian Wells, kde si bez ztráty setu poradila s Annou Bondárovou i Antonií Ružičovou. Po příznivém losu ji čeká v osmifinále soupeřka úplně jiného kalibru. A sice dvojnásobná šampionka a světová dvojka Iga Šwiateková.
Polská hvězda a majitelka šesti grandslamových trofejí bude mírnou favoritkou. V letošní sezoně sice nemá nejlepší možnou formu, nicméně podmínky v Indian Wells jí náramně sedí a i šestý start v hlavní soutěži dotáhla do osmifinále. Muchová to bude mít velmi těžké i z toho důvodu, že prohrála poslední čtyři souboje a ve vzájemné bilanci ztrácí 1:4. Poslední střetnutí se uskutečnilo loni právě v osmifinále v Indian Wells a česká tenistka schytala debakl 1:6, 1:6. Tentokrát by Muchová takový výprask obdržet neměla, ale čeká ji ohromně složitá výzva.
Neoblíbenou soupeřku bude mít i Kateřina Siniaková. Další z českých nadějí je navíc ve velké nevýhodě, protože se v každém ze tří singlových zápasů nadřela a v Indian Wells hraje i čtyřhru. Rodačka z Hradce Králové se v kalifornské poušti stala specialistkou na obraty. Po prohraném úvodním setu totiž skolila grandslamovou šampionku Sofii Keninovou, grandslamovou finalistku Leylah Fernandezovou i obhájkyni titulu Mirru Andrejevovou.
Jen ve dvouhře strávila na kurtech už zhruba osm a půl hodiny a včera ani neměla den volna, protože absolvovala deblové čtvrtfinále. Aby toho nebylo málo, tak i ona vyzve členku TOP 10 žebříčku. Její soupeřkou bude Elina Svitolinová, která má v letošní sezoně vynikající fazónu a může se pochlubit 17 výhrami z 20 odehraných zápasů. Ukrajinka bude mít kromě fyzického fondu výhodu i v tom, že ovládla všechny čtyři předchozí duely se Siniakovou. Pokaždé se ovšem jednalo o třísetovou bitvu a na tu poslední došlo předloni právě v tomto dějišti.
Ve středu se na prestižní tisícovce v Indian Wells zkompletuje obsazení čtvrtfinále. O místo mezi nejlepší osmičkou budou usilovat také Carlos Alcaraz, Novak Djokovič proti obhájci titulu Jackovi Draperovi, Jelena Rybakinová či Jessica Pegulaová.
Středeční program
STADIUM 1 (od 19:00 SEČ)
1. Muchová (13-ČR) – Šwiateková (2-Pol.)
2. Pegulaová (5-USA) – Bencicová (12-Švýc.)
3. Alcaraz (1-Šp.) – Ruud (13-Nor.)
4. Djokovič (3-Srb.) – Draper (14-Brit.) / nejdříve ve čtvrtek v 02:00 SEČ
5. Erraniová/Paoliniová (1-It.) – H. Guo/Mladenovicová (Čína/Fr.)
STADIUM 2 (od 19:00 SEČ)
1. Hijikata (Austr.) – Norrie (27-Brit.)
2. Medveděv (11-) – Michelsen (USA) / nejdříve ve 21:00 SEČ
3. Siniaková (ČR) – Svitolinová (9-Ukr.) / nejdříve ve 23:00 SEČ
4. Kartalová (Brit.) – Rybakinová (3-Kaz.)
5. Chačanov/Rubljov (-) – Rinderknech/Vacherot (Fr./Monako) / nejdříve ve čtvrtek v 02:00 SEČ
