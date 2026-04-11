Italky budou hrát v BJK Cupu o vítězný hattrick, kvalifikaci zvládly hladce

DNES, 10:50
BILLIE JEAN KING CUP - Italské tenistky postoupily na závěrečný turnaj Poháru Billie Jean Kingové, v němž usilují o třetí triumf za sebou. V kvalifikaci šestinásobné vítězky soutěže porazily Japonsko už po čtyřhře, v níž Sara Erraniová s Jasmine Paoliniovou zdolaly pár Šuko Aojamaová, Eri Hozumiová 6:2, 7:5.
Sara Erraniová a Jasmine Paoliniová hrají klíčový duel o postup (@ JESSICA LEE / EPA / Profimedia)

I ve výrazně oslabené sestavě uspěly britské tenistky proti Austrálii a postoupily na finálový turnaj třetím rokem po sobě. Rozhodující třetí bod získaly ve čtyřhře Harriet Dartová a Jodie Burrageová, které porazily Storm Hunterovou a Ellen Perezovou 6:3, 6:4.

Britky se úspěšně popasovaly s tím, že jim chyběly čtyři hráčky z první stovky světového žebříčku Emma Raducanuová, Katie Boulterová, Fran Jonesová a Sonay Kartalová. K postupu přispěla i teprve sedmnáctiletá Mika Stojsavljevicová, 275. hráčka pořadí WTA v pátek při svém debutu v soutěži zdolala o 219 míst lépe postavenou Taliu Gibsonovou 7:6, 7:5.

"Není to obyčejná sedmnáctiletá holka. Někoho to mohlo šokovat, ale Mika to zvládla s přehledem. Je třeba ocenit i ostatní hráčky. Ukázaly jí, jak na to," komentovala britská kapitánka Anne Keothavongová povedenou premiéru předloňské juniorské šampionky US Open.

Britky loni došly do semifinále Poháru Billie Jean Kingové, který opět vyvrcholí v září turnajem pro nejlepších osm týmů v Šen-čenu.

Pavel Novotný, ČTK
11.04.2026 11:31
É-myčka jim ve finale ukaze smile
Reagovat

