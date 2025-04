Italská média opěvují Musettiho: Pokračoval, jen aby si zachoval čest

ATP MASTERS MONTE CARLO - Věděl, že už nemůže vyhrát. Přesto Lorenzo Musetti (23) dovedl finálový souboj turnaje v Monte Carlu s Carlosem Alcarazem (21), ve kterém padl po setech 6:3, 1:6 a 0:6, až do konce. Už poslední míček, za kterým se Ital ani nerozběhl, byl naprosto výmluvný. „Zůstal na kurtu jen proto, aby si zachoval čest,“ píší o životním turnaji Musettiho italská média.

Šest zápasů, sedmnáct odehraných setů. Jen v jednom případě se Lorenzo Musetti vypořádal se svým soupeřem ve dvou setech – trochu paradoxně to bylo ve třetím kole s krajanem Matteem Berrettinim. Jinak všechny duely končily v rozhodující sadě.



Nejinak tomu bylo i ve finálovém duelu s Alcarazem. Musetti do něj vstoupil ve velkém stylu, kterým se prezentoval prakticky po celý turnaj. Výborný, pestrý tenis podpořený jistým forhendem platil i na favorizovaného Španěla, který v prvním setu jen přihlížel, jak si jeho soupeř získává náskok 4:1 a později vyhrává celý set 6:3.



Postupem času však bylo jasné, že na Itala je toho už moc. Unaveně působící tenista už nedokázal klást odpor a sadu ztratil 1:6. A když se nechal ve třetím setu za stavu 0:3 ošetřovat pravou nohu, bylo rozhodnuto. "Lorenzo zůstal na kurtu jen kvůli tomu, aby mohl se ctí dokončit své největší finále kariéry,“ píše web gazzetta.it.



"Řím je připraven tě obejmout, jsme na tebe hrdí," oslavují další italská média senzačního finalistu, který se v novém vydání žebříčku posune na životní 11. místo. "Od desátého Runeho ho dělí jen 15 bodů," připomíná italský web další Musettiho milník.



"Zranění a únava už Lorenzovi nedovolily dál bojovat. Přesto zůstal na kurtu a čekal na nevyhnutelnou porážku,“ ocenili výkon finalisty italští novináři.

I přes životní úspěch se Musetti s finálovým nezdarem těžko smiřoval. "Je to zklamání, bolí to, nemluví se o tom snadno. Přesto to byl jeden z nejkrásnějších turnajů, který jsem kdy zažil. Děkuji Carlosovi, že jsem s ním mohl sdílet kurt. Mrzí mě, že jsem divákům nemohl nabídnout více,“ říkal poražený finalista.



"Doufám, že ještě v budoucnu dostanu příležitost k odvetě. Nechci určitě ubírat Carlosovi zásluhy – vyhrál tady zaslouženě. Já ale věřím, že se ještě v budoucnu potkáme,“ dodal Musetti.

