Jako proti Krejčíkové. Raducanuová zase nevyužila mečboly, úplně odpadla a schytala kanára
Raducanuová – Pegulaová 6:3, 6:7, 0:6
Do utkání s Pegulaovou nastupovala Raducanuová s otřesnou bilancí 3:16 v soubojích s hráčkami TOP 10 žebříčku, přestože je grandslamovou šampionkou a sama v nejvyšším patře světového pořadí figurovala.
Útok na teprve čtvrtý takto cenný skalp zahájila výborně a Pegulaovou mohla hned několikrát dorazit. Raducanuová ale neudržela náskok setu a brejku, promarnila vedení 5:2 v tie-breaku druhé sady a postupně ve zkrácené hře nevyužila tři mečboly.
Po dramatickém tie-breaku, který nakonec urvala poměrem 11:9 Američanka, Raducanuová úplně odpadla. Rozhodující dějství trvalo pouhých 27 minut, britská hvězda v něm schytala potupného kanára a získala jen 12 bodů. V závěrečném gamu měla Raducanuová brejkbol, ovšem Pegulaová byla nemilosrdná a servis si udržela.
Raducanuová, která má po matce čínský původ, tak zakončila svůj debut na prestižním China Open velmi krutou porážkou. Tři mečboly nedokázala využít ani na předchozí akci v Soulu proti Barboře Krejčíkové.
Ačkoli hraje v posledních měsících v mnohem lepší a stabilnější formě než v úvodu sezony, pořád na nějaký výraznější úspěch i svůj teprve druhý kariérní titul (US Open 2021) čeká.
Obrat z říše snů! Krejčíková přežila mečboly ve šlágru s Raducanuovou a vyzve Šwiatekovou
Pegulaová dorazila na asijský kontinent už před pár týdny a v Pekingu si spravuje chuť po nezdaru Spojených států ve finále Poháru Billie Jean Kingové. Postupem do osmifinále vyrovnala své maximum na tisícovce v čínském hlavním městě.
O první čtvrtfinále v tomto dějišti se Pegulaová utká s Martou Kosťukovou. Další osmifinálové dvojice v horní polovině pavouka tvoří Iga Šwiateková s Emmou Navarrovou a Mirra Andrejevová se Sonay Kartalovou. Anastasija Potapovová na soupeřku čeká a vyzve Lindu Noskovou, nebo Qinwen Zheng.
