Jako proti Krejčíkové. Raducanuová zase nevyužila mečboly, úplně odpadla a schytala kanára

DNES, 12:40
Aktuality 4
WTA PEKING - Emma Raducanuová (22) měla výborně rozehraný šlágr třetího kola se světovou sedmičkou Jessicou Pegulaovou (31) na probíhající tisícovce v Pekingu. Bývalá šampionka US Open ale neudržela náskok setu a brejku a stejně jako proti Barboře Krejčíkové na předchozím turnaji v Soulu neproměnila tři mečboly. V rozhodující sadě britská hvězda úplně odpadla a schytala kanára.
Profily hráčů
Raducanu Emma
Pegula Jessica
Krejčíková Barbora
Emma Raducanuová opět nevyužila tři mečboly (© PEDRO PARDO / AFP)

Raducanuová – Pegulaová 6:3, 6:7, 0:6

Do utkání s Pegulaovou nastupovala Raducanuová s otřesnou bilancí 3:16 v soubojích s hráčkami TOP 10 žebříčku, přestože je grandslamovou šampionkou a sama v nejvyšším patře světového pořadí figurovala.

Útok na teprve čtvrtý takto cenný skalp zahájila výborně a Pegulaovou mohla hned několikrát dorazit. Raducanuová ale neudržela náskok setu a brejku, promarnila vedení 5:2 v tie-breaku druhé sady a postupně ve zkrácené hře nevyužila tři mečboly.

Po dramatickém tie-breaku, který nakonec urvala poměrem 11:9 Američanka, Raducanuová úplně odpadla. Rozhodující dějství trvalo pouhých 27 minut, britská hvězda v něm schytala potupného kanára a získala jen 12 bodů. V závěrečném gamu měla Raducanuová brejkbol, ovšem Pegulaová byla nemilosrdná a servis si udržela.

Raducanuová, která má po matce čínský původ, tak zakončila svůj debut na prestižním China Open velmi krutou porážkou. Tři mečboly nedokázala využít ani na předchozí akci v Soulu proti Barboře Krejčíkové.

Ačkoli hraje v posledních měsících v mnohem lepší a stabilnější formě než v úvodu sezony, pořád na nějaký výraznější úspěch i svůj teprve druhý kariérní titul (US Open 2021) čeká.

Obrat z říše snů! Krejčíková přežila mečboly ve šlágru s Raducanuovou a vyzve Šwiatekovou

Pegulaová dorazila na asijský kontinent už před pár týdny a v Pekingu si spravuje chuť po nezdaru Spojených států ve finále Poháru Billie Jean Kingové. Postupem do osmifinále vyrovnala své maximum na tisícovce v čínském hlavním městě.

O první čtvrtfinále v tomto dějišti se Pegulaová utká s Martou Kosťukovou. Další osmifinálové dvojice v horní polovině pavouka tvoří Iga Šwiateková s Emmou Navarrovou a Mirra Andrejevová se Sonay Kartalovou. Anastasija Potapovová na soupeřku čeká a vyzve Lindu Noskovou, nebo Qinwen Zheng.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Pekingu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
Mantra
29.09.2025 14:27
Ta je bez hlavy a vůle. Prostě se zlomí při prvním tlaku jako šíp.
Reagovat
jih
29.09.2025 13:00
Přesně takhle může za chvíli dopadnout Linda. Ale třeba to bude ve dvou.
Reagovat
Amadeus1
29.09.2025 12:44
Druhá Evženie Bouchard, jen s tím rozdílem, že má GS. Ta by měla hrát tak maximálně challengery.
Reagovat
Mantra
29.09.2025 14:26
Souhlasím.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist