Jako za starých časů? Federer by rád pokračoval v rivalitě s Nadalem. Co legenda chystá?

DNES, 12:25
Roger Federer (44) a Rafael Nadal (39) by se brzy mohli znovu objevit na kurtech. První jmenovaný by totiž rád obnovil jejich rivalitu. Sice se nebude jednat o žádný plnohodnotný návrat těchto dvou legend na profesionální mužský okruh, nicméně Švýcar má v plánu něco, co by určitě tenisový svět ocenil.
Roger Federer a Rafael Nadal během Laver Cupu 2022 (© GLYN KIRK / AFP)

Federer má na kontě 20 grandslamových titulů. Nadal jich dokonce posbíral ještě o dva více. Ale hlavně se jedná o dva tenisty, kteří přilákali do světa bílého sportu obrovský počet fanoušků a tvoří jednu z nejlepších rivalit v tenisových dějinách.

Ta by mohla brzy mít pokračování, i když o trofeje, body do žebříčku ani finanční odměnu se v budoucnu bojovat nebude. Federer ukončil kariéru v roce 2022, Nadal loni. Ale ani jeden z nich evidentně nechce raketu definitivně pověsit na hřebík.

Švýcarská ikona totiž plánuje sérii exhibičních zápasů právě s Nadalem. "Bylo by skvělé, kdyby se to povedlo," řekl k této myšlence Federer. Ta visí ve vzduchu už nějakou dobu a Tony Godsick, dlouholetý agent Federera, zhruba před měsícem potvrdil, že je velmi reálná.

Obnovení rivality s Nadalem ale není hlavním cílem. "Bylo by to pro dobrou věc. Mám nadaci a mohli bychom inspirovat mladé lidi po celém světě," uvedl Federer pro švýcarský deník Tages-Anzeiger.

Federer nepochybuje o tom, že by jeden z jeho největších rivalů nabídku přijal. "Vím, že je Rafa naprosto otevřený myšlence znovu hrát tenis. Možná bychom mohli vytvořit tour, něco jako Fedal tour."

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
