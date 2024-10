Jde si pro magickou stovku? Djokovič vyzve ve finále v Šanghaji na hardu letos dominujícího Sinnera

Novak Djokovič (37) může jako třetí muž v historii dosáhnout na metu 100 triumfů na nejvyšším okruhu. Čtyřnásobný šampion se ve finále na Masters v Šanghaji utká s aktuální světovou jedničkou Jannikem Sinnerem (23), který letos na tvrdých površích dominuje a je úřadujícím vítězem obou hardových grandslamů. Srbský rekordman se pokusí italskému mladíkovi oplatit porážku z lednového Australian Open.

Sinner – Djokovič | 10:30 SELČ

Jannik Sinner se musel v semifinále vypořádat s Tomášem Macháčem, který byl posilněn vynikajícím výkonem a senzačním skalpem v souboji s Carlosem Alcarazem a jako jediný v letošní sezoně porazil Alcaraze i Djokoviče. Aktuální lídr žebříčku mu další překvapivé vítězství nedovolil a hlavně díky své stabilitě dokráčel k vítězství 6:4, 7:5.

Třiadvacetiletý Ital nastoupí ke svému již osmému finále v letošní sezoně, a to ze 14 turnajů. Ještě před necelými dvěma týdny byl v tomto roce ve finálových duelech neporažen (nyní 6:1, kariérní bilance 16:5). Na silně obsazené pětistovce v Pekingu však podlehl v tie-breaku rozhodujícího setu Carlosovi Alcarazovi a prohrál s ním i třetí letošní souboj.

V probíhající sezoně má sice vynikající finálovou úspěšnost, nicméně je potřeba zmínit, že teprve až v posledním souboji o titul v Pekingu narazil na výraznější hrozbu. Čtyři ze svých sedmi letošních finále absolvoval proti někomu figurujícímu mimo TOP 10 žebříčku.

Ve finále podniků série Masters disponuje bilancí 3:2. Úvodní dvě v Miami 2021 a 2023 nezvládl, ovšem poté uspěl proti Alexovi de Minaurovi loni v Kanadě, Grigorovi Dimitrovovi letos v Miami i Francesovi Tiafoeovi před pár měsíci v Cincinnati.

Sinner – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: US Open, Cincinnati, Halle, Miami, Rotterdam, Australian Open (triumf); Peking (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: US Open, Cincinnati, Miami, Australian Open (triumf); Peking (finále)

Bilance: 64:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 39:3

Bilance proti hráčům TOP 10: 11:5 (kariérní 33:32)

Bilance ve finále Masters: 2:0 (kariérní 3:2)

Bilance ve finále: 6:1 (kariérní 16:5)

Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (semifinále), Wimbledon (čtvrtfinále), US Open (triumf)

Sinner – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 7:1

Nejlepší výsledek: finále (2024)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance ve finále: 0:0

Generálka: Peking (finále)

Cesta turnajem: volný los, Daniel (6:1, 6:4), (31) Etcheverry (6:7, 6:4, 6:2), (14) Shelton (6:4, 7:6), (5) Medveděv (6:1, 6:4), (30) Macháč (6:4, 7:5)

Novak Djokovič udolal v semifinále 6:4, 7:6 v posledních týdnech výborně hrajícího Taylora Fritze, přestože od poloviny druhé sady bojoval také s problémy s kyčlí. Sedmatřicetiletý Srb znovu využil bohatých zkušeností a silné psychické odolnosti, když zvládl velmi těsnou koncovku včetně pár kritických momentů na vlastním servisu a napínavého tie-breaku a vyhrál s Američanem i 10. vzájemný souboj.

Už ve 14. sezoně po sobě zaregistroval alespoň jednu finálovou účast na prestižních turnajích Masters. První ze svých 99 titulů slavil v roce 2006 a od té doby nikdy nezakončil sezonu bez triumfu na akcích ATP. Ve finálových duelech na nejvyšším okruhu má úspěšnost 98:41 (jednou se z prvenství radoval bez boje).

Bývalý lídr žebříčku je rekordmanem v počtu grandslamových vavřínů (24) i trofejí z Masters (finálová bilance 40:18), nicméně v celkovém počtu titulů stále zaostává za Jimmym Connorsem (109) a Rogerem Federerem (103). V neděli může jako třetí muž v historii dosáhnout na metu 100 triumfů.

Zatímco Sinner se stal prvním italským finalistou Rolex Shanghai Masters, Djokovič je se čtyřmi tituly nejúspěšnějším hráčem tohoto podniku, který se začal konat v roce 2009. Navíc je v tomto dějišti ve finálových zápasech neporažen, vyhrál všechny čtyři.

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: OH Paříž (triumf); Wimbledon (finále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Šanghaj (finále)

Bilance: 37:8

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 15:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 2:3 (kariérní 259:115)

Bilance ve finále Masters: 0:0 (kariérní 40:18)

Bilance ve finále: 1:1 (kariérní 98:41)

Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (finále), US Open (3. kolo)

Djokovič – Rolex Shanghai Masters

Kariérní bilance: 39:5

Nejlepší výsledek: triumf (2012-13, 2015, 2018)

Loňský výsledek: nehrál

Bilance ve finále: 4:0

Generálka: žádná

Cesta turnajem: volný los, Michelsen (7:6, 7:6), (28) Cobolli (6:1, 6:2), Safiullin (6:3, 6:2), Menšík (6:7, 6:1, 6:4), (7) Fritz (6:4, 7:6)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 4:3, na betonech však prohrává 1:3. Jejich poslední souboj v semifinále lednového Australian Open byl zřejmě pro oba velmi důležitý. Zatímco Sinner se po vítězství ve čtyřech setech propracoval k prvnímu grandslamovému titulu, dominanci na tvrdých površích a životní sezoně, Djokovič se v následujících měsících ohromně trápil a zaznamenal několik šokujících nezdarů.

Djokovič ale v nedávném finále na olympiádě v Paříži jasně ukázal, proč by nikdy neměl být podceňován. Do souboje o zlato s Carlosem Alcarazem nastupoval jako výrazný outsider a po parádní bitvě (7:6, 7:6) dokázal dva měsíce po operaci menisku v pravém koleni zkompletovat sbírku všech možných úspěchů. S finálovými zápasy na těch největších turnajích má bohaté zkušenosti a moc dobře ví, jak své soupeře v takto důležitých utkáních porazit. Sinner si nicméně roli favorita rozhodně zaslouží. V letošním roce je totiž na betonech velmi těžko k poražení a do karet by mu měl hrát i fakt, že Djokovič nejspíše není stoprocentně fit.

Nedělní program

STADIUM COURT (od 08:00 SELČ)

1. M. González/Molteni (Arg.) - Koolhof/Mektič (Niz./Chorv.)

2. Sinner (1-It.) - Djokovič (4-Srb.) / nejdříve v 10:30 SELČ

Přehled turnaje

