Je možné dosáhnout čehokoliv, čemu uvěříte, říká soupeřka Krejčíkové
Vyhrát v osmnácti letech první titul na turnaji WTA 1000, navíc před domácími fanoušky, by pro většinu hráček znamenalo zásadní životní změnu. Mboková se ale snaží držet při zemi.
"Jsem moc ráda, že jsem v Montrealu vyhrála svůj první titul WTA, obzvlášť doma. Dodává mi to spoustu sebevědomí, jsem spokojená sama se sebou. Těšila jsem se, až tu konečně budu hrát, byla jsem nadšená, že se poprvé uvidím v hlavní soutěži US Open," uvedla na pondělním Media Day.
K mladé Kanaďance patří i velké tenisové vzory. "Inspirací mi rozhodně byly Andreescuová, Raducanuová nebo Ósakaová. Všechny ukázaly, že je možné dosáhnout prakticky čehokoliv, čemu uvěříte. Všechny tady v New Yorku vyhrály v době, kdy to od nich nikdo nečekal. Zejména pro Kanadu bylo to, čeho zde Bianca dosáhla, neuvěřitelné; tehdy jsem za ni měla velkou radost,“ připomněla Mboková titul krajanky z roku 2021.
Vzpomněla si i na památný duel, kdy Naomi Ósakaová porazila Serenu Williamsovou. "Ten zápas byl úžasný. Byla jsem moc nadšená, když jsem hrála proti Naomi v Montrealu. Někdy může být zápas před vlastním publikem stresující, ale veškerou energii jsem využila ve svůj prospěch. Moc jsem si užívala, že jsem s ní mohla být na stejném kurtu, byl to úžasný zážitek."
Ani senzační vítězství v Montrealu však Mbokovou nepřipravilo o pokoru. "Mám pocit, že se toho moc nezměnilo; hraju stejně. Tenis je velmi mentální sport, vždycky záleží na tom, jak se cítíte a jak jste si jisti svou hrou. To je hlavní. V mém případě je nezbytné zůstat pozitivní."
S velkou mediální pozorností si poradila bez potíží. "Všechno se stalo velmi rychle. Po Montrealu jsem měla mnoho rozhovorů, na tohle jsem opravdu nebyla zvyklá. Nicméně mě to baví, ráda mluvím s novými lidmi. Nové zkušenosti jsou nezbytné. Když se ohlédnu zpět, bylo skvělé zažít všechny ty věci, ale už je to minulost. V budoucnu přijde mnoho nových zážitků a já chci být připravená."
Trenérka Mbokové: Na US Open může dosáhnout skvělého výsledku
Na okruhu WTA už ale musela projít rychlou adaptací. "Když jsem začala hrát více turnajů WTA, uvědomila jsem si, že soupeřky dokážou odpalovat míček mnohem silněji a konzistentněji. Musela jsem se rychle adaptovat a přizpůsobit svou hru tomuto typu rychlosti a síly."
"Myslela jsem si, že hraju tvrdě, ale zjistila jsem, že je tu spousta holek, které hrají ještě tvrději než já. Bylo nutné si na to zvyknout, rychle se přizpůsobit a snažit se držet krok. Řekla bych, že to je největší rozdíl, i když se cestou stále učím mnoho dalších věcí,“ uzavřela.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
To lze brát pouze jako motivační řeči
Věřit lze čemukoliv, ale např. kalendářní GS určitě nevyhraje ani nedokáže létat
Ta ani nedokáže pořádně uvařit