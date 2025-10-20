Je nepřijatelné, že se nebere v úvahu blaho hráčů, zuří matka zraněného Runeho
Vážné zranění, které Rune utrpěl na turnaji ve Stockholmu, přimělo jeho matku Aneke Runeovou k ostrému prohlášení na adresu vedení ATP. Matka světové desítky v prohlášení požaduje více týdnů určených pro trénink a méně povinných turnajů, které nutí tenisty hrát i při fyzické indispozici, aby se vyhnuli finančním sankcím.
"Je prostě příliš mnoho povinných turnajů. Hráči, kteří je všechny neodehrají, jsou tvrdě penalizováni. Nemají čas se během sezony pořádně zotavit," uvedla Runeová.
"Neexistuje žádný odpočinek, ani fyzický, ani psychický. Trénink po celý rok je nezbytný. Měly by být zahrnuty týdny určené pro trénink, aby se optimalizovala hra a předešlo zraněním. I pro zcela normální, zdravé a dobře trénované tělo je téměř nemožné být po celý rok v top formě, jak se od tenistů očekává," pokračovala.
Matka dánského tenisty kritizuje i povinné sankce za zrušení turnaje. "Pozornost by se měla zaměřit na zlepšení kvality hry s čerstvými a odpočatými hráči. Holger je nyní nejnovější obětí naprosto nevhodného systému, jaký vedení ATP nastavilo. Zranění jsou často způsobena únavou. Je nepřijatelné, že se blahu hráčů nevěnuje větší pozornost a že jsou stále více pod tlakem."
Dalším problémem je podle ní i nedostatek příjmů během zranění. "Holger čelí dlouhému období bez příjmu. Naštěstí se mu v průběhu let dařilo a díky úsporám je finančně zajištěn. Ne všichni hráči však mají podobné rezervy, a proto drastické snížení jejich bonusů hodně znamená. Myslím, že se ATP tomu dokáže okamžitě přizpůsobit," uzavírá Runeová.
Nešťastný konec sezony pro Runeho. Přetrhl si achilovku a šance na Turnaj mistrů se rozplynuly
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře