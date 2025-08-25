Je to konec jedné velké éry, oplakala Kvitová ukončení kariéry na US Open
"Ať se dneska stalo, co se stalo, je to konec jedné velké éry. Devatenáct sezon na tour jako profesionálka..., je to hrozně dlouhá doba. Dnes mě to docela vzalo. Obecně jsem emocionální člověk, o to horší to dnes od rána bylo. Musím se na to dívat s nadhledem a říct si, co všechno jsem dokázala," uvedla Kvitová.
Přestože první část loučení prožila už v červenci ve Wimbledonu, kde v úvodním kole nestačila na Američanku Emmu Navarrovou, dnes byla v New Yorku víc nervózní. "Bylo to se mnou kvůli nervům náročné. Pořádně mě to zasáhlo až dneska. Teď už ze mě všechno spadlo a je to dobrý. Největší loučení pro mě stejně bylo ve Wimbledonu. Ale tím, jak jsem věděla, že budu hrát tady, to nebyl úplný konec. Dnes mě to dostalo ještě víc," vysvětlila hráčka, proč ji po skončení zápasu přemohly slzy.
Přípravu na US Open jí zkomplikoval covid. Laborovala s ním před třemi týdny a dokonce zvažovala, zda vůbec do New Yorku odcestuje. "Rozhodlo ale to, že jsem tu prostě chtěla hrát. Chtěla jsem tu být a ukončit sezonu na grandslamu a ne, že mě zastavil covid. Jsem ráda, že jsem to udělala," uvedla.
Na svou kariéru byla celkově hrdá. V letech 2011 a 2014 vyhrála Wimbledon, získala 31 titulů na okruhu WTA, šestkrát vyhrála Fed Cup, jednou Turnaj mistryň (2011). Také vybojovala bronzovou olympijskou medaili v Riu de Janeiro 2016 a patřilo jí druhé místo v žebříčku WTA.
Kariéra Kvitové v číslech: Nejvíce výher ve Wimbledonu i šest titulů v reprezentaci
"Vždycky bych vybrala nejvíc tituly z Wimbledonu, možná víc i ten druhý, který bylo podle mě trochu těžší získat. A ráda vzpomínám na Fed Cupy, hlavně na finále v Praze. Ty byly vždycky nejvíc. Bylo úplně plno a všichni nám fandili," vzpomínala Kvitová. "Vyhrát Turnaj mistryň jako mladá bylo velice speciální, protože jsem tam neprohrála zápas. Tím jsem poprvé skončila o pár bodů druhá v žebříčku. Takhle se to se mnou táhlo celým mým tenisovým životem. Vždycky jsem byla o pár bodů druhá. Tak to mělo být a tak to beru," doplnila.
Byla také vděčná, že v kariéře pokračovala i po zranění ruky, které utrpěla při přepadení ve svém bytě na konci roku 2016. "Vzpomínám na to nerada, ale návrat jsem zvládla na výbornou. Na to, že jsem měla pět procent, že budu hrát tenis, jsem z toho vymačkala maximum. Za to jsem moc vděčná. S tenisem jsem mohla skončit už dávno. Úspěchů, kterých jsem měla od roku 2017, bylo moc. Na jednu stranu si jich asi vážím víc než těch předchozích," uvedla Kvitová.
Profesionální tenis jí bude chybět, stejně jako někteří lidé v něm. Je ale ráda, že jí už odpadne nervozita a cestování. V New Yorku zůstane zřejmě do úterý. Potom poletí domů, kde na ni čeká syn Petr. Další životní etapu v roli maminky nyní vyhlíží nejvíc.
"Těším se na to moc, hlavně, že nemusím nic plánovat. Jak to přijde, tak to bude. Když se rozhodneme někam jet, pojedeme. Když ne, budeme doma a bude to i tak super. Doteď jsme měli vše naplánované – kdy letíme, kdy trénujeme a tak dál. Bylo to těžké i s hlídáním, bylo to náročné období. Teď to bude lehčí, volnější a klidnější," uzavřela Kvitová.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře