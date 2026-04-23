Je to pro mě speciální vítězství, řekla Plíšková po obratu. Pomohla jí i výjimečná podpora
Plíšková se v úvodním duelu na tisícovce v Madridu nadřela, přesto potvrdila, že její hra rozhodně neodpovídá jejím aktuálnímu žebříčkovému umístění. Rozjetou kvalifikantku Krausovou z Rakouska zdolala až po obratu a více než dvou hodinách boje. Ve španělské metropoli si tak připsala premiérové vítězství po pěti letech. Při svém posledním startu v roce 2022 zde dohrála hned v prvním kole.
"Jsem tu po čtyřech letech, takže mi chvíli trvalo, než si zvyknu na zdejší kurt. Je to krásný kurt, ale bylo zde hodně lidí a hodně sluníčka. První set jsem nehrála dobře, ale jak zápas postupoval, cítila jsem se stále lépe," komentovala Plíšková po výhře 104. hráčkou světa. Rakušanka ke konci doplatila i na únavu, hrála totiž už sedmý den v řadě.
"Jsem hrozně šťastná, že se mi podařilo vyhrát, speciálně, když mě tu podporovala část mé rodiny. Je tu moje sestra s dítětem, kteří žijí v Madridu. Neudělala jsem jim to jednoduché, ale jsem ráda, že jsem postoupila," dodala bývalá světová jednička, která zvítězila před zraky svého dvojčete a bývalé 35. hráčky světa Kristýny.
Ve druhém kole vyzve Plíšková velmi známou soupeřku Mariu Sakkariovou. Ve vzájemné bilanci s Řekyní vede 4:3 a poslední duel před třemi lety ve Stuttgartu vyhrála. Aktuálně 37. hráčka žebříčku měla na úvod volný los a na nejvyšším okruhu prohrála čtyři z posledních pěti duelů.
Špatný set Plíškovou nezlomil
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Já jsem každopádně rád, že je Karolína zpět. Na její tenis se dá rozhodně koukat, Když jí to jde, což byl případ dneška, tedy od druhého setu. Těším se, co ještě předvede.