Je to pro mě speciální vítězství, řekla Plíšková po obratu. Pomohla jí i výjimečná podpora

VČERA, 22:20
Karolína Plíšková zvládla vstup do tisícovky v Madridu, když po obratu přehrála rakouskou kvalifikantku Sinju Krausovou. V Madridu vyhrála naposledy v roce 2021 a startovala zde po čtyřech letech. Sama přiznala, že jí trvalo, než si zvykla na zdejší podmínky. "První set jsem nehrála dobře, ale jak zápas postupoval, cítila jsem se stále lépe," komentovala. V hledišti jí podporovala i část rodiny, konkrétně její sestra Kristýna se svým synem.
Karolína Plíšková po postupu v Madridu (@ Alberto Gardin / Zuma Press / Profimedia)

Plíšková se v úvodním duelu na tisícovce v Madridu nadřela, přesto potvrdila, že její hra rozhodně neodpovídá jejím aktuálnímu žebříčkovému umístění. Rozjetou kvalifikantku Krausovou z Rakouska zdolala až po obratu a více než dvou hodinách boje. Ve španělské metropoli si tak připsala premiérové vítězství po pěti letech. Při svém posledním startu v roce 2022 zde dohrála hned v prvním kole.

"Jsem tu po čtyřech letech, takže mi chvíli trvalo, než si zvyknu na zdejší kurt. Je to krásný kurt, ale bylo zde hodně lidí a hodně sluníčka. První set jsem nehrála dobře, ale jak zápas postupoval, cítila jsem se stále lépe," komentovala Plíšková po výhře 104. hráčkou světa. Rakušanka ke konci doplatila i na únavu, hrála totiž už sedmý den v řadě.

"Jsem hrozně šťastná, že se mi podařilo vyhrát, speciálně, když mě tu podporovala část mé rodiny. Je tu moje sestra s dítětem, kteří žijí v Madridu. Neudělala jsem jim to jednoduché, ale jsem ráda, že jsem postoupila," dodala bývalá světová jednička, která zvítězila před zraky svého dvojčete a bývalé 35. hráčky světa Kristýny.

Ve druhém kole vyzve Plíšková velmi známou soupeřku Mariu Sakkariovou. Ve vzájemné bilanci s Řekyní vede 4:3 a poslední duel před třemi lety ve Stuttgartu vyhrála. Aktuálně 37. hráčka žebříčku měla na úvod volný los a na nejvyšším okruhu prohrála čtyři z posledních pěti duelů.

Špatný set Plíškovou nezlomil

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Mony
23.04.2026 00:26
Nemuset platit za hotel , pokecat se ségrou a ještě vyhrát ..ta se teda má...a to možná ještě dostane volňáska na zápas Atletika.
tommr
22.04.2026 22:43
Ani jsem nevěděl že Hancko hraje za Atletico Madrid. Tak doufám že Kristýna bude fandit i nadále a dotáhne Karolínu v Madridu co nejdál ...
com
22.04.2026 22:50
Kristýna Hancko Plíšková fandí jako pravá Španělka

vámos
com
22.04.2026 22:40
Našel sem v článku chybu

smile její hra rozhodně neopovídá smile

Jako korektor beru 250 kč/hodinu smile
Georgino
22.04.2026 23:09
Tys to opravil rovnou v textu! Chybus našel po 2 min, odpovídá Kč 8,-. Korektor ny ale sám meměl psát "našel sem", i když pravda, že vysoký autority čadto uměj samy pendrek.
sojka1
22.04.2026 22:39
na Kaju jsem se divala az zpetne, takze jsem si ucelove nastelovala az druhy set, nemuzu si prece nechat ujit novy prvek ve hre nejen tady, ale obecne po navratu - spokojeny usmev, ktery neni vysmechem, ona si to fakt uziva a to je fajn.... :-) jinak hra vyborna, krasne a ciste primky, pekna delka micu, popobehla si, celkem spolehlive podani, krome toho nedopodavani... ani prilis nevyuzivala sve jestrabi oko :-))) vzdycky me doslova zaboli, kdyz Kaja misto hry mice "odhaduje" a stoji....i kdyz ten odhad byva dost mistrny..... :-)) jak to bude s Marii uvidime, ale doufam, ze se Kaja zmackne....
frenkie57
22.04.2026 23:46
V jejím věku je to tak jak píšeš, užívá si hru. A podle mého, nrhraje vůbec špatně. Určitě má na to prohnat i zdetnější soupeřky.
Já jsem každopádně rád, že je Karolína zpět. Na její tenis se dá rozhodně koukat, Když jí to jde, což byl případ dneška, tedy od druhého setu. Těším se, co ještě předvede.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

