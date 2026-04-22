Špatný set Plíškovou nezlomil. Duel s Rakušankou otočila a v Madridu postupuje
Plíšková – Krausová 2:6, 6:1, 6:4
Krausová vstoupila do druhého vzájemného duelu s Plíškovou suverénně, když své podání uhájila čistou hrou. Ani česká tenistka neměla při svém premiérovém gamu na servisu problémy a srovnala. Další dva gamy se vždy rozhodovaly přes shodu, k premiérovým brejkbolům se ale ani jedna z tenistek nedostala.
To platilo až do šesté hry, kdy to byla rakouská tenistka, kdo jako první prolomila své soupeřce podání, navíc čistou hrou, a šla do vedení 4:2. Úspěšná kvalifikantka, která si ve finálovém kole překvapivě poradila s Anastasií Potapovovou, byla v úvodním setu lepší tenistkou. Brejk následně bez větších problémů potvrdila a vedla už o tři gamy. Bývalá světová jednička se i nadále trápila na podání. Svůj servis neobhájila podruhé za sebou a o první set tak přišla za 33 minut jednoznačně 2:6.
Plíšková se nepovedenou sadou nenechala zlomit. Do druhého dějství nastoupila podstatně koncentrovanější. Úvod sady však nabídl velmi divoký průběh. Češka nejdříve v úvodním gamu neproměnila pět brejkbolů, vzápětí v dlouhém gamu odvrátila na svém podání dokonce sedm hrozeb a srovnala na 1:1.
Od té doby už měla lounská rodačka další průběh pod kontrolou. Na svém servisu už soupeřku do žádných šancí nepouštěla, sama naopak uspěla i při následujících dvou gamech na příjmu a set získala za 47 minut 6:1.
Dvojnásobná grandslamová finalistka vstoupila výborně i do závěrečné sady. Na rozdíl od své soupeřky se mohla spolehnout na slušný servis. Uspěla hned v úvodním gamu na příjmu, brejk potvrdila a šla do velmi nadějného vedení 3:0.
Mladá Rakušanka, která do zápasu nastoupila s ovázaným pravým stehnem, měla postupem času problémy s pohybem. Se střídavými úspěchy se snažila výměny rychle ukončovat, na zkušenou soupeřku to ale nestačilo. Plíšková mohla utkání za stavu 5:3 dopodávat, svou možnost ale nevyužila a nabídla své rivalce šanci na vyrovnání skóre. Ta toho ale využít nedokázala, znovu přišla o podání a po dvou hodinách mohla česká tenistka slavit postup do druhého kola.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 100 v Madridu
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Soupeřka kousala převelice, docela nečekaně :)
Jadrná nadávka mi neunikla, hned večer jsem se inspirovala při vlastním výkonu
V dalším kole jí čeká řecká podvodnice což bude ještě o třídu těžší soupeřka než byla Kraus. Obávám se že to už bude nad síly současné Karolíny ale rád se nechám překvapit ...
Kačenka skvěle