Špatný set Plíškovou nezlomil. Duel s Rakušankou otočila a v Madridu postupuje

DNES, 19:40
WTA MADRID - Karolína Plíšková (34) zvládla své úvodní vystoupení na Masters v Madridu, když otočila duel s Rakušankou Sinjou Krausovou (23) a zvítězila po setech 2:6, 6:1 a 6:4. Další vyzyvatelkou bývalé světové jedničky bude Maria Sakkariová.
Karolína Plíšková postoupila v Madridu do druhého kola (@ JUANJO MARTIN / EPA / Profimedia)

Plíšková – Krausová 2:6, 6:1, 6:4

Krausová vstoupila do druhého vzájemného duelu s Plíškovou suverénně, když své podání uhájila čistou hrou. Ani česká tenistka neměla při svém premiérovém gamu na servisu problémy a srovnala. Další dva gamy se vždy rozhodovaly přes shodu, k premiérovým brejkbolům se ale ani jedna z tenistek nedostala.

To platilo až do šesté hry, kdy to byla rakouská tenistka, kdo jako první prolomila své soupeřce podání, navíc čistou hrou, a šla do vedení 4:2. Úspěšná kvalifikantka, která si ve finálovém kole překvapivě poradila s Anastasií Potapovovou, byla v úvodním setu lepší tenistkou. Brejk následně bez větších problémů potvrdila a vedla už o tři gamy. Bývalá světová jednička se i nadále trápila na podání. Svůj servis neobhájila podruhé za sebou a o první set tak přišla za 33 minut jednoznačně 2:6.

Plíšková se nepovedenou sadou nenechala zlomit. Do druhého dějství nastoupila podstatně koncentrovanější. Úvod sady však nabídl velmi divoký průběh. Češka nejdříve v úvodním gamu neproměnila pět brejkbolů, vzápětí v dlouhém gamu odvrátila na svém podání dokonce sedm hrozeb a srovnala na 1:1.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Od té doby už měla lounská rodačka další průběh pod kontrolou. Na svém servisu už soupeřku do žádných šancí nepouštěla, sama naopak uspěla i při následujících dvou gamech na příjmu a set získala za 47 minut 6:1.

Dvojnásobná grandslamová finalistka vstoupila výborně i do závěrečné sady. Na rozdíl od své soupeřky se mohla spolehnout na slušný servis. Uspěla hned v úvodním gamu na příjmu, brejk potvrdila a šla do velmi nadějného vedení 3:0.

Mladá Rakušanka, která do zápasu nastoupila s ovázaným pravým stehnem, měla postupem času problémy s pohybem. Se střídavými úspěchy se snažila výměny rychle ukončovat, na zkušenou soupeřku to ale nestačilo. Plíšková mohla utkání za stavu 5:3 dopodávat, svou možnost ale nevyužila a nabídla své rivalce šanci na vyrovnání skóre. Ta toho ale využít nedokázala, znovu přišla o podání a po dvou hodinách mohla česká tenistka slavit postup do druhého kola.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA 100 v Madridu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

26
Blondie
22.04.2026 22:15
Konečně pěkný kompletek na antukovou sezónu, miluju tuhle modrou.
Soupeřka kousala převelice, docela nečekaně :)
Jadrná nadávka mi neunikla, hned večer jsem se inspirovala při vlastním výkonu
tommr
22.04.2026 21:42
Karolína odehrála solidní zápas. Kraus byla na úvod docela nepříjemná soupeřka ... smile
V dalším kole jí čeká řecká podvodnice což bude ještě o třídu těžší soupeřka než byla Kraus. Obávám se že to už bude nad síly současné Karolíny ale rád se nechám překvapit ...
chlebavevaju
22.04.2026 22:19
Jaké štěstí, že již máme automatické hlášení autů.
com
22.04.2026 20:38
Nevim jestli si Siniačka vysloužila svůj vlastní článek, tak to napíšu sem

smile Kačenka skvěle smile
aape
22.04.2026 21:13
Souhlasím
Krisboy
22.04.2026 20:36
Jde si pro talíř.
com
22.04.2026 20:37
eštěžě si nejde pro kýbl
PTP
22.04.2026 21:05
V Madridu talíř?
pantera1
22.04.2026 20:35
Pudlík s Plíškem gratulka k postupu
hanz
22.04.2026 20:01
Achjo, Kájí, zklamala si zkušené sázkaře...
aape
22.04.2026 21:15
Sázkaři podcenili Káji formu...
jeronym
22.04.2026 19:57
33 333 stribrnych dukatu preletelo dnes pres 33 333 stribrnych strech z Madridu do Rican
honza.khp
22.04.2026 19:54
retro se Sekyrkou, to bude zajímavé
PTP
22.04.2026 19:57
Škoda, že ne v Římě
com
22.04.2026 19:48
ale ta lounska rodačka se mi v článku teda vůbec nelíbí.. Vždycky se psalo rodačka zLoun
chlebavevaju
22.04.2026 20:05
To je zřejmě podle vzoru fulnecká lvice.
aape
22.04.2026 21:17
Neboj ona se vrátí Kája zLoun, ale musí si to zasloužit
Georgino
22.04.2026 22:14
Vona tadle lounská má na tý fotce ňáký jiný tělo, než ten zloun. Hlavu maj ale trošku podobnou. Není náhodou svá ségra?
com
22.04.2026 19:44
ach smile
PTP
22.04.2026 19:43
No Kája má na fotografii v tom dekoltu slušně našlápnuto
jirkaS
22.04.2026 20:42
smile
frenkie57
22.04.2026 21:12
Trochu ta fotografie zkresluje, ale plošticí rozhodně není.
chlebavevaju
22.04.2026 19:42
Epesní hra Karolíny, pořád to v sobě má. Je to prostě královna. Nebýt zranění, mohla dosáhnout na GS.
Krisboy
22.04.2026 20:37
chlebavevaju
22.04.2026 21:05
Vysmíváš se české hráčce, která jako jediná byla světovou jedničkou?
tommr
22.04.2026 21:35
nevím jestli by dosáhla na GS ale nebýt toho zranění tak by určitě získala ještě několik titulů ...
