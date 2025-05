Je to určitě jeden z top momentů kariéry, zářil Kopřiva po vítězství

FRENCH OPEN - Za jedno z největších vítězství v kariéře označil Vít Kopřiva (27) výhru na Roland Garros nad Brazilcem Thiagem Monteirem (30), po němž postoupil poprvé do 2. kola grandslamu. Po triumfu 6:4, 6:3, 4:6, 6:7, 6:1 cítil po více než čtyřech hodinách hry úlevu. V rozhovoru s novináři ho těšilo, že si poradil i s atmosférou, kterou vytvořili soupeřovi příznivci.

Kopřiva - Monteiro 6:4, 6:3, 4:6, 6:7, 6:1

"Těžko říct, kam tuhle výhru řadit. Je to určitě jeden z top momentů. Zatím si to ještě tolik neuvědomuju, i když je to klišé, které říkají všichni. Teď se to děje nějak rychle, možná s odstupem času to budu hodnotit ještě líp než teď," uvedl Kopřiva, který po utkání emotivně zvedl ruce nad hlavu. "Po průběhu zápasu, kdy jsem ve čtvrtém setu nedal mečboly, přišla úleva. A byla to moje první pětisetová výhra," podotkl.



Sedmadvacetiletý tenista vedl 2:0 na sety a do té doby nepřišel o servis. Monteiro se ale nevzdal, odvrátil tři mečboly a srovnal. Kopřiva duel dotáhl až v pátém setu. "Cítím se celkem dobře, jsem překvapený. V zápase to bylo super, nešla na mě extrémní únava. Teď unavený jsem, ale zatím to zvládám docela dobře. Snažím se zregenerovat, ale jak adrenalin vyprchává, tak nohy tuhnou," řekl Kopřiva.



V hlavní soutěži grandslamu je potřetí. Vloni na Australian Open nestačil v prvním kole na Američana Sebastiana Kordu, poté ve Wimbledonu prohrál se Srbem Novakem Djokovičem. "Teď jsem si říkal, že konečně přišel jednodušší nebo přijatelnější los," uvedl Kopřiva.

Vedle soupeře čelil také nepříznivé atmosféře, kterou vytvořili brazilští fanoušci. "Vždycky bylo nepříjemné, když zahrál něco dobrého a oni ožili. Když jsem zahrál lépe já, tak byli dole. Když se mu nedařilo, tak nefandili vůbec."



Slyšel také hluk z rozlučky Rafaela Nadala na kurtu Philippea Chatriera. "Počítal jsem s tím, počítal jsem, že ruch tady bude. Už včera, když jsem trénoval na devítce, byly tady davy lidí. A trochu nepříjemné bylo, že televizi s Rafovou rozlučkou dali nahlas, člověk slyšel skoro každé slovo. Ale snažil jsem se od toho oprostit. Někdy to nešlo, ale ve výsledku jsem se dostal do své bubliny, na svůj kurt a z 95 procent jsem to nevnímal," řekl Kopřiva.



V součtu s vítězstvím na challengeru v Neapoli nebo premiérového postupu do 3. kola turnaje v Římě prožívá zatím životní sezonu. V žebříčku ATP se posunul na 85. místo.

"Udělal jsem dobrou přípravu, hodně jsem trénoval s Kubou Menšíkem i Jirkou Lehečkou. Zkoušeli jsme si tréninkové zápasy na tři vítězné sety a dokázal jsem s nimi hrát výborně. Už tam byl náznak, ale jeden moment, který by za tím stál, se říct nedá. Nějak si to celé dobře sedlo, uvolnil jsem se. A i když mi nevyšla Austrálie, herně jsem se cítil dobře," uvedl Kopřiva.



V dalším kole může narazit na světovou čtyřku Američana Taylora Fritze, kterého v pondělí čeká duel 1. kola s Němcem Danielem Altmaierem. "Je to výzva. Na nasazeného člověk musí jít. V Římě jsem si s (Jackem) Draperem dokázal, že se dá hrát i s takovými hráči. Musím do toho jít odvážněji a pokusit se urvat co nejlepší výsledek. Jsme na antuce, on je spíš betonář, takže do toho zkusím dát maximum. On ještě zítra musí vyhrát, ale čekám souboj s ním," řekl Kopřiva.

