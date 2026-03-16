Je zpět?! Medveděv zvládl útěk, zastavil dosud neporaženého soka a míří znovu na vrchol
Medveděv v Kalifornii padl až ve finále se světovou dvojkou Jannikem Sinnerem, kterému podlehl po bitvě ve dvou dramatických tie-breacích. "Chtěl bych pogratulovat Jannikovi. Předváděl jsi skvělý tenis a je velmi těžké proti tobě hrát. Snažil jsem se hrát co nejlépe a byl to dobrý zápas," řekl směrem ke svému přemožiteli.
"Když hrajete s Carlosem, rád se na to dívám. Tentokrát jsem ale byl šťastný, že jste spolu nehráli znovu. Pokračuj v tom, co děláš, a dál vyhrávej,“ dodal s úsměvem poražený finalista, který v Indian Wells padl i ve svém třetím finále za poslední čtyři roky. Navíc si pochvaloval, že kurt byl letos o něco rychlejší, než v předchozích sezonách, na což si v minulosti stěžoval.
Medveděv poděkoval především rodině, která ho podporuje z domova a také svému týmu, který stojí za jeho letošními skvělými úspěchy. Spolupráce s legendárním Švédem Thomasem Johanssonem mu velice prospívá. Už na konci loňského roku předváděl skvělé výkony a na halové dvěstěpadesátce v Almaty ukončil 29 měsíců dlouhé čekání na titul.
Do letošní sezony vkročil skvěle, když ovládl hned úvodní podnik v Brisbane. Australian Open se mu sice nepovedlo podle představ, když po výprasku od Learnera Tiena skončil v osmifinále. Na rozdíl od loňských grandslamů, kdy pouze jednou překročil úvodní kolo, pro něj byl i turnaj v Melbourne pozitivním zlepšením.
Nová, agresivnější verze
Po nepovedených pětistovkách v Rotterdamu a Dauhá se Rus postupně dostal do formy, kterou mnozí tenisový odborníci považují za jeho životní. Například Američan Jim Courier zmínil, že by tento Medveděv dokázal porazit svoji vlastní verzi z roku 2021, kdy ovládl svůj jediný grandslamový titul na US Open a byl světovou jedničkou.
Bývalý lídr žebříčku během své jízdy ovládl podnik ATP 500 v Dubaji, kde předvedl i podle vlastních slov neuvěřitelný výkon v semifinále proti Félixu Augeru-Aliassimemu. Finále kvůli zranění Tallona Griekspoora nakonec nehrál a získal druhý letošní titul. Následně se ale musel vypořádat s obrovskou nepříjemností. Ve Spojených arabských emirátech uvízl kvůli válečným bojům a do Kalifornie se dostal až na poslední chvíli, navíc velmi složitou cestou.
Ani dlouhý přesun, nedostatek přípravy ve zdejších odlišných podmínkách či jetlag ho však nezastavily. Od začátku demoloval jednoho soupeře za druhým a předváděl stále lepší výkony. Ve čtvrtfinále vyřadil obhájce titulu Jacka Drapera a a celý tenisový svět zaskočil především v semifinále.
V boji o finále hrál nadmíru agresivně a připsal si jeden ze svých nejcennějších skalpů za poslední roky. Dokázal totiž zastavit letos neporaženého Alcaraze a ukončil jeho vítěznou sérii dlouhou 16 zápasů. "Nikdy jsem ho neviděl takhle hrát," přiznal po zápase překvapený Španěl. V Indian Wells tak Medveděv postoupil bez ztráty setu do svého třetího zdejšího finále. V něm však narazil na tu momentálně nejtěžší zkoušku na tvrdých površích a titul si z Kalifornie ani tentokrát neodvezl.
V hodnocení letošní sezony se Rus dostal na třetí místo a je před ním pouze hvězdné duo Alcaraz a Sinner. V žebříčku ATP se poprvé od konce června vrátil do TOP 10 a rozhodně to nevypadá, že by zastavoval. Na následujícím Masters v Miami loni skončil hned po prvním duelu a může své postavení tak výrazně vylepšit ještě před neoblíbenou antukovou sezonou. Do asijské části sezony ho navíc čekají jen dvě větší obhajoby, čtvrtfinále antukové tisícovky v Madridu a finále na travnaté pětistovce v Halle.
Spolupráca s Johanssonom mu očividne prospieva.
Je v najlepšom veku vyhrať ešte nejaké veľké tituly.
připomeňme, že od r. 2024 pan Alcner vyhrál 21 z 22 turnajů
Nakonec to bude možná on, co bude zatápět těm odskočeným šílencům.