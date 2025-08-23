Jsem skvělý hráč, můžu být světovou jedničkou, hlásí Rune
Dvaadvacetiletý Dán už má za sebou vítězství na turnaji Masters 1000 a pobyt v první desítce žebříčku, přesto se na jeho hlavu často snáší kritika nejen kvůli výsledkům, ale i kvůli chování na kurtu i mimo něj.
Rune se však chce soustředit především na konzistenci svých výkonů. "Byly dny, kdy jsem se sám sebe ptal, jak toho dosáhnu. Ale motivaci mám obrovskou. Vždycky najdu způsob, jak pracovat tvrději a efektivněji," uvedl Rune, který se po sérii změn trenérů znovu připravuje pod vedením Larse Christensena.
"Už od dětství mi bylo jasné, že mým životním cílem je vyhrát co nejvíce grandslamových titulů a stát se světovou jedničkou. Mým problémem není porazit Jannika a Carlose, ale mít konzistenci, kterou předvádějí a díky níž docházejí daleko v každém turnaji. To, že jsem už dříve dokázal porazit Djokoviče, mi dává za pravdu, že toho můžu dosáhnout," pokračuje Dán.
O své kvalitě současný jedenáctý hráč světa nepochybuje. "Každý den se snažím na sobě maximálně pracovat, cílem je vyrovnanost výkonů. Momentálně jsou na světě jen dva konzistentní hráči a věřím, že můžu být třetí. Jsem skvělý hráč, jen se potřebuji učit z chyb a neopakovat je.
Rune také odhalil detaily o své spolupráci s legendárním Andrém Agassim. "Byl to můj nápad. Zavolal jsem mu po Roland Garros, protože jsem chtěl znát jeho názor na můj tenis. Má velmi specifický způsob chápání tohoto sportu, trávíme spolu hodně času a jeho názor mi hodně pomáhá. Po zápasech si budeme telefonovat. Dal jasně najevo, že ve mně vidí potenciálního vítěze grandslamu, a já jsem přesvědčen, že toho dosáhnu," řekl Rune.
Dán se v rozhovoru vyjádřil i k současné nadvládě Sinnera a Alcaraze. "To, čeho Sinner dosáhl, je neuvěřitelné. Má všechny předpoklady k úspěchu a ukázal, jak důležité je důvěřovat v tvrdou práci a své schopnosti. Vždycky jsem se proti němu na kurtu cítil pohodlněji než proti Carlosovi, protože hraje rychlejší tempo a jeho míče letí podobnou rychlostí."
A dodává: "Alcarazova rozmanitost je působivá; vždy dokáže dělat jiné věci, což ho dělá nepředvídatelným. Věřím, že Carlosova vrcholová úroveň je vyšší než Jannikova, ale průměrná úroveň Itala je lepší než u Španěla," uzavřel Rune, kterého v prvním kole US Open čeká souboj s Nizozemcem Boticem Van De Zandschulpem.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře