Každé třetí podání eso. "Tuctový" zápas prvního kola přinesl specifickou podívanou
Ruusuvuori – Mpetshi Perricard 6:7, 7:6, 4:6
Možná si na ten zápas vzpomínáte. Radek Štěpánek v roce 2009 v rámci semifinále Davisova poháru zdolal Iva Karloviče navzdory tomu, že schytal od soupeře 78 es. Chorvatský ranař na tento počin potřeboval pět setů, přičemž poslední skončil 16:14 pro českého reprezentanta.
Hodně netradiční duel nabídl i zápas v Bruselu. Ruusuvuori, který se sice nyní nachází až v sedmé stovce žebříčku, ale dobře ví, jaké je to být 37. hráčem světa, čelil francouzskému ranaři Mpetshi Perricardovi, kterému shodou okolností patří právě 37. příčka.
Na kurtu se také hrál naprosto vyrovnaný duel. V prvním setu ani jeden z tenistů neztratil servis, v tie-breaku pak byl úspěšnější Francouz, který ho získal 7:4 a šel do vedení.
Už v něm musel finský tenista čelit 13 nechytatelným podáním soupeře, sám si jich také připsal solidních devět.
Ani ve druhé sadě nehodlal Ruusuvuori ani Perricard darovat soupeři své podání, v tie-breaku byl ale tentokrát úspěšnější po výsledku 7:5 Fin – vyrovnáno 1:1. Francouz tentokrát přitvrdil, ve druhém dějství si připsal už 17 es, na plyn šlápl i Ruusuvuori s 10 nechytatelnými servisy.
Jediné ztracené podání tak přišlo ve třetí hře závěrečného setu a přišel o něj rodák z Helsinek, který tak celý zápas prohrál za dvě hodiny a deset minut po setech 6:7, 7:6 a 4:6.
Mpetshi Perricard si za celý zápas připsal neuvěřitelných 39 es, což čistě statisticky znamená, že ani na každé jeho třetí podání si jeho soupeř ani nesáhl. I Fin se mohl pochlubit solidními 22 esy, na výhru mu to ale nestačilo.
Ruusuvuori čelil za celý zápas jen dvěma brejkbolům, jeden se mu však stal osudným. Francouz všechny čtyři hrozby odvrátil a ve druhém kole bude nejen jeho servisu čelit jeho krajan Quentin Halys, pokud si poradí s gruzínským soupeřem Nikolozem Basilashvilim.
