Když neudržím kvalitu? Nikdo neví, kam se můžu propadnout, říká Medveděv
Medveděv během utkání neztratil podání, zároveň si však nedokázal vypracovat ani jeden brejkbol. Duel rozhodly jen drobné rozdíly. Rus byl blízko zisku první sady – v tie-breaku za stavu 6:6 mu chyběly dva body k zisku úvodního dějství. Ve zkrácené hře druhého setu vedl 4:0, než Sinner získal sedm bodů v řadě a zápas rozhodl.
Šampion US Open z roku 2021 vstupoval do finále s devítizápasovou vítěznou sérií, když před závěrečným duelem vyhrál 18 setů v řadě na turnajích v Indian Wells a Dubaji, kde minulý měsíc získal titul. Výborný výkon předvedl Medveděv zejména v semifinále, kdy porazil světovou jedničku Carlose Alcaraze 6:3, 7:6, a ukončil neporazitelnost španělské hvězdy v probíhajícím roce, která čítala 16 vyhraných zápasů.
"Dneska jsem nebyl dost dobrý. Gratuluji Jannikovi a jeho týmu k vítězství. Přesto to pro mě byl dobrý turnaj. Děkuji všem za podporu. Uvidíme se příští rok," napsal na Twitteru ruský tenista.
Díky finálové účasti se Medveděv, který v Indian Wells startoval z 11. místa, posunul zpět do první desítky. Na tiskové konferenci moskevský rodák dodal: "Je to dobrý pocit, ale vždycky jsem říkal, že když budu hrát dobře, vrátím se do první desítky. Hrál jsem dobře. Například na konci sezóny jsem byl velmi blízko k tomu, abych skončil v první desítce, i když v některých částech roku to bylo hrozné a nezískal jsem žádné body."
A dodal: "Takže pokud se mi podaří udržet se na této úrovni, budu se schopen určitě udržet v první desítce, možná i v první pětce, ale pokud tuto úroveň ztratím, nikdo neví, kam se můžu propadnout. Upřímně, nějak moc to neřeším. Ale je fajn pocit zahrát si finále tak velkého turnaje," uzavřel Medveděv.
Je zpět?! Medveděv zvládl útěk, zastavil dosud neporaženého soka a míří znovu na vrchol
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře