Klíč k životní formě? Soustředím se víc na olympiádu než na tenis, přiznala italská outsiderka

DNES, 12:00
Rozhovory 1
Elisabetta Cocciarettová (25) hraje na tisícovce v Dauhá svůj životní turnaj. Připsala si premiérový skalp Coco Gauffové, na který navázala už pátou výhrou v řadě a z kvalifikace postoupila do svého největšího čtvrtfinále. A její recept, jak se dostat do skvělé formy? "Možná je klíčové fandit italským sportovcům na olympiádě," prozradila usměvavá Italka.
Elisabeta Cocciarettová prozradila recept na svůj nejúspěšnější turnaj (@ Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Cocciarettová začala letošní sezonu přímo skvěle, když z kvalifikace vyhrála podnik WTA 250 v Hobartu. Následně však selhala na Australian Open, kde padla už v prvním kole. Blízko dalšího brzkého vyřazení byla i v Dauhá. V Kataru, kde startuje poprvé v kariéře, se však dostala do skvělé formy.

Poté, co v úvodním kole kvalifikace ztratila první sadu, se rozjela a vyhrála devět dějství v řadě. Podruhé slavila výhru nad hráčkou TOP 5 a připsala si premiérový skalp Gauffové, se kterou předchozí tři střetnutí jasně prohrála. Následně na něj navázala úspěšnou bitvou proti další Američance Ann Liové a postoupila do svého největšího čtvrtfinále.

A její klíč k úspěchu? Sledování olympiády. "Tento týden je to pro nás v Itálii trochu jiný. Teď se víc soustředím na zimní olympijské hry než na samotný turnaj. Možná je klíčové fandit italským sportovcům, proto hraji lépe!" smála se.

O semifinále, které by bylo jejím životním výsledkem, si zahraje proti loňské finalistce Jeleně Ostapenkové. Lotyšku v jediném předchozím vzájemném duelu před necelými dvěma roky na trávě v Birminghamu porazila.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Přidat komentář
aligo
12.02.2026 12:44
Outsiderka
Dost nadužívané slovo v poslední době to je každý druhý outsider...
Reagovat

