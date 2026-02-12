Klíč k životní formě? Soustředím se víc na olympiádu než na tenis, přiznala italská outsiderka
Cocciarettová začala letošní sezonu přímo skvěle, když z kvalifikace vyhrála podnik WTA 250 v Hobartu. Následně však selhala na Australian Open, kde padla už v prvním kole. Blízko dalšího brzkého vyřazení byla i v Dauhá. V Kataru, kde startuje poprvé v kariéře, se však dostala do skvělé formy.
Poté, co v úvodním kole kvalifikace ztratila první sadu, se rozjela a vyhrála devět dějství v řadě. Podruhé slavila výhru nad hráčkou TOP 5 a připsala si premiérový skalp Gauffové, se kterou předchozí tři střetnutí jasně prohrála. Následně na něj navázala úspěšnou bitvou proti další Američance Ann Liové a postoupila do svého největšího čtvrtfinále.
A její klíč k úspěchu? Sledování olympiády. "Tento týden je to pro nás v Itálii trochu jiný. Teď se víc soustředím na zimní olympijské hry než na samotný turnaj. Možná je klíčové fandit italským sportovcům, proto hraji lépe!" smála se.
O semifinále, které by bylo jejím životním výsledkem, si zahraje proti loňské finalistce Jeleně Ostapenkové. Lotyšku v jediném předchozím vzájemném duelu před necelými dvěma roky na trávě v Birminghamu porazila.
